https://ria.ru/20240628/akatsiya-1955990532.html
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Сватовском направлении
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Сватовском направлении - РИА Новости, 28.06.2024
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Сватовском направлении
Расчеты самоходных артиллерийских гаубиц "Акация" группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ на огневых позициях на сватовском направлении, видео... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:26
2024-06-28T05:26
2024-06-28T05:26
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942698583_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_f5e24cdaf8fb9413c058777265d37c05.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских гаубиц "Акация" группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ на огневых позициях на сватовском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. "Военнослужащие разведывательного подразделения с помощью беспилотного летательного аппарата заметили подход подразделений ВСУ к позициям с целью проведения ротации и подвоза боекомплекта. Получив точные координаты, расчеты самоходных гаубиц выехали на позиции для выполнения огневой задачи, военнослужащие быстро отработал по вскрытым целям, а затем поменяли огневые позиции для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что это произошло на сватовском направлении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942698583_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_73b4537209dd2f1ce2c485d53a770f69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Сватовском направлении
Расчеты гаубиц "Акация" сорвали ротацию ВСУ на Сватовском направлении
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских гаубиц "Акация" группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ на огневых позициях на сватовском направлении, видео предоставило Минобороны РФ.
"Военнослужащие разведывательного подразделения с помощью беспилотного летательного аппарата заметили подход подразделений ВСУ к позициям с целью проведения ротации и подвоза боекомплекта. Получив точные координаты, расчеты самоходных гаубиц выехали на позиции для выполнения огневой задачи, военнослужащие быстро отработал по вскрытым целям, а затем поменяли огневые позиции для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это произошло на сватовском направлении.