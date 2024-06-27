https://ria.ru/20240627/voennye-1955969897.html

СМИ: США перемещают военных к Израилю и Ливану для возможной эвакуации

СМИ: США перемещают военных к Израилю и Ливану для возможной эвакуации - РИА Новости, 28.06.2024

СМИ: США перемещают военных к Израилю и Ливану для возможной эвакуации

ВС США перемещают свои силы ближе к Ливану и Израилю для эвакуации своих граждан в случае эскалации противостояния между Израилем и ливанским движением... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-27T23:54

2024-06-27T23:54

2024-06-28T00:09

в мире

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сша

ливан

хезболла

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. ВС США перемещают свои силы ближе к Ливану и Израилю для эвакуации своих граждан в случае эскалации противостояния между Израилем и ливанским движением "Хезболлах", сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники."Пентагон перемещает силы армии США ближе к Израилю и Ливану, чтобы быть готовым к эвакуации граждан США, поскольку противостояние между Израилем и "Хезболлах" все усиливается", - говорится в сообщении.По данным источников телеканала, США также ведут переговоры со своими союзниками на Ближнем Востоке для координации потенциальной эвакуации и "любых коалиционных военных операций".Ранее газета Politico со ссылкой на разведданные США сообщила, что масштабное столкновение между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" может состояться в течение ближайших нескольких недель, если израильская сторона и палестинское движение ХАМАС не добьются заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа.В свою очередь официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер во вторник заявил, что США пока не готовы объявлять о планах эвакуации американцев из Ливана или давать рекомендацию своим гражданам покинуть страну.

https://ria.ru/20240627/livan-1955824325.html

https://ria.ru/20240627/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, ливан, хезболла, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году