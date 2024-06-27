https://ria.ru/20240627/vostok-1955863977.html
В китайском посольстве прокомментировали визиты Путина в КНДР и Вьетнам
В китайском посольстве прокомментировали визиты Путина в КНДР и Вьетнам - РИА Новости, 27.06.2024
В китайском посольстве прокомментировали визиты Путина в КНДР и Вьетнам
Недавние визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам способствуют "развороту России на восток", заявила полномочный министр посольства КНР в России... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:42
2024-06-27T14:42
2024-06-27T14:42
россия
вьетнам
китай
владимир путин
нато
визит путина в кндр
политика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952163186_535:621:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcf0417f1e47038855d496e180216cf9.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Недавние визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам способствуют "развороту России на восток", заявила полномочный министр посольства КНР в России Чан Сюйхун. "Недавно президент Путин успешно посетил КНДР и Вьетнам, что стало существенным шагом в российской дипломатии поворота на восток, выведя ее на скоростную полосу", - сказала она, выступая на конференции, организованной фондом публичной дипломатии им. Горчакова "Азиатский диалог". При этом дипломат обратила внимание, что США и НАТО создают различные группировки в регионе АТР и "пытаются заменить сотрудничество конфронтацией, а единство разобщенностью". "Это серьезно мешает успешному продвижению сотрудничества между странами региона, усиливает региональную напряженность и противостояние, размывая центральную роль АСЕАН, и создает огромные риски и вызовы для мирного развития региона", - добавила она.
https://ria.ru/20240625/putin-1955241606.html
https://ria.ru/20240626/briks-1955416389.html
россия
вьетнам
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952163186_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fa5f16db34e807a487e198a0be809489.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, китай, владимир путин, нато, визит путина в кндр, политика, в мире
Россия, Вьетнам, Китай, Владимир Путин, НАТО, Визит Путина в КНДР, Политика, В мире
В китайском посольстве прокомментировали визиты Путина в КНДР и Вьетнам
Посольство Китая: визиты Путина в КНДР и Вьетнам поворачивают РФ на восток