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Минобрнауки предложило обеспечить стипендией студентов с детьми
Минобрнауки предложило обеспечить стипендией студентов с детьми - РИА Новости, 27.06.2024
Минобрнауки предложило обеспечить стипендией студентов с детьми
Минобрнауки РФ предложило обеспечивать стипендией в размере МРОТ студентов, у которых есть ребенок дошкольного возраста, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:21
2024-06-27T12:21
2024-06-27T12:36
общество
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
год семьи
детские вопросы
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ предложило обеспечивать стипендией в размере МРОТ студентов, у которых есть ребенок дошкольного возраста, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Минобрнауки России направило в Минтруд России предложения о включении в национальный проект "Семья" ежемесячной социальной стипендии обучающимся матерям (отцам) с ребенком (детьми) на содержание детей дошкольного возраста в размере МРОТ", - сообщили в ведомстве. В министерстве также отметили, что по данным мониторинга мер поддержки молодых семей, состоящих из обучающихся в вузах, в 452 университетах уже выплачивается материальная помощь женщинам, родившим ребенка во время обучения, также в 347 вузах предоставляют материальную поддержку одиноким матерям или отцам.
https://ria.ru/20231114/stipendiya-1909270069.html
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общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента, год семьи, детские вопросы
Общество, Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Навигатор абитуриента, Год семьи, Детские вопросы
Минобрнауки предложило обеспечить стипендией студентов с детьми
Минобрнауки предложило обеспечить стипендией в размере МРОТ студентов с детьми