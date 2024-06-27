https://ria.ru/20240627/vuz-1955820182.html

Минобрнауки предложило обеспечить стипендией студентов с детьми

Минобрнауки предложило обеспечить стипендией студентов с детьми - РИА Новости, 27.06.2024

Минобрнауки предложило обеспечить стипендией студентов с детьми

Минобрнауки РФ предложило обеспечивать стипендией в размере МРОТ студентов, у которых есть ребенок дошкольного возраста, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:21

2024-06-27T12:21

2024-06-27T12:36

общество

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

навигатор абитуриента

год семьи

детские вопросы

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ предложило обеспечивать стипендией в размере МРОТ студентов, у которых есть ребенок дошкольного возраста, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Минобрнауки России направило в Минтруд России предложения о включении в национальный проект "Семья" ежемесячной социальной стипендии обучающимся матерям (отцам) с ребенком (детьми) на содержание детей дошкольного возраста в размере МРОТ", - сообщили в ведомстве. В министерстве также отметили, что по данным мониторинга мер поддержки молодых семей, состоящих из обучающихся в вузах, в 452 университетах уже выплачивается материальная помощь женщинам, родившим ребенка во время обучения, также в 347 вузах предоставляют материальную поддержку одиноким матерям или отцам.

https://ria.ru/20231114/stipendiya-1909270069.html

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общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента, год семьи, детские вопросы