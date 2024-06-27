https://ria.ru/20240627/volodin-1955756493.html

Многодетных родителей и пенсионеров освободят от комиссий при оплате ЖКХ

Многодетных родителей и пенсионеров освободят от комиссий при оплате ЖКХ - РИА Новости, 27.06.2024

Многодетных родителей и пенсионеров освободят от комиссий при оплате ЖКХ

С 1 июля вступает в силу закон, освобождающий многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов и ветеранов от комиссий при оплате услуг ЖКХ, сообщил спикер Госдумы РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T08:28

2024-06-27T08:28

2024-06-27T11:51

общество

жкх

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. С 1 июля вступает в силу закон, освобождающий многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов и ветеранов от комиссий при оплате услуг ЖКХ, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. "Коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов. Для многих комиссия от их уплаты ощутима. Решение коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке, и позволит снизить финансовую нагрузку на эти категории граждан", — написал он.Кроме того, добавил спикер Госдумы, с 25 июля вступит в силу закон, который позволит вернуть переведенные мошенникам деньги. Банки теперь должны тщательнее проверять подозрительные переводы и принимать меры, чтобы деньги их клиентов никто не смог украсть. Кредитным организациям, которые пренебрегут этими обязанностями, придется компенсировать людям похищенное, напомнил Володин.С 1 июля станет также проще получать меры поддержки. В этом поможет единая централизованная цифровая платформа, которая будет обеспечивать регистрацию решений и учет сведений об отнесении граждан к многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны и труда, детям-сиротам, лицам, пострадавшим от воздействия радиации.Среди других вступающих в силу в июле законов — изменение порядка выплаты задолженности по кредитам; упрощение процедуры внесудебного банкротства; совершенствование общественного экологического контроля. Клиентов негосударственных пенсионных фондов начнут информировать о пенсионных накоплениях, исполнительные производства будут закрывать быстрее после исполнения требований или признания должника банкротом.

https://ria.ru/20240626/pensiya-1955559148.html

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общество, жкх, вячеслав володин, госдума рф