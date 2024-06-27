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Колокольцев рассказал о росте доли женщин в миссиях ООН - РИА Новости, 27.06.2024
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21:49 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/zhenschiny-1955959656.html
Колокольцев рассказал о росте доли женщин в миссиях ООН
Колокольцев рассказал о росте доли женщин в миссиях ООН - РИА Новости, 27.06.2024
Колокольцев рассказал о росте доли женщин в миссиях ООН
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил в ООН, что Россия уделяет постоянное внимание увеличению доли женщин среди представителей миссий ООН. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T21:49
2024-06-27T21:49
в мире
россия
владимир колокольцев
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НЬЮ-ЙОРК, 27 июн — РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил в ООН, что Россия уделяет постоянное внимание увеличению доли женщин среди представителей миссий ООН. "Неоспорим вклад полицейских ООН в защиту гражданского населения. Миротворческому корпусу приходится брать на себя функции национальных правоохранительных органов и обеспечивать взаимодействие с гражданскими лицами", - сказал он, выступая на саммите руководителей органов полиции государств-членов ООН. "Сегодня в качестве миротворцев особо востребованы женщины-полицейские. Россия уделяет постоянное внимание увеличению доли женщин среди представителей ооновских миссий", - отметил Колокольцев.
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в мире, россия, владимир колокольцев, оон
В мире, Россия, Владимир Колокольцев, ООН
Колокольцев рассказал о росте доли женщин в миссиях ООН

Колокольцев: РФ уделяет внимание увеличению доли женщин среди миссий ООН

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 27 июн — РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил в ООН, что Россия уделяет постоянное внимание увеличению доли женщин среди представителей миссий ООН.
"Неоспорим вклад полицейских ООН в защиту гражданского населения. Миротворческому корпусу приходится брать на себя функции национальных правоохранительных органов и обеспечивать взаимодействие с гражданскими лицами", - сказал он, выступая на саммите руководителей органов полиции государств-членов ООН.
"Сегодня в качестве миротворцев особо востребованы женщины-полицейские. Россия уделяет постоянное внимание увеличению доли женщин среди представителей ооновских миссий", - отметил Колокольцев.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Россия занимает 153-е место в мире по числу женщин в парламенте
8 марта, 10:12
 
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