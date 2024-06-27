https://ria.ru/20240627/zyuganov-1955726559.html
Зюганов рассказал Путину о гуманитарной помощи КПРФ новым регионам
Зюганов рассказал Путину о гуманитарной помощи КПРФ новым регионам - РИА Новости, 27.06.2024
Зюганов рассказал Путину о гуманитарной помощи КПРФ новым регионам
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что партия оказывает гуманитарную помощь новым регионам и детям из... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T00:29
2024-06-27T00:29
2024-06-27T00:49
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что партия оказывает гуманитарную помощь новым регионам и детям из Донбасса.Зюганову в среду исполнилось 80 лет."Мы только в Донбасс отправили 126 конвоев... У вас в доме отдыха, это дом отдыха президента, я там уже принял 17 тысяч детей... Две недели и происходит полная реабилитация", - сказал Зюганов на встрече с Путиным.Зюганов рассказал президенту, что в роду у него все воевали, а также его семья "дала стране десять педагогов с общим стажем 350 лет"."Что касается вашей стратегической политики, укрепления нашего суверенитета, самодостаточность, я считал, и вы это знаете, главным смыслом работы любого государственного деятеля. А наша партия - это партия патриотов" - отметил Зюганов в разговоре с президентом.
https://ria.ru/20240627/putin-1955726348.html
https://ria.ru/20240627/zyuganov-1955727185.html
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геннадий зюганов, владимир путин, кпрф, россия, донбасс
Геннадий Зюганов, Владимир Путин, КПРФ, Россия, Донбасс
Зюганов рассказал Путину о гуманитарной помощи КПРФ новым регионам
Зюганов: КПРФ оказывает гуманитарную помощь новым регионам и детям с Донбасса
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что партия оказывает гуманитарную помощь новым регионам и детям из Донбасса.
Зюганову в среду исполнилось 80 лет.
"Мы только в Донбасс отправили 126 конвоев... У вас в доме отдыха, это дом отдыха президента, я там уже принял 17 тысяч детей... Две недели и происходит полная реабилитация", - сказал Зюганов на встрече с Путиным.
Зюганов рассказал президенту, что в роду у него все воевали, а также его семья "дала стране десять педагогов с общим стажем 350 лет".
"Что касается вашей стратегической политики, укрепления нашего суверенитета, самодостаточность, я считал, и вы это знаете, главным смыслом работы любого государственного деятеля. А наша партия - это партия патриотов" - отметил Зюганов в разговоре с президентом.