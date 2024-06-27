https://ria.ru/20240627/vostok-1955863977.html

В китайском посольстве прокомментировали визиты Путина в КНДР и Вьетнам

В китайском посольстве прокомментировали визиты Путина в КНДР и Вьетнам - РИА Новости, 27.06.2024

В китайском посольстве прокомментировали визиты Путина в КНДР и Вьетнам

Недавние визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам способствуют "развороту России на восток", заявила полномочный министр посольства КНР в России... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:42

2024-06-27T14:42

2024-06-27T14:42

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Недавние визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам способствуют "развороту России на восток", заявила полномочный министр посольства КНР в России Чан Сюйхун. "Недавно президент Путин успешно посетил КНДР и Вьетнам, что стало существенным шагом в российской дипломатии поворота на восток, выведя ее на скоростную полосу", - сказала она, выступая на конференции, организованной фондом публичной дипломатии им. Горчакова "Азиатский диалог". При этом дипломат обратила внимание, что США и НАТО создают различные группировки в регионе АТР и "пытаются заменить сотрудничество конфронтацией, а единство разобщенностью". "Это серьезно мешает успешному продвижению сотрудничества между странами региона, усиливает региональную напряженность и противостояние, размывая центральную роль АСЕАН, и создает огромные риски и вызовы для мирного развития региона", - добавила она.

https://ria.ru/20240625/putin-1955241606.html

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россия, вьетнам, китай, владимир путин, нато, визит путина в кндр, политика, в мире