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Рынок акций в начале полугодия растет на 0,1 процента - РИА Новости, 28.06.2024
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10:11 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/aktsii-1956032283.html
Рынок акций в начале полугодия растет на 0,1 процента
Рынок акций в начале полугодия растет на 0,1 процента - РИА Новости, 28.06.2024
Рынок акций в начале полугодия растет на 0,1 процента
Российский рынок акций в начале последних торгов полугодия поднимается на 0,1% после символического снижения на старте, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T10:11
2024-06-28T10:11
экономика
цены на нефть
московская биржа
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российский рынок акций в начале последних торгов полугодия поднимается на 0,1% после символического снижения на старте, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 0,11%, до 3153,87 пункта. На самом старте торгов он снижался на 0,04%.
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экономика, цены на нефть, московская биржа
Экономика, Цены на нефть, Московская биржа
Рынок акций в начале полугодия растет на 0,1 процента

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,1 процента после символического снижения на старте

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российский рынок акций в начале последних торгов полугодия поднимается на 0,1% после символического снижения на старте, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 0,11%, до 3153,87 пункта. На самом старте торгов он снижался на 0,04%.
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов
20 июня, 15:02
 
ЭкономикаЦены на нефтьМосковская биржа
 
 
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