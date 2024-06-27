https://ria.ru/20240627/zhitel-1955934055.html

Пассажир сошедшего с рельсов поезда рассказал, как помогал пострадавшим

Пассажир сошедшего с рельсов поезда рассказал, как помогал пострадавшим - РИА Новости, 27.06.2024

Пассажир сошедшего с рельсов поезда рассказал, как помогал пострадавшим

Житель Инты Андрей Лавриненко, который ехал в сошедшем с рельсов поезде в республике Коми, рассказал о том, что пассажиры сразу же бросились на помощь друг... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T18:52

2024-06-27T18:52

2024-06-27T18:52

происшествия

инта

воркута

новороссийск

сход пассажирского поезда с рельс в коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Житель Инты Андрей Лавриненко, который ехал в сошедшем с рельсов поезде в республике Коми, рассказал о том, что пассажиры сразу же бросились на помощь друг другу. "Вчера мы стали свидетелями трагического события. Со мной и моими девочками всё в порядке. Когда поезд сошёл с рельсов, мы были в ужасе. Однако, убедившись, что наш вагон не пострадал, мы сразу же бросились на помощь пассажирам из других вагонов и пострадавшим", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Мужчина сообщил, что все пассажиры действовали слаженно, оказывали медицинскую помощь и помогали пострадавшим выбраться из вагонов. "В тот момент было не до страха – мы должны были как можно быстрее помочь всем, кто нуждался в нашей помощи. Все пассажиры действовали слаженно и интуитивно, словно уже проходили подобную тренировку. Мы оказывали медицинскую помощь и помогали пострадавшим выбраться из вагонов", - написал пассажир. Он поблагодарил неравнодушных людей, которые помогли с эвакуацией и транспортировкой, а также волонтеров, которые доставили продуктовые наборы, воду и теплую одежду. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. Сообщалось, что в поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек.

https://ria.ru/20240627/poezd-1955932971.html

https://ria.ru/20240627/devochka-1955880008.html

https://ria.ru/20240627/poezd-1955755472.html

инта

воркута

новороссийск

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происшествия, инта, воркута, новороссийск, сход пассажирского поезда с рельс в коми