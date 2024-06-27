https://ria.ru/20240627/vystavkaran-1955783815.html

В Москве открылась выставка к 300-летию Российской академии наук

В Москве открылась выставка к 300-летию Российской академии наук - РИА Новости, 27.06.2024

В Москве открылась выставка к 300-летию Российской академии наук

Выставка "Конструкторы науки" к 300-летию Российской академии наук (РАН) открылась в Музее архитектуры имени А. В. Щусева, сообщили в пресс-службе Минкультуры... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T10:30

2024-06-27T10:30

2024-06-27T10:30

музейные маршруты россии

ольга любимова

российская академия наук

государственный музей архитектуры имени щусева

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Выставка "Конструкторы науки" к 300-летию Российской академии наук (РАН) открылась в Музее архитектуры имени А. В. Щусева, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ."В пространстве Анфилады главного здания Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева работает выставка "Конструкторы науки", приуроченная к 300-летнему юбилею Российской академии наук", - говорится в сообщении.Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что в экспозиции представлены более 250 уникальных предметов из собраний ведущих отечественных музеев, Российской академии наук, частных коллекций. Все эти экспонаты демонстрируют, что технологическое и художественное творчество объединяют общие ценности, они создают пространство, в котором рождаются новые идеи и совершаются великие открытия."Выставка ярко иллюстрирует важные моменты середины XX века, когда научные открытия и архитектурные решения шли рука об руку, формируя будущее страны", - сказала Любимова, ее слова приводит пресс-служба.Выставочный проект демонстрирует предметы живописи и графики, макеты, фотографии и технические изделия из фондов Музея архитектуры, 22 государственных музейных собраний, частных коллекций и архивов наследников архитекторов. На выставке впервые экспонируются архитектурные чертежи из технического архива ГИПРОНИИ - организации, занимавшейся проектированием научных зданий в 1950-1990 годы, проекты павильона "Планета" для Экспо-67 и эскиз мозаики "Человек и космос" из собрания Музея архитектуры, а также макеты здания Дома ученых в Новосибирском Академгородке и Московского института электронной техники в Зеленограде. Впервые также показаны проекты здания Президиума Академии наук на Ленинском проспекте, подаренные музею одним из авторов.По словам директора музея Натальи Шашковой, проектная и строительная практика эпохи модернизма относительно недавно попала в поле зрения специалистов. До настоящего момента системно архитектурой научных учреждений второй половины ХХ века никто не занимался. Она отметила, что благодаря совместной с Академией наук выставке музей сделал первый шаг в этом направлении.Выставка будет открыта для посетителей до 15 сентября.

https://ria.ru/20240619/vystavkabam-1953890393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ольга любимова, российская академия наук, государственный музей архитектуры имени щусева