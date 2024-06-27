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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 27.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Взрыв прогремел в четверг вечером в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели", РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T22:08
2024-06-27T22:08
2024-06-27T22:08
специальная военная операция на украине
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николаев (украина)
харьковская область
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг вечером в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели", По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в восьми областях звучит воздушная тревога. В 21.04 мск тревогу объявили в Харьковской области. В 21.38 тревога раздалась в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровскую, Николаевской и Винницкой областях. В период с 21.46 по 21.50 тревога распространилась на Одесскую и Полтавскую области. "Николаев, местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, николаев (украина), харьковская область, винницкая область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Харьковская область, Винницкая область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
"Зеркало недели": в Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги