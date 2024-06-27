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ВСУ за сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:19 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/vsu-1955725435.html
ВСУ за сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.06.2024
ВСУ за сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 147 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T00:19
2024-06-27T00:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 147 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Сорок шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девятнадцать обстрелов - на донецком направлении. Двадцать шесть обстрелов - на горловском направлении, один обстрел на волновахском направлении", - сообщает представительство. Согласно представительству, поступили сведения о гибели гражданского лица, а также о ранении шести мирных жителей, в том числе двоих детей. В предыдущие сутки был зафиксирован 31 обстрел.
https://ria.ru/20240626/sud-1955683798.html
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донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки выпустили 147 боеприпасов по территории ДНР

© Фото : соцсетиДым на месте обстрела Петровского района Донецка
Дым на месте обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : соцсети
Дым на месте обстрела Петровского района Донецка . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 147 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Сорок шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девятнадцать обстрелов - на донецком направлении. Двадцать шесть обстрелов - на горловском направлении, один обстрел на волновахском направлении", - сообщает представительство.
Согласно представительству, поступили сведения о гибели гражданского лица, а также о ранении шести мирных жителей, в том числе двоих детей.
В предыдущие сутки был зафиксирован 31 обстрел.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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