https://ria.ru/20240627/zhaloby-1955821104.html

Адвокат рассказал о жалобах клиентов

Адвокат рассказал о жалобах клиентов - РИА Новости, 27.06.2024

Адвокат рассказал о жалобах клиентов

Недовольные клиенты часто жалуются на своих защитников, но чаще всего это лишь клевета, заявил адвокат Константин Ривкин. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:38

2024-06-27T12:38

2024-06-27T12:38

москва

константин ривкин

петербургский международный юридический форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Недовольные клиенты часто жалуются на своих защитников, но чаще всего это лишь клевета, заявил адвокат Константин Ривкин. "Адвокатская палата Москвы в 2022 году получила более 1800 жалоб, из них полторы тысячи от доверителей. Девять десятых из них бессодержательны и бездоказательны", - сказал адвокат на Петербургском международном юридическом форуме. По остальным жалобам, по его словам, действия адвокатов в основном признавали обоснованными. "И констатировали навет со стороны наших собственных доверителей", - отметил Ривкин. Он объясняет эту тенденцию тем, что человек, который попал под уголовное преследование, находится в состоянии стресса, даже если демонстрирует браваду. "Он хочет вырваться, в том числе не всегда законно. Появляются советчики, которые портят кровь профессиональным юристам: бывший прокурор, человек, который сидел, сокамерник... Люди могут не доверять выбранной адвокатом тактике, обманывать и дезинформировать защитника, давать поручения неправового и неэтичного характера", - пояснил адвокат. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основная тема - право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.

https://radiosputnik.ru/20240526/brachnyy-kontrakt-1947843578.html

https://ria.ru/20240626/kolonii-1955665938.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, константин ривкин, петербургский международный юридический форум