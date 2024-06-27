https://ria.ru/20240627/zhara-1955745438.html
Эксперт рассказала, как пережить жару
Эксперт рассказала, как пережить жару - РИА Новости, 27.06.2024
Эксперт рассказала, как пережить жару
Поход в традиционную русскую баню с дубовыми вениками помогает справиться с жарой, рассказала РИА Новости эксперт Рынка НТИ "Хелснет" Ирина Галанова. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T04:59
2024-06-27T04:59
2024-06-27T04:59
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952874697_0:203:3072:1931_1920x0_80_0_0_801c6b7b632a678dffe9fe0749c901c4.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Поход в традиционную русскую баню с дубовыми вениками помогает справиться с жарой, рассказала РИА Новости эксперт Рынка НТИ "Хелснет" Ирина Галанова. "Как средство профилактики, как ни странно, с жарой помогает справляться традиционная русская баня с дубовыми вениками - она помогает регулировать работу потоотделения, делая ее равномерной, а не локальной. Такая мелкодисперсная влажная вуаль равномерно охлаждает организм по всему телу", - рассказала специалист. Кроме того, она призывает помнить о базовых советах, чтобы справиться с жарой. "Стоит носить головные уборы: шляпа с полями создает тень. Во-вторых, носите с собой бутылочку с водой: когда чувствуете сухость, пейте маленькими глотками, лучше чуть подсоленную воду", - посоветовала эксперт. Кроме того, по ее словам, воду можно наливать в ладони и прохлопывать ими вокруг лица: тогда получается мелкодисперсная водяная пыль, которая помогает охлаждать лицо и шею. "Можно также завязать на шее влажную косынку", - добавила Галанова.
https://ria.ru/20240627/leto-1955741102.html
https://ria.ru/20240621/gipertoniya-1954587801.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952874697_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a6c827c79ac268bc572bced4dc55105f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Эксперт рассказала, как пережить жару
Эксперт Галанова: поход в традиционную русскую баню помогает справиться с жарой
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Поход в традиционную русскую баню с дубовыми вениками помогает справиться с жарой, рассказала РИА Новости эксперт Рынка НТИ "Хелснет" Ирина Галанова.
"Как средство профилактики, как ни странно, с жарой помогает справляться традиционная русская баня с дубовыми вениками - она помогает регулировать работу потоотделения, делая ее равномерной, а не локальной. Такая мелкодисперсная влажная вуаль равномерно охлаждает организм по всему телу", - рассказала специалист.
Кроме того, она призывает помнить о базовых советах, чтобы справиться с жарой.
"Стоит носить головные уборы: шляпа с полями создает тень. Во-вторых, носите с собой бутылочку с водой: когда чувствуете сухость, пейте маленькими глотками, лучше чуть подсоленную воду", - посоветовала эксперт.
Кроме того, по ее словам, воду можно наливать в ладони и прохлопывать ими вокруг лица: тогда получается мелкодисперсная водяная пыль, которая помогает охлаждать лицо и шею.
"Можно также завязать на шее влажную косынку", - добавила Галанова.