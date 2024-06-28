https://ria.ru/20240628/aktsii-1956032283.html

Рынок акций в начале полугодия растет на 0,1 процента

Рынок акций в начале полугодия растет на 0,1 процента - РИА Новости, 28.06.2024

Рынок акций в начале полугодия растет на 0,1 процента

Российский рынок акций в начале последних торгов полугодия поднимается на 0,1% после символического снижения на старте, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T10:11

2024-06-28T10:11

2024-06-28T10:11

экономика

цены на нефть

московская биржа

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российский рынок акций в начале последних торгов полугодия поднимается на 0,1% после символического снижения на старте, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 0,11%, до 3153,87 пункта. На самом старте торгов он снижался на 0,04%.

https://ria.ru/20240620/indeks-1954260916.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, московская биржа