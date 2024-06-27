https://ria.ru/20240627/zhenschiny-1955959656.html
Колокольцев рассказал о росте доли женщин в миссиях ООН
Колокольцев рассказал о росте доли женщин в миссиях ООН - РИА Новости, 27.06.2024
Колокольцев рассказал о росте доли женщин в миссиях ООН
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил в ООН, что Россия уделяет постоянное внимание увеличению доли женщин среди представителей миссий ООН. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T21:49
2024-06-27T21:49
2024-06-27T21:49
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владимир колокольцев
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НЬЮ-ЙОРК, 27 июн — РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил в ООН, что Россия уделяет постоянное внимание увеличению доли женщин среди представителей миссий ООН. "Неоспорим вклад полицейских ООН в защиту гражданского населения. Миротворческому корпусу приходится брать на себя функции национальных правоохранительных органов и обеспечивать взаимодействие с гражданскими лицами", - сказал он, выступая на саммите руководителей органов полиции государств-членов ООН. "Сегодня в качестве миротворцев особо востребованы женщины-полицейские. Россия уделяет постоянное внимание увеличению доли женщин среди представителей ооновских миссий", - отметил Колокольцев.
https://ria.ru/20240308/zhenschiny-1931875162.html
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в мире, россия, владимир колокольцев, оон
В мире, Россия, Владимир Колокольцев, ООН
Колокольцев рассказал о росте доли женщин в миссиях ООН
Колокольцев: РФ уделяет внимание увеличению доли женщин среди миссий ООН
НЬЮ-ЙОРК, 27 июн — РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил в ООН, что Россия уделяет постоянное внимание увеличению доли женщин среди представителей миссий ООН.
"Неоспорим вклад полицейских ООН в защиту гражданского населения. Миротворческому корпусу приходится брать на себя функции национальных правоохранительных органов и обеспечивать взаимодействие с гражданскими лицами", - сказал он, выступая на саммите руководителей органов полиции государств-членов ООН.
"Сегодня в качестве миротворцев особо востребованы женщины-полицейские. Россия уделяет постоянное внимание увеличению доли женщин среди представителей ооновских миссий", - отметил Колокольцев.