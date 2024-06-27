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Экипаж крейсера "Варяг" провел учения в Средиземном море - РИА Новости, 27.06.2024
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05:07 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/varyag-1955745838.html
Экипаж крейсера "Варяг" провел учения в Средиземном море
Экипаж крейсера "Варяг" провел учения в Средиземном море - РИА Новости, 27.06.2024
Экипаж крейсера "Варяг" провел учения в Средиземном море
Экипаж флагманского корабля Тихоокеанского флота (ТОФ) - ракетного крейсера "Варяг" - провел в Средиземном море учение и отработал уничтожение безэкипажных... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T05:07
2024-06-27T05:07
безопасность
средиземное море
тихоокеанский флот вмф россии
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Экипаж флагманского корабля Тихоокеанского флота (ТОФ) - ракетного крейсера "Варяг" - провел в Средиземном море учение и отработал уничтожение безэкипажных катеров и средств воздушного нападения, а также отражение атаки наводного вражеского корабля, поиск и уничтожение подлодки, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота. "В Средиземном море экипаж флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" провел комплекс плановых учений", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипаж корабля, в частности, отработал задачи по обнаружению и уничтожению малоразмерных скоростных целей в открытом море. Моряки замаскировали крейсер с помощью круговой дымовой завесы, а группы усиления тренировались распределять цели в условиях массированной атаки безэкипажных катеров так, чтобы гарантированно поразить их. Огонь по имитированным целям велся из штатных корабельных крупнокалиберных пулеметов "Корд" и "Утес", уточнили в отделе. В рамках еще одного эпизода учения экипаж уничтожил методом подрыва плавающую морскую мину, несущую угрозу мирному судоходству. "Далее экипаж крейсера отбил атаку "вражеского" корабля, выполнив стрельбу из артиллерийских установок АК-130 и АК-630 по мишени, имитирующей надводную цель", - рассказали в ТОФ. Также на флагмане флота совершенствовали умения защищаться от воздушного нападения условного противника. Для этого были выполнены артиллерийские стрельбы по воздушной цели, а также условно применен зенитно-ракетный комплекс "Форт". Кроме того, в ходе отработки противолодочных задач экипаж корабля провел поиск, классификацию и слежение за подводной лодкой условного противника. Для уничтожения субмарины была применена реактивная бомбовая установка РБУ-6000 и торпедное вооружение корабля. Сейчас экипаж ракетного крейсера "Варяг" продолжает выполнять задачи дальнего похода.
https://ria.ru/20240615/ucheniya-1953099811.html
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безопасность, средиземное море, тихоокеанский флот вмф россии, россия
Безопасность, Средиземное море, Тихоокеанский флот ВМФ России, Россия
Экипаж крейсера "Варяг" провел учения в Средиземном море

Экипаж ракетного крейсера "Варяг" отработал уничтожение безэкипажных катеров

© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов | Перейти в медиабанкГвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ Варяг - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг" . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Экипаж флагманского корабля Тихоокеанского флота (ТОФ) - ракетного крейсера "Варяг" - провел в Средиземном море учение и отработал уничтожение безэкипажных катеров и средств воздушного нападения, а также отражение атаки наводного вражеского корабля, поиск и уничтожение подлодки, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.
"В Средиземном море экипаж флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" провел комплекс плановых учений", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что экипаж корабля, в частности, отработал задачи по обнаружению и уничтожению малоразмерных скоростных целей в открытом море. Моряки замаскировали крейсер с помощью круговой дымовой завесы, а группы усиления тренировались распределять цели в условиях массированной атаки безэкипажных катеров так, чтобы гарантированно поразить их. Огонь по имитированным целям велся из штатных корабельных крупнокалиберных пулеметов "Корд" и "Утес", уточнили в отделе.
В рамках еще одного эпизода учения экипаж уничтожил методом подрыва плавающую морскую мину, несущую угрозу мирному судоходству.
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"Далее экипаж крейсера отбил атаку "вражеского" корабля, выполнив стрельбу из артиллерийских установок АК-130 и АК-630 по мишени, имитирующей надводную цель", - рассказали в ТОФ.
Также на флагмане флота совершенствовали умения защищаться от воздушного нападения условного противника. Для этого были выполнены артиллерийские стрельбы по воздушной цели, а также условно применен зенитно-ракетный комплекс "Форт".
Кроме того, в ходе отработки противолодочных задач экипаж корабля провел поиск, классификацию и слежение за подводной лодкой условного противника. Для уничтожения субмарины была применена реактивная бомбовая установка РБУ-6000 и торпедное вооружение корабля.
Сейчас экипаж ракетного крейсера "Варяг" продолжает выполнять задачи дальнего похода.
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