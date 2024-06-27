https://ria.ru/20240627/yakutsk-1955859866.html

Впервые на Играх "Дети Азии" заработал мобильный ситуационный центр

Впервые на Играх "Дети Азии" заработал мобильный ситуационный центр - РИА Новости, 27.06.2024

Впервые на Играх "Дети Азии" заработал мобильный ситуационный центр

Впервые на международных спортивных играх "Дети Азии" в городе Якутске создали ситуационный центр, который в режиме онлайн позволяет обеспечивать безопасность... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:29

2024-06-27T14:29

2024-06-27T14:47

якутск

анатолий семенов

айсен николаев

дети азии

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 27 июн - РИА Новости. Впервые на международных спортивных играх "Дети Азии" в городе Якутске создали ситуационный центр, который в режиме онлайн позволяет обеспечивать безопасность на всех объектах Игр и оперативно реагировать на инциденты, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства республики Анатолий Семенов. Восьмые международные спортивные игры "Дети Азии" проходят в Якутске с 25 июня по 7 июля. Ранее организаторы сообщили о прибытии в город свыше 4 тысяч участников и гостей. Органы правопорядка переведены на усиленный режим работы. Глава Якутии Айсен Николаев поставил задачу перед региональным правительством обеспечить антитеррористическую защищенность всех объектов, которые задействованы в Играх, начиная от аэропорта и заканчивая местами размещения в Деревне спортсменов. "Основной инновацией восьмых международных спортивных игр "Дети Азии" можно назвать то, что совместно с Якутским центром информационных технологий (РЦИТ) и дирекцией Игр мы впервые создали ситуационный центр. Как на олимпийских играх или на чемпионате мира по футболу подключили почти 700 видеокамер по городу во всех спортивных объектах, в зданиях размещения, питания, общественного сбора участников Игр, задействованных автобусах, автомашинах. Считаю, что для таких масштабных мероприятий, как Игры "Дети Азии", это правильное решение", - отметил Семенов. По словам зампреда правительства, ситуационный центр очень помогает в управлении процессами и вопросах обеспечения безопасности. "Волонтеры пишут обращение по любому важному вопросу или инциденту, и тут же органы власти, представители дирекции Игр оперативно выясняют обстоятельства и решают задачу", - пояснил он.

https://ria.ru/20240627/igry-1955775164.html

https://rsport.ria.ru/20240627/igry-1955769341.html

якутск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

якутск, анатолий семенов, айсен николаев, дети азии