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СМИ: США перемещают военных к Израилю и Ливану для возможной эвакуации
СМИ: США перемещают военных к Израилю и Ливану для возможной эвакуации - РИА Новости, 28.06.2024
СМИ: США перемещают военных к Израилю и Ливану для возможной эвакуации
ВС США перемещают свои силы ближе к Ливану и Израилю для эвакуации своих граждан в случае эскалации противостояния между Израилем и ливанским движением... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-27T23:54
2024-06-27T23:54
2024-06-28T00:09
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министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. ВС США перемещают свои силы ближе к Ливану и Израилю для эвакуации своих граждан в случае эскалации противостояния между Израилем и ливанским движением "Хезболлах", сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники."Пентагон перемещает силы армии США ближе к Израилю и Ливану, чтобы быть готовым к эвакуации граждан США, поскольку противостояние между Израилем и "Хезболлах" все усиливается", - говорится в сообщении.По данным источников телеканала, США также ведут переговоры со своими союзниками на Ближнем Востоке для координации потенциальной эвакуации и "любых коалиционных военных операций".Ранее газета Politico со ссылкой на разведданные США сообщила, что масштабное столкновение между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" может состояться в течение ближайших нескольких недель, если израильская сторона и палестинское движение ХАМАС не добьются заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа.В свою очередь официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер во вторник заявил, что США пока не готовы объявлять о планах эвакуации американцев из Ливана или давать рекомендацию своим гражданам покинуть страну.
https://ria.ru/20240627/livan-1955824325.html
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в мире, израиль, сша, ливан, хезболла, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Ливан, Хезболла, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: США перемещают военных к Израилю и Ливану для возможной эвакуации
NBC: ВС США перемещают силы к Израилю и Ливану для эвакуации в случае эскалации