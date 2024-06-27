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Минобрнауки предложило обеспечить стипендией студентов с детьми - РИА Новости, 27.06.2024
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12:21 27.06.2024 (обновлено: 12:36 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/vuz-1955820182.html
Минобрнауки предложило обеспечить стипендией студентов с детьми
Минобрнауки предложило обеспечить стипендией студентов с детьми - РИА Новости, 27.06.2024
Минобрнауки предложило обеспечить стипендией студентов с детьми
Минобрнауки РФ предложило обеспечивать стипендией в размере МРОТ студентов, у которых есть ребенок дошкольного возраста, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:21
2024-06-27T12:36
общество
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
год семьи
детские вопросы
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ предложило обеспечивать стипендией в размере МРОТ студентов, у которых есть ребенок дошкольного возраста, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Минобрнауки России направило в Минтруд России предложения о включении в национальный проект "Семья" ежемесячной социальной стипендии обучающимся матерям (отцам) с ребенком (детьми) на содержание детей дошкольного возраста в размере МРОТ", - сообщили в ведомстве. В министерстве также отметили, что по данным мониторинга мер поддержки молодых семей, состоящих из обучающихся в вузах, в 452 университетах уже выплачивается материальная помощь женщинам, родившим ребенка во время обучения, также в 347 вузах предоставляют материальную поддержку одиноким матерям или отцам.
https://ria.ru/20231114/stipendiya-1909270069.html
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общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента, год семьи, детские вопросы
Общество, Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Навигатор абитуриента, Год семьи, Детские вопросы
Минобрнауки предложило обеспечить стипендией студентов с детьми

Минобрнауки предложило обеспечить стипендией в размере МРОТ студентов с детьми

© Fotolia / KhorzhevskaРебенок держит за руку взрослого
Ребенок держит за руку взрослого - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Fotolia / Khorzhevska
Ребенок держит за руку взрослого. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ предложило обеспечивать стипендией в размере МРОТ студентов, у которых есть ребенок дошкольного возраста, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
«
"Минобрнауки России направило в Минтруд России предложения о включении в национальный проект "Семья" ежемесячной социальной стипендии обучающимся матерям (отцам) с ребенком (детьми) на содержание детей дошкольного возраста в размере МРОТ", - сообщили в ведомстве.
В министерстве также отметили, что по данным мониторинга мер поддержки молодых семей, состоящих из обучающихся в вузах, в 452 университетах уже выплачивается материальная помощь женщинам, родившим ребенка во время обучения, также в 347 вузах предоставляют материальную поддержку одиноким матерям или отцам.
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ОбществоРоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Навигатор абитуриентаГод семьиДетские вопросы
 
 
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