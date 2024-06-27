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Эксперт рассказала, как пережить жару - РИА Новости, 27.06.2024
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04:59 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/zhara-1955745438.html
Эксперт рассказала, как пережить жару
Эксперт рассказала, как пережить жару - РИА Новости, 27.06.2024
Эксперт рассказала, как пережить жару
Поход в традиционную русскую баню с дубовыми вениками помогает справиться с жарой, рассказала РИА Новости эксперт Рынка НТИ "Хелснет" Ирина Галанова. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T04:59
2024-06-27T04:59
общество
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Поход в традиционную русскую баню с дубовыми вениками помогает справиться с жарой, рассказала РИА Новости эксперт Рынка НТИ "Хелснет" Ирина Галанова. "Как средство профилактики, как ни странно, с жарой помогает справляться традиционная русская баня с дубовыми вениками - она помогает регулировать работу потоотделения, делая ее равномерной, а не локальной. Такая мелкодисперсная влажная вуаль равномерно охлаждает организм по всему телу", - рассказала специалист. Кроме того, она призывает помнить о базовых советах, чтобы справиться с жарой. "Стоит носить головные уборы: шляпа с полями создает тень. Во-вторых, носите с собой бутылочку с водой: когда чувствуете сухость, пейте маленькими глотками, лучше чуть подсоленную воду", - посоветовала эксперт. Кроме того, по ее словам, воду можно наливать в ладони и прохлопывать ими вокруг лица: тогда получается мелкодисперсная водяная пыль, которая помогает охлаждать лицо и шею. "Можно также завязать на шее влажную косынку", - добавила Галанова.
https://ria.ru/20240627/leto-1955741102.html
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общество, россия
Общество, Россия
Эксперт рассказала, как пережить жару

Эксперт Галанова: поход в традиционную русскую баню помогает справиться с жарой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Поход в традиционную русскую баню с дубовыми вениками помогает справиться с жарой, рассказала РИА Новости эксперт Рынка НТИ "Хелснет" Ирина Галанова.
"Как средство профилактики, как ни странно, с жарой помогает справляться традиционная русская баня с дубовыми вениками - она помогает регулировать работу потоотделения, делая ее равномерной, а не локальной. Такая мелкодисперсная влажная вуаль равномерно охлаждает организм по всему телу", - рассказала специалист.
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Кроме того, она призывает помнить о базовых советах, чтобы справиться с жарой.
"Стоит носить головные уборы: шляпа с полями создает тень. Во-вторых, носите с собой бутылочку с водой: когда чувствуете сухость, пейте маленькими глотками, лучше чуть подсоленную воду", - посоветовала эксперт.
Кроме того, по ее словам, воду можно наливать в ладони и прохлопывать ими вокруг лица: тогда получается мелкодисперсная водяная пыль, которая помогает охлаждать лицо и шею.
"Можно также завязать на шее влажную косынку", - добавила Галанова.
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