https://ria.ru/20240628/aktsii-1956032283.html
Рынок акций в начале полугодия растет на 0,1 процента
Рынок акций в начале полугодия растет на 0,1 процента - РИА Новости, 28.06.2024
Рынок акций в начале полугодия растет на 0,1 процента
Российский рынок акций в начале последних торгов полугодия поднимается на 0,1% после символического снижения на старте, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T10:11
2024-06-28T10:11
2024-06-28T10:11
экономика
цены на нефть
московская биржа
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российский рынок акций в начале последних торгов полугодия поднимается на 0,1% после символического снижения на старте, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 0,11%, до 3153,87 пункта. На самом старте торгов он снижался на 0,04%.
https://ria.ru/20240620/indeks-1954260916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, московская биржа
Экономика, Цены на нефть, Московская биржа
Рынок акций в начале полугодия растет на 0,1 процента
Индекс Мосбиржи поднялся на 0,1 процента после символического снижения на старте