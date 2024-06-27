https://ria.ru/20240627/zapad-1955824825.html

Минфин допустил, что Россия навсегда потеряла замороженные Западом средства

Минфин допустил, что Россия навсегда потеряла замороженные Западом средства - РИА Новости, 27.06.2024

Минфин допустил, что Россия навсегда потеряла замороженные Западом средства

Российские средства, замороженные Западом, вероятно, потеряны для России надолго или навсегда, заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:44

2024-06-27T12:44

2024-06-27T12:44

россия

евросоюз

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские средства, замороженные Западом, вероятно, потеряны для России надолго или навсегда, заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями министерства финансов РФ Дмитрий Тимофеев. "Вряд ли кто-то ожидает, что Запад вернет России деньги в каком-то обозримом будущем. В общем, можно честно сказать, что эти деньги для нас надолго потерянные, если не навсегда", - сказал Тимофеев на площадке дискуссионного клуба "Валдай". При этом он отметил, что прямая конфискация средств, если Запад на нее решится, будет большой стратегической ошибкой. После начала российской специальной военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20240626/tsb-1955585954.html

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии), экономика, санкции в отношении россии