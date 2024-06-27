https://ria.ru/20240627/zhaloby-1955821104.html
Адвокат рассказал о жалобах клиентов
Адвокат рассказал о жалобах клиентов - РИА Новости, 27.06.2024
Адвокат рассказал о жалобах клиентов
Недовольные клиенты часто жалуются на своих защитников, но чаще всего это лишь клевета, заявил адвокат Константин Ривкин. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:38
2024-06-27T12:38
2024-06-27T12:38
москва
константин ривкин
петербургский международный юридический форум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955822394_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_4066604507e740bdde9ea4733492ceee.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Недовольные клиенты часто жалуются на своих защитников, но чаще всего это лишь клевета, заявил адвокат Константин Ривкин. "Адвокатская палата Москвы в 2022 году получила более 1800 жалоб, из них полторы тысячи от доверителей. Девять десятых из них бессодержательны и бездоказательны", - сказал адвокат на Петербургском международном юридическом форуме. По остальным жалобам, по его словам, действия адвокатов в основном признавали обоснованными. "И констатировали навет со стороны наших собственных доверителей", - отметил Ривкин. Он объясняет эту тенденцию тем, что человек, который попал под уголовное преследование, находится в состоянии стресса, даже если демонстрирует браваду. "Он хочет вырваться, в том числе не всегда законно. Появляются советчики, которые портят кровь профессиональным юристам: бывший прокурор, человек, который сидел, сокамерник... Люди могут не доверять выбранной адвокатом тактике, обманывать и дезинформировать защитника, давать поручения неправового и неэтичного характера", - пояснил адвокат. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основная тема - право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
https://radiosputnik.ru/20240526/brachnyy-kontrakt-1947843578.html
https://ria.ru/20240626/kolonii-1955665938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, константин ривкин, петербургский международный юридический форум
Москва, Константин Ривкин, Петербургский международный юридический форум
Адвокат рассказал о жалобах клиентов
Адвокат Ривкин: недовольные клиенты чаще всего жалуются на своих защитников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Недовольные клиенты часто жалуются на своих защитников, но чаще всего это лишь клевета, заявил адвокат Константин Ривкин.
"Адвокатская палата Москвы в 2022 году получила более 1800 жалоб, из них полторы тысячи от доверителей. Девять десятых из них бессодержательны и бездоказательны", - сказал адвокат на Петербургском международном юридическом форуме.
По остальным жалобам, по его словам, действия адвокатов в основном признавали обоснованными. "И констатировали навет со стороны наших собственных доверителей", - отметил Ривкин
.
Он объясняет эту тенденцию тем, что человек, который попал под уголовное преследование, находится в состоянии стресса, даже если демонстрирует браваду.
"Он хочет вырваться, в том числе не всегда законно. Появляются советчики, которые портят кровь профессиональным юристам: бывший прокурор, человек, который сидел, сокамерник... Люди могут не доверять выбранной адвокатом тактике, обманывать и дезинформировать защитника, давать поручения неправового и неэтичного характера", - пояснил адвокат.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основная тема - право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.