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В китайском посольстве прокомментировали визиты Путина в КНДР и Вьетнам - РИА Новости, 27.06.2024
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14:42 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/vostok-1955863977.html
В китайском посольстве прокомментировали визиты Путина в КНДР и Вьетнам
В китайском посольстве прокомментировали визиты Путина в КНДР и Вьетнам - РИА Новости, 27.06.2024
В китайском посольстве прокомментировали визиты Путина в КНДР и Вьетнам
Недавние визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам способствуют "развороту России на восток", заявила полномочный министр посольства КНР в России... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:42
2024-06-27T14:42
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вьетнам
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владимир путин
нато
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политика
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Недавние визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам способствуют "развороту России на восток", заявила полномочный министр посольства КНР в России Чан Сюйхун. "Недавно президент Путин успешно посетил КНДР и Вьетнам, что стало существенным шагом в российской дипломатии поворота на восток, выведя ее на скоростную полосу", - сказала она, выступая на конференции, организованной фондом публичной дипломатии им. Горчакова "Азиатский диалог". При этом дипломат обратила внимание, что США и НАТО создают различные группировки в регионе АТР и "пытаются заменить сотрудничество конфронтацией, а единство разобщенностью". "Это серьезно мешает успешному продвижению сотрудничества между странами региона, усиливает региональную напряженность и противостояние, размывая центральную роль АСЕАН, и создает огромные риски и вызовы для мирного развития региона", - добавила она.
https://ria.ru/20240625/putin-1955241606.html
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россия, вьетнам, китай, владимир путин, нато, визит путина в кндр, политика, в мире
Россия, Вьетнам, Китай, Владимир Путин, НАТО, Визит Путина в КНДР, Политика, В мире
В китайском посольстве прокомментировали визиты Путина в КНДР и Вьетнам

Посольство Китая: визиты Путина в КНДР и Вьетнам поворачивают РФ на восток

© AP Photo / Andy WongФлаги России и Китая в Пекине
Флаги России и Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Andy Wong
Флаги России и Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Недавние визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам способствуют "развороту России на восток", заявила полномочный министр посольства КНР в России Чан Сюйхун.
"Недавно президент Путин успешно посетил КНДР и Вьетнам, что стало существенным шагом в российской дипломатии поворота на восток, выведя ее на скоростную полосу", - сказала она, выступая на конференции, организованной фондом публичной дипломатии им. Горчакова "Азиатский диалог".
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При этом дипломат обратила внимание, что США и НАТО создают различные группировки в регионе АТР и "пытаются заменить сотрудничество конфронтацией, а единство разобщенностью".
"Это серьезно мешает успешному продвижению сотрудничества между странами региона, усиливает региональную напряженность и противостояние, размывая центральную роль АСЕАН, и создает огромные риски и вызовы для мирного развития региона", - добавила она.
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РоссияВьетнамКитайВладимир ПутинНАТОВизит Путина в КНДРПолитикаВ мире
 
 
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