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В Киеве прогремел взрыв, пишут СМИ - РИА Новости, 27.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:05 27.06.2024 (обновлено: 04:07 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/vzryv-1955738873.html
В Киеве прогремел взрыв, пишут СМИ
В Киеве прогремел взрыв, пишут СМИ - РИА Новости, 27.06.2024
В Киеве прогремел взрыв, пишут СМИ
Взрывы прогремели в Киеве и Староконстантинове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T03:05
2024-06-27T04:07
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
вооруженные силы рф
хмельницкая область
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и Староконстантинове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале."В Киеве прозвучал взрыв", — говорится в публикации.В свою очередь телеканал ТСН также сообщил о новых взрывах в городе Староконстантинов в Хмельницкой области.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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в мире, киев, украина, вооруженные силы рф, хмельницкая область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ, Хмельницкая область
В Киеве прогремел взрыв, пишут СМИ

"Общественное": в Киеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и Староконстантинове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале.
"В Киеве прозвучал взрыв", — говорится в публикации.
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В свою очередь телеканал ТСН также сообщил о новых взрывах в городе Староконстантинов в Хмельницкой области.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВооруженные силы РФХмельницкая область
 
 
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