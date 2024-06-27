В Москве открылась выставка к 300-летию Российской академии наук
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея архитектуры имени ЩусеваВыставка к 300-летию РАН в Музее архитектуры имени Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея архитектуры имени Щусева
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Выставка "Конструкторы науки" к 300-летию Российской академии наук (РАН) открылась в Музее архитектуры имени А. В. Щусева, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
"В пространстве Анфилады главного здания Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева работает выставка "Конструкторы науки", приуроченная к 300-летнему юбилею Российской академии наук", - говорится в сообщении.
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея архитектуры имени ЩусеваВыставка к 300-летию РАН в Музее архитектуры имени Щусева
Выставка к 300-летию РАН в Музее архитектуры имени Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея архитектуры имени Щусева
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея архитектуры имени ЩусеваВыставка к 300-летию РАН в Музее архитектуры имени Щусева
Выставка к 300-летию РАН в Музее архитектуры имени Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея архитектуры имени Щусева
2 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея архитектуры имени ЩусеваВыставка к 300-летию РАН в Музее архитектуры имени Щусева
Выставка к 300-летию РАН в Музее архитектуры имени Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея архитектуры имени Щусева
3 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея архитектуры имени ЩусеваВыставка к 300-летию РАН в Музее архитектуры имени Щусева
Выставка к 300-летию РАН в Музее архитектуры имени Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея архитектуры имени Щусева
4 из 4
Выставка к 300-летию РАН в Музее архитектуры имени Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея архитектуры имени Щусева
1 из 4
Выставка к 300-летию РАН в Музее архитектуры имени Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея архитектуры имени Щусева
2 из 4
Выставка к 300-летию РАН в Музее архитектуры имени Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея архитектуры имени Щусева
3 из 4
Выставка к 300-летию РАН в Музее архитектуры имени Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея архитектуры имени Щусева
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Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что в экспозиции представлены более 250 уникальных предметов из собраний ведущих отечественных музеев, Российской академии наук, частных коллекций. Все эти экспонаты демонстрируют, что технологическое и художественное творчество объединяют общие ценности, они создают пространство, в котором рождаются новые идеи и совершаются великие открытия.
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"Выставка ярко иллюстрирует важные моменты середины XX века, когда научные открытия и архитектурные решения шли рука об руку, формируя будущее страны", - сказала Любимова, ее слова приводит пресс-служба.
Выставочный проект демонстрирует предметы живописи и графики, макеты, фотографии и технические изделия из фондов Музея архитектуры, 22 государственных музейных собраний, частных коллекций и архивов наследников архитекторов. На выставке впервые экспонируются архитектурные чертежи из технического архива ГИПРОНИИ - организации, занимавшейся проектированием научных зданий в 1950-1990 годы, проекты павильона "Планета" для Экспо-67 и эскиз мозаики "Человек и космос" из собрания Музея архитектуры, а также макеты здания Дома ученых в Новосибирском Академгородке и Московского института электронной техники в Зеленограде. Впервые также показаны проекты здания Президиума Академии наук на Ленинском проспекте, подаренные музею одним из авторов.
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея архитектуры имени ЩусеваВыставка к 300-летию РАН в Музее архитектуры имени Щусева
Выставка к 300-летию РАН в Музее архитектуры имени Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея архитектуры имени Щусева
1 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея архитектуры имени ЩусеваВыставка к 300-летию РАН в Музее архитектуры имени Щусева
Выставка к 300-летию РАН в Музее архитектуры имени Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея архитектуры имени Щусева
2 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея архитектуры имени ЩусеваВыставка к 300-летию РАН в Музее архитектуры имени Щусева
Выставка к 300-летию РАН в Музее архитектуры имени Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея архитектуры имени Щусева
3 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея архитектуры имени ЩусеваВыставка к 300-летию РАН в Музее архитектуры имени Щусева
Выставка к 300-летию РАН в Музее архитектуры имени Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея архитектуры имени Щусева
4 из 4
Выставка к 300-летию РАН в Музее архитектуры имени Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея архитектуры имени Щусева
1 из 4
Выставка к 300-летию РАН в Музее архитектуры имени Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея архитектуры имени Щусева
2 из 4
Выставка к 300-летию РАН в Музее архитектуры имени Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея архитектуры имени Щусева
3 из 4
Выставка к 300-летию РАН в Музее архитектуры имени Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея архитектуры имени Щусева
4 из 4
По словам директора музея Натальи Шашковой, проектная и строительная практика эпохи модернизма относительно недавно попала в поле зрения специалистов. До настоящего момента системно архитектурой научных учреждений второй половины ХХ века никто не занимался. Она отметила, что благодаря совместной с Академией наук выставке музей сделал первый шаг в этом направлении.
Выставка будет открыта для посетителей до 15 сентября.
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19 июня, 14:04