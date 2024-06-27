https://ria.ru/20240627/zhara-1955745438.html

Эксперт рассказала, как пережить жару

Эксперт рассказала, как пережить жару - РИА Новости, 27.06.2024

Эксперт рассказала, как пережить жару

Поход в традиционную русскую баню с дубовыми вениками помогает справиться с жарой, рассказала РИА Новости эксперт Рынка НТИ "Хелснет" Ирина Галанова. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T04:59

2024-06-27T04:59

2024-06-27T04:59

общество

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Поход в традиционную русскую баню с дубовыми вениками помогает справиться с жарой, рассказала РИА Новости эксперт Рынка НТИ "Хелснет" Ирина Галанова. "Как средство профилактики, как ни странно, с жарой помогает справляться традиционная русская баня с дубовыми вениками - она помогает регулировать работу потоотделения, делая ее равномерной, а не локальной. Такая мелкодисперсная влажная вуаль равномерно охлаждает организм по всему телу", - рассказала специалист. Кроме того, она призывает помнить о базовых советах, чтобы справиться с жарой. "Стоит носить головные уборы: шляпа с полями создает тень. Во-вторых, носите с собой бутылочку с водой: когда чувствуете сухость, пейте маленькими глотками, лучше чуть подсоленную воду", - посоветовала эксперт. Кроме того, по ее словам, воду можно наливать в ладони и прохлопывать ими вокруг лица: тогда получается мелкодисперсная водяная пыль, которая помогает охлаждать лицо и шею. "Можно также завязать на шее влажную косынку", - добавила Галанова.

https://ria.ru/20240627/leto-1955741102.html

https://ria.ru/20240621/gipertoniya-1954587801.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия