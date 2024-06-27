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Губернатор Хоценко провел рабочую встречу с руководителем Роструда в Омске - РИА Новости, 27.06.2024
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Омская область
 
15:16 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/vstrecha-1955874010.html
Губернатор Хоценко провел рабочую встречу с руководителем Роструда в Омске
Губернатор Хоценко провел рабочую встречу с руководителем Роструда в Омске - РИА Новости, 27.06.2024
Губернатор Хоценко провел рабочую встречу с руководителем Роструда в Омске
Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с руководителем Роструда Михаилом Иванковым, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:16
2024-06-27T15:16
омская область
виталий хоценко
михаил иванков
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
трудоустройство
работа
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ОМСК, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с руководителем Роструда Михаилом Иванковым, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Виталий Хоценко и глава Федеральной службы по труду и занятости обсудили вопросы обеспечения кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса региона и проведение в Омске федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". "В этом году Омская область стала столицей федерального этапа ярмарки трудоустройства в Сибирском федеральном округе, который стартует завтра. Нашим омским работодателям требуется более 20 тысяч рабочих и специалистов. На ярмарке будет представлено 10 тысяч рабочих мест в различных сферах деятельности. Уверен, что каждый соискатель сможет найти работу по душе", - сообщил Виталий Хоценко. Ярмарка трудоустройства состоится 28 июня. Там будут представлены 1012 предприятий и организаций. Здесь возможно будет быстро подобрать работу и ознакомиться с вакансиями.
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виталий хоценко, михаил иванков, федеральная служба по труду и занятости (роструд), трудоустройство, работа
Омская область , Виталий Хоценко, Михаил Иванков, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), трудоустройство, Работа

Губернатор Хоценко провел рабочую встречу с руководителем Роструда в Омске

CC BY 4.0 / Портал Правительства Омской области (cropped) / Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел рабочую встречу с руководителем Роструда Михаилом Иванковым
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел рабочую встречу с руководителем Роструда Михаилом Иванковым - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
CC BY 4.0 / Портал Правительства Омской области (cropped) /
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел рабочую встречу с руководителем Роструда Михаилом Иванковым
Читать ria.ru в
ОМСК, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с руководителем Роструда Михаилом Иванковым, рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
Виталий Хоценко и глава Федеральной службы по труду и занятости обсудили вопросы обеспечения кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса региона и проведение в Омске федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей".
Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время выступления с докладом о работе правительства Омской области в 2023 году - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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"В этом году Омская область стала столицей федерального этапа ярмарки трудоустройства в Сибирском федеральном округе, который стартует завтра. Нашим омским работодателям требуется более 20 тысяч рабочих и специалистов. На ярмарке будет представлено 10 тысяч рабочих мест в различных сферах деятельности. Уверен, что каждый соискатель сможет найти работу по душе", - сообщил Виталий Хоценко.
Ярмарка трудоустройства состоится 28 июня. Там будут представлены 1012 предприятий и организаций. Здесь возможно будет быстро подобрать работу и ознакомиться с вакансиями.
 
Омская областьВиталий ХоценкоМихаил ИванковФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)трудоустройствоРабота
 
 
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