На Украине снова арестовали акции газовых компаний Фирташа
На Украине снова арестовали акции областных операторов газовых сетей Фирташа
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве . Архивное фото
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. На Украине снова арестовали акции областных операторов газораспределительных сетей, принадлежавших бизнесмену Дмитрию Фирташу, сообщила в пятницу глава украинского агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Елена Дума.
В пятницу ранее украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на решение суда сообщало, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отменил арест акций газовых компаний, принадлежавших Фирташу.
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"Облгазы (областные операторы газораспределительных сетей – ред.) возвращены государству. Управление будет продолжено", - приводит слова Думы издание "Экономическая правда".
По данным издания, арест вернули по решению Печерского районного суда города Киева от 28 июня.
В конце 2023 года глава правления "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что компания полностью завершила интеграцию операторов областных и городских газораспределительных сетей страны, часть из которых ранее принадлежала Фирташу. Ранее активы 26 региональных операторов газораспределительных систем входили в состав Региональной газовой компании (РГК) Фирташа. В мае 2022 года суд передал их в управление украинскому агентству по розыску и управлению активами (АРМА).
Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении Фирташа еще в июне 2021 года в связи с его якобы причастностью к поставкам сырья, а именно титана, на военные предприятия РФ. Украинский бизнесмен, находившийся тогда в Австрии, обвинения отрицал. Эти санкции стали основанием для судебного ареста и передачи ряда операторов газораспределительных сетей в управление АРМА.