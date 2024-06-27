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МИД России выступил за перенос Женевских дискуссий по Закавказью - РИА Новости, 27.06.2024
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13:48 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/zheneva-1955845609.html
МИД России выступил за перенос Женевских дискуссий по Закавказью
МИД России выступил за перенос Женевских дискуссий по Закавказью - РИА Новости, 27.06.2024
МИД России выступил за перенос Женевских дискуссий по Закавказью
Россия будет стремиться достичь консенсуса по переносу женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в место, удобное для всех участников,... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:48
2024-06-27T13:48
в мире
россия
женева (город)
швейцария
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
закавказье
михаил галузин
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ЖЕНЕВА, 27 июн – РИА Новости. Россия будет стремиться достичь консенсуса по переносу женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в место, удобное для всех участников, заявил российским журналистам в Женеве замглавы МИД РФ Михаил Галузин по итогам очередного раунда переговоров. "Мы будем продолжать активно работать над этой темой, чтобы добиться консенсуса. Пока возможные места для переноса не называются, потому что сейчас идёт этап работы непосредственно в диалоге с участниками дискуссий. Такое новое место должно быть политически комфортно для всех участников. Для этого требуется консенсус, и наша дипломатия всегда стремится к учёту законных интересов партнеров и консенсусу во всех вопросах, и здесь тоже будем его добиваться. Следующая встреча скорее всего пройдет до конца года, наверное, в декабре, пока в Женеве, поскольку ещё нет консенсуса. Забегать вперед не надо, вопрос поставлен, он обсуждается. Сейчас преждевременно говорить о каких-то сроках", - сказал он. Галузин добавил, что женевская площадка перестала быть комфортной для России и её союзников, поскольку Швейцария как государство, которое раньше славилось и гордилось своим нейтралитетом, полностью утратила такой свой статус в отношении России. "Швейцария присоединилась практически ко всем пакетам незаконных санкций Евросоюза против нашей страны и принимает у себя международные собрания, на которых киевский режим и его западные покровители пытаются выработать ультиматумы в отношении России. Берн предоставляет свою территорию для таких неприемлемых для России многосторонних сходок", - уточнил дипломат. При этом он отметил, что формат Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье обязательно должен быть сохранен, независимо от того, где эти дискуссии будут проводиться в будущем. "Вопрос переноса не означает отрицание нами формата Международных дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье как такового. Формат должен безусловно быть сохранен, вне зависимости от того, где будут проводиться его заседания. Мы продолжим работу в этом направлении. И все участники, без исключения, констатировали сохраняющуюся востребованность и важность женевских дискуссий, поскольку это единственная площадка, где есть возможность для прямого равноправного диалога между Тбилиси с одной стороны и Сухумом и Цхинвалом с другой", - сказал он.Женевские дискуссии по Закавказью - международный форум для обеспечения предсказуемости, безопасности и стабильности в регионе, поддержания прямого равноправного диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Дискуссии открылись 15 октября 2008 года, в них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсуждение ведется в формате двух рабочих групп – по вопросам безопасности и гуманитарной проблематике. В Женеве 25-26 июня состоялся 61-й раунд дискуссий, делегацию России возглавлял замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
https://ria.ru/20240414/zakharova-1939899749.html
https://ria.ru/20240411/sanktsii-1939433089.html
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женева (город)
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в мире, россия, женева (город), швейцария, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), закавказье, михаил галузин
В мире, Россия, Женева (город), Швейцария, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Закавказье, Михаил Галузин
МИД России выступил за перенос Женевских дискуссий по Закавказью

МИД: Россия будет добиваться консенсуса по переносу Женевских дискуссий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 27 июн – РИА Новости. Россия будет стремиться достичь консенсуса по переносу женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в место, удобное для всех участников, заявил российским журналистам в Женеве замглавы МИД РФ Михаил Галузин по итогам очередного раунда переговоров.
"Мы будем продолжать активно работать над этой темой, чтобы добиться консенсуса. Пока возможные места для переноса не называются, потому что сейчас идёт этап работы непосредственно в диалоге с участниками дискуссий. Такое новое место должно быть политически комфортно для всех участников. Для этого требуется консенсус, и наша дипломатия всегда стремится к учёту законных интересов партнеров и консенсусу во всех вопросах, и здесь тоже будем его добиваться. Следующая встреча скорее всего пройдет до конца года, наверное, в декабре, пока в Женеве, поскольку ещё нет консенсуса. Забегать вперед не надо, вопрос поставлен, он обсуждается. Сейчас преждевременно говорить о каких-то сроках", - сказал он.
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Галузин добавил, что женевская площадка перестала быть комфортной для России и её союзников, поскольку Швейцария как государство, которое раньше славилось и гордилось своим нейтралитетом, полностью утратила такой свой статус в отношении России. "Швейцария присоединилась практически ко всем пакетам незаконных санкций Евросоюза против нашей страны и принимает у себя международные собрания, на которых киевский режим и его западные покровители пытаются выработать ультиматумы в отношении России. Берн предоставляет свою территорию для таких неприемлемых для России многосторонних сходок", - уточнил дипломат.
При этом он отметил, что формат Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье обязательно должен быть сохранен, независимо от того, где эти дискуссии будут проводиться в будущем. "Вопрос переноса не означает отрицание нами формата Международных дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье как такового. Формат должен безусловно быть сохранен, вне зависимости от того, где будут проводиться его заседания. Мы продолжим работу в этом направлении. И все участники, без исключения, констатировали сохраняющуюся востребованность и важность женевских дискуссий, поскольку это единственная площадка, где есть возможность для прямого равноправного диалога между Тбилиси с одной стороны и Сухумом и Цхинвалом с другой", - сказал он.
Женевские дискуссии по Закавказью - международный форум для обеспечения предсказуемости, безопасности и стабильности в регионе, поддержания прямого равноправного диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Дискуссии открылись 15 октября 2008 года, в них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсуждение ведется в формате двух рабочих групп – по вопросам безопасности и гуманитарной проблематике. В Женеве 25-26 июня состоялся 61-й раунд дискуссий, делегацию России возглавлял замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
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11 апреля, 18:40
 
В миреРоссияЖенева (город)ШвейцарияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЗакавказьеМихаил Галузин
 
 
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