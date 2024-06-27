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Адвокат рассказал о жалобах клиентов - РИА Новости, 27.06.2024
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12:38 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/zhaloby-1955821104.html
Адвокат рассказал о жалобах клиентов
Адвокат рассказал о жалобах клиентов - РИА Новости, 27.06.2024
Адвокат рассказал о жалобах клиентов
Недовольные клиенты часто жалуются на своих защитников, но чаще всего это лишь клевета, заявил адвокат Константин Ривкин. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:38
2024-06-27T12:38
москва
константин ривкин
петербургский международный юридический форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Недовольные клиенты часто жалуются на своих защитников, но чаще всего это лишь клевета, заявил адвокат Константин Ривкин. "Адвокатская палата Москвы в 2022 году получила более 1800 жалоб, из них полторы тысячи от доверителей. Девять десятых из них бессодержательны и бездоказательны", - сказал адвокат на Петербургском международном юридическом форуме. По остальным жалобам, по его словам, действия адвокатов в основном признавали обоснованными. "И констатировали навет со стороны наших собственных доверителей", - отметил Ривкин. Он объясняет эту тенденцию тем, что человек, который попал под уголовное преследование, находится в состоянии стресса, даже если демонстрирует браваду. "Он хочет вырваться, в том числе не всегда законно. Появляются советчики, которые портят кровь профессиональным юристам: бывший прокурор, человек, который сидел, сокамерник... Люди могут не доверять выбранной адвокатом тактике, обманывать и дезинформировать защитника, давать поручения неправового и неэтичного характера", - пояснил адвокат. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основная тема - право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
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москва, константин ривкин, петербургский международный юридический форум
Москва, Константин Ривкин, Петербургский международный юридический форум
Адвокат рассказал о жалобах клиентов

Адвокат Ривкин: недовольные клиенты чаще всего жалуются на своих защитников

© iStock.com / Pattanaphong KhuankaewАдвокат во время консультации с клиентом
Адвокат во время консультации с клиентом - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© iStock.com / Pattanaphong Khuankaew
Адвокат во время консультации с клиентом
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Недовольные клиенты часто жалуются на своих защитников, но чаще всего это лишь клевета, заявил адвокат Константин Ривкин.
"Адвокатская палата Москвы в 2022 году получила более 1800 жалоб, из них полторы тысячи от доверителей. Девять десятых из них бессодержательны и бездоказательны", - сказал адвокат на Петербургском международном юридическом форуме.
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По остальным жалобам, по его словам, действия адвокатов в основном признавали обоснованными. "И констатировали навет со стороны наших собственных доверителей", - отметил Ривкин.
Он объясняет эту тенденцию тем, что человек, который попал под уголовное преследование, находится в состоянии стресса, даже если демонстрирует браваду.
"Он хочет вырваться, в том числе не всегда законно. Появляются советчики, которые портят кровь профессиональным юристам: бывший прокурор, человек, который сидел, сокамерник... Люди могут не доверять выбранной адвокатом тактике, обманывать и дезинформировать защитника, давать поручения неправового и неэтичного характера", - пояснил адвокат.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основная тема - право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
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