https://ria.ru/20240627/zhenschiny-1955959656.html

Колокольцев рассказал о росте доли женщин в миссиях ООН

Колокольцев рассказал о росте доли женщин в миссиях ООН - РИА Новости, 27.06.2024

Колокольцев рассказал о росте доли женщин в миссиях ООН

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил в ООН, что Россия уделяет постоянное внимание увеличению доли женщин среди представителей миссий ООН. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T21:49

2024-06-27T21:49

2024-06-27T21:49

в мире

россия

владимир колокольцев

оон

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НЬЮ-ЙОРК, 27 июн — РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил в ООН, что Россия уделяет постоянное внимание увеличению доли женщин среди представителей миссий ООН. "Неоспорим вклад полицейских ООН в защиту гражданского населения. Миротворческому корпусу приходится брать на себя функции национальных правоохранительных органов и обеспечивать взаимодействие с гражданскими лицами", - сказал он, выступая на саммите руководителей органов полиции государств-членов ООН. "Сегодня в качестве миротворцев особо востребованы женщины-полицейские. Россия уделяет постоянное внимание увеличению доли женщин среди представителей ооновских миссий", - отметил Колокольцев.

https://ria.ru/20240308/zhenschiny-1931875162.html

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2024

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в мире, россия, владимир колокольцев, оон