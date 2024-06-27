https://ria.ru/20240627/vsu-1955725435.html

ВСУ за сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.06.2024

ВСУ за сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 147 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T00:19

2024-06-27T00:19

2024-06-27T00:19

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 147 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Сорок шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девятнадцать обстрелов - на донецком направлении. Двадцать шесть обстрелов - на горловском направлении, один обстрел на волновахском направлении", - сообщает представительство. Согласно представительству, поступили сведения о гибели гражданского лица, а также о ранении шести мирных жителей, в том числе двоих детей. В предыдущие сутки был зафиксирован 31 обстрел.

https://ria.ru/20240626/sud-1955683798.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины