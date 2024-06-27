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В Подмосковье проверят ситуацию с саморасцепом между вагонами "Иволги"
В Подмосковье проверят ситуацию с саморасцепом между вагонами "Иволги" - РИА Новости, 27.06.2024
В Подмосковье проверят ситуацию с саморасцепом между вагонами "Иволги"
Прокуратура организовала проверку ситуации с саморасцепом между вагонами "Иволги" в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:11
2024-06-27T17:11
2024-06-27T17:11
происшествия
московская область (подмосковье)
кратово
раменский
московская межрегиональная транспортная прокуратура
центральная пригородная пассажирская компания
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку ситуации с саморасцепом между вагонами "Иволги" в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. В четверг Московская железная дорога (МЖД) сообщала, что саморасцеп между вагонами электропоезда "Иволга" на МЦД-3 произошел при отправлении с платформы Кратово, пострадавших нет. "Московско-Рязанской транспортной прокуратурой организована проверка по факту расцепки вагонов поезда пригородного сообщения №7307, курсирующего на участке Московского центрального диаметра – 3, сообщением Раменское - Крюково", - говорится в сообщении. МЖД сообщила, что в 15:43 железнодорожники убрали с пути неисправный электропоезд, и подтвердила, что в настоящее время движение поездов Казанского направления в сторону Москвы осуществляется в штатном режиме. "Принимаются все необходимые меры для стабилизации графика", - добавляется в сообщении. Оператор поездов на D3, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), предупредила, что ряд поездов, в том числе в вечерний час пик, проследует с задержками.
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происшествия, московская область (подмосковье), кратово, раменский, московская межрегиональная транспортная прокуратура, центральная пригородная пассажирская компания
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Кратово, Раменский, Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Центральная пригородная пассажирская компания
В Подмосковье проверят ситуацию с саморасцепом между вагонами "Иволги"
Прокуратура в Подмосковье начала проверку после расцепки вагонов "Иволги"