https://ria.ru/20240628/akatsiya-1955990532.html

Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Сватовском направлении

Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Сватовском направлении - РИА Новости, 28.06.2024

Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Сватовском направлении

Расчеты самоходных артиллерийских гаубиц "Акация" группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ на огневых позициях на сватовском направлении, видео... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T05:26

2024-06-28T05:26

2024-06-28T05:26

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безопасность

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских гаубиц "Акация" группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ на огневых позициях на сватовском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. "Военнослужащие разведывательного подразделения с помощью беспилотного летательного аппарата заметили подход подразделений ВСУ к позициям с целью проведения ротации и подвоза боекомплекта. Получив точные координаты, расчеты самоходных гаубиц выехали на позиции для выполнения огневой задачи, военнослужащие быстро отработал по вскрытым целям, а затем поменяли огневые позиции для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что это произошло на сватовском направлении.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, вооруженные силы украины, безопасность