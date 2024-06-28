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Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Сватовском направлении - РИА Новости, 28.06.2024
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05:26 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/akatsiya-1955990532.html
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Сватовском направлении
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Сватовском направлении - РИА Новости, 28.06.2024
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Сватовском направлении
Расчеты самоходных артиллерийских гаубиц "Акация" группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ на огневых позициях на сватовском направлении, видео... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:26
2024-06-28T05:26
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских гаубиц "Акация" группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ на огневых позициях на сватовском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. "Военнослужащие разведывательного подразделения с помощью беспилотного летательного аппарата заметили подход подразделений ВСУ к позициям с целью проведения ротации и подвоза боекомплекта. Получив точные координаты, расчеты самоходных гаубиц выехали на позиции для выполнения огневой задачи, военнослужащие быстро отработал по вскрытым целям, а затем поменяли огневые позиции для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что это произошло на сватовском направлении.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Сватовском направлении

Расчеты гаубиц "Акация" сорвали ротацию ВСУ на Сватовском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация"
Боевая работа САУ Акация - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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Боевая работа САУ "Акация". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских гаубиц "Акация" группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ на огневых позициях на сватовском направлении, видео предоставило Минобороны РФ.
"Военнослужащие разведывательного подразделения с помощью беспилотного летательного аппарата заметили подход подразделений ВСУ к позициям с целью проведения ротации и подвоза боекомплекта. Получив точные координаты, расчеты самоходных гаубиц выехали на позиции для выполнения огневой задачи, военнослужащие быстро отработал по вскрытым целям, а затем поменяли огневые позиции для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Отмечается, что это произошло на сватовском направлении.
 
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