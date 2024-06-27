https://ria.ru/20240627/zyuganov-1955726559.html

Зюганов рассказал Путину о гуманитарной помощи КПРФ новым регионам

Зюганов рассказал Путину о гуманитарной помощи КПРФ новым регионам - РИА Новости, 27.06.2024

Зюганов рассказал Путину о гуманитарной помощи КПРФ новым регионам

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что партия оказывает гуманитарную помощь новым регионам и детям из... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T00:29

2024-06-27T00:29

2024-06-27T00:49

геннадий зюганов

владимир путин

кпрф

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донбасс

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что партия оказывает гуманитарную помощь новым регионам и детям из Донбасса.Зюганову в среду исполнилось 80 лет."Мы только в Донбасс отправили 126 конвоев... У вас в доме отдыха, это дом отдыха президента, я там уже принял 17 тысяч детей... Две недели и происходит полная реабилитация", - сказал Зюганов на встрече с Путиным.Зюганов рассказал президенту, что в роду у него все воевали, а также его семья "дала стране десять педагогов с общим стажем 350 лет"."Что касается вашей стратегической политики, укрепления нашего суверенитета, самодостаточность, я считал, и вы это знаете, главным смыслом работы любого государственного деятеля. А наша партия - это партия патриотов" - отметил Зюганов в разговоре с президентом.

https://ria.ru/20240627/putin-1955726348.html

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геннадий зюганов, владимир путин, кпрф, россия, донбасс