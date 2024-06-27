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Вице-адмирал призвал прикрывать авиацией российский флот в океане - РИА Новости, 27.06.2024
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11:10 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/vmf-1955800171.html
Вице-адмирал призвал прикрывать авиацией российский флот в океане
Вице-адмирал призвал прикрывать авиацией российский флот в океане - РИА Новости, 27.06.2024
Вице-адмирал призвал прикрывать авиацией российский флот в океане
Корабли и атомные стратегические подводные лодки ВМФ РФ должны, находясь в Мировом океане, быть прикрыты авиацией, заявил РИА Новости бывший замначальника... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:10
2024-06-27T11:10
безопасность
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Корабли и атомные стратегические подводные лодки ВМФ РФ должны, находясь в Мировом океане, быть прикрыты авиацией, заявил РИА Новости бывший замначальника главного штаба ВМФ РФ вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев. Накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание по кораблестроению, на котором обсуждались вопросы защищённости кораблей флота и инфраструктуры. "Воевать с кем-то в океане, так называемая "война канонерок", - это не концепция ВМФ РФ. Но если мы хотим выводить наш флот в Мировой океан, то нам нужно авиационное прикрытие. Стратегические АПЛ ВМФ РФ должны быть прикрыты авиацией", - сказал Пепеляев, который после отставки отвечал за разработку проекта перспективного авианосца в Крыловском НИИ. Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" находится на ремонте с 2017 года после боевой службы у берегов Сирии.
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безопасность, россия, вмф рф
Безопасность, Россия, ВМФ РФ
Вице-адмирал призвал прикрывать авиацией российский флот в океане

Вице-адмирал Пепеляев: корабли ВМФ в Мировом океане нужно прикрывать авиацией

© AP Photo / Arial LeyФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" заходит в порт Гаваны, Куба
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков заходит в порт Гаваны, Куба - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Arial Ley
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" заходит в порт Гаваны, Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Корабли и атомные стратегические подводные лодки ВМФ РФ должны, находясь в Мировом океане, быть прикрыты авиацией, заявил РИА Новости бывший замначальника главного штаба ВМФ РФ вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев.
Накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание по кораблестроению, на котором обсуждались вопросы защищённости кораблей флота и инфраструктуры.
"Воевать с кем-то в океане, так называемая "война канонерок", - это не концепция ВМФ РФ. Но если мы хотим выводить наш флот в Мировой океан, то нам нужно авиационное прикрытие. Стратегические АПЛ ВМФ РФ должны быть прикрыты авиацией", - сказал Пепеляев, который после отставки отвечал за разработку проекта перспективного авианосца в Крыловском НИИ.
Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" находится на ремонте с 2017 года после боевой службы у берегов Сирии.
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