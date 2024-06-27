https://ria.ru/20240627/vmf-1955800171.html

Вице-адмирал призвал прикрывать авиацией российский флот в океане

Вице-адмирал призвал прикрывать авиацией российский флот в океане - РИА Новости, 27.06.2024

Вице-адмирал призвал прикрывать авиацией российский флот в океане

Корабли и атомные стратегические подводные лодки ВМФ РФ должны, находясь в Мировом океане, быть прикрыты авиацией, заявил РИА Новости бывший замначальника... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:10

2024-06-27T11:10

2024-06-27T11:10

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Корабли и атомные стратегические подводные лодки ВМФ РФ должны, находясь в Мировом океане, быть прикрыты авиацией, заявил РИА Новости бывший замначальника главного штаба ВМФ РФ вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев. Накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание по кораблестроению, на котором обсуждались вопросы защищённости кораблей флота и инфраструктуры. "Воевать с кем-то в океане, так называемая "война канонерок", - это не концепция ВМФ РФ. Но если мы хотим выводить наш флот в Мировой океан, то нам нужно авиационное прикрытие. Стратегические АПЛ ВМФ РФ должны быть прикрыты авиацией", - сказал Пепеляев, который после отставки отвечал за разработку проекта перспективного авианосца в Крыловском НИИ. Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" находится на ремонте с 2017 года после боевой службы у берегов Сирии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, вмф рф