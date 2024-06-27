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Вещи советских маршалов передали в Белорусский музей истории ВОВ - РИА Новости, 27.06.2024
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18:25 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/veschi-1955926667.html
Вещи советских маршалов передали в Белорусский музей истории ВОВ
Вещи советских маршалов передали в Белорусский музей истории ВОВ - РИА Новости, 27.06.2024
Вещи советских маршалов передали в Белорусский музей истории ВОВ
Личные вещи маршалов Советского Союза Василия Соколовского, Константина Рокоссовского и Олега Лосика в Центральном музее Вооруженных сил (ВС) РФ переданы на... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T18:25
2024-06-27T18:25
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белоруссия
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олег лосик
константин рокоссовский
алексей ершов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Личные вещи маршалов Советского Союза Василия Соколовского, Константина Рокоссовского и Олега Лосика в Центральном музее Вооруженных сил (ВС) РФ переданы на постоянное хранение в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, сообщили в Минобороны России. "В Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации состоялась торжественная церемония передачи родственниками личных вещей маршалов Советского Союза В. Д. Соколовского, К. К. Рокоссовского, О. А. Лосик, на постоянное хранение в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Мероприятие состоялось накануне важной исторической даты - 80-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков", - сказали в ведомстве. Потомки Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Василия Соколовского приняли решение о передаче некоторых реликвий, связанных с выполнением служебной деятельности, в Белорусский государственный музей. Всего в списке 25 предметов, в том числе рабочий стол, настольный письменный набор, лампа, альбомы с фотографиями и даже походный будильник. От семьи Соколовских в церемонии участвовал внук маршала - Сергей Соколовский. "Основной талант Василия Даниловича Соколовского в том, что он был военным стратегом", - отметил Сергей Соколовский. В церемонии также приняли участие внуки Маршалов Советского Союза Рокоссовского и Лосика. Константин Рокоссовский передал в Белоруссию чемодан для командировок маршала, документы, бытовые вещи, которыми пользовался военачальник, и пообещал продолжить сотрудничество с белорусским музеем. Семью маршала бронетанковых войск Олега Лосика представлял его внук Дмитрий, который передал в музей китель, модель танка Т-34-85 и некоторые документы. В церемонии также приняли участие директор Центрального музея ВС РФ Александр Никонов, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев, главный хранитель музея Светлана Потупчик, атташе по вопросам обороны посольства Республики Беларусь в РФ полковник Алексей Ершов. Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны связывают многочисленные выставочные проекты, совместная исследовательская работа, конференции, а также военно-исторические мероприятия, к примеру, патриотическая акция "Нас объединяет Знамя Победы". О СоколовскомСоколовский вошел в историю как один из крупнейших знатоков законов военного искусства, профессионал высокого класса с огромным опытом командной и штабной работы. Он внес значительный вклад в совершенствование работы штабов в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенное строительство вооруженных сил. За полвека военной службы уроженец Белоруссии прошел непростой путь от курсанта до маршала, начальника Генерального штаба Советской армии, первого заместителя министра обороны СССР. Самыми тяжелыми для достаточно опытного командующего войсками Западного фронта Василия Соколовского оказались бои на территории Белоруссии, в лесах и болотах зимой-весной 1943-1944 года. В конце апреля 1944 года он был назначен начальником штаба 1-го Украинского фронта. Василий Соколовский единственный из советских военачальников, кто был удостоен шести высших полководческих орденов - трех орденов Суворова 1-й степени и трех орденов Кутузова 1-й степени.
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россия, белоруссия, ссср, олег лосик , константин рокоссовский, алексей ершов, т-34, в мире
Россия, Белоруссия, СССР, Олег Лосик , Константин Рокоссовский, Алексей Ершов, Т-34, В мире
Вещи советских маршалов передали в Белорусский музей истории ВОВ

МО: вещи советских маршалов передали в Белорусский музей истории ВОВ

CC BY-SA 2.0 / Adam Jones / Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Adam Jones /
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Личные вещи маршалов Советского Союза Василия Соколовского, Константина Рокоссовского и Олега Лосика в Центральном музее Вооруженных сил (ВС) РФ переданы на постоянное хранение в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, сообщили в Минобороны России.
"В Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации состоялась торжественная церемония передачи родственниками личных вещей маршалов Советского Союза В. Д. Соколовского, К. К. Рокоссовского, О. А. Лосик, на постоянное хранение в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Мероприятие состоялось накануне важной исторической даты - 80-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков", - сказали в ведомстве.
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Потомки Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Василия Соколовского приняли решение о передаче некоторых реликвий, связанных с выполнением служебной деятельности, в Белорусский государственный музей. Всего в списке 25 предметов, в том числе рабочий стол, настольный письменный набор, лампа, альбомы с фотографиями и даже походный будильник. От семьи Соколовских в церемонии участвовал внук маршала - Сергей Соколовский. "Основной талант Василия Даниловича Соколовского в том, что он был военным стратегом", - отметил Сергей Соколовский.
В церемонии также приняли участие внуки Маршалов Советского Союза Рокоссовского и Лосика. Константин Рокоссовский передал в Белоруссию чемодан для командировок маршала, документы, бытовые вещи, которыми пользовался военачальник, и пообещал продолжить сотрудничество с белорусским музеем. Семью маршала бронетанковых войск Олега Лосика представлял его внук Дмитрий, который передал в музей китель, модель танка Т-34-85 и некоторые документы.
В церемонии также приняли участие директор Центрального музея ВС РФ Александр Никонов, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев, главный хранитель музея Светлана Потупчик, атташе по вопросам обороны посольства Республики Беларусь в РФ полковник Алексей Ершов.
Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны связывают многочисленные выставочные проекты, совместная исследовательская работа, конференции, а также военно-исторические мероприятия, к примеру, патриотическая акция "Нас объединяет Знамя Победы".
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О Соколовском

Соколовский вошел в историю как один из крупнейших знатоков законов военного искусства, профессионал высокого класса с огромным опытом командной и штабной работы. Он внес значительный вклад в совершенствование работы штабов в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенное строительство вооруженных сил.
За полвека военной службы уроженец Белоруссии прошел непростой путь от курсанта до маршала, начальника Генерального штаба Советской армии, первого заместителя министра обороны СССР. Самыми тяжелыми для достаточно опытного командующего войсками Западного фронта Василия Соколовского оказались бои на территории Белоруссии, в лесах и болотах зимой-весной 1943-1944 года. В конце апреля 1944 года он был назначен начальником штаба 1-го Украинского фронта.
Василий Соколовский единственный из советских военачальников, кто был удостоен шести высших полководческих орденов - трех орденов Суворова 1-й степени и трех орденов Кутузова 1-й степени.
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