https://ria.ru/20240627/vagon-1955905055.html

В Подмосковье проверят ситуацию с саморасцепом между вагонами "Иволги"

В Подмосковье проверят ситуацию с саморасцепом между вагонами "Иволги" - РИА Новости, 27.06.2024

В Подмосковье проверят ситуацию с саморасцепом между вагонами "Иволги"

Прокуратура организовала проверку ситуации с саморасцепом между вагонами "Иволги" в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:11

2024-06-27T17:11

2024-06-27T17:11

происшествия

московская область (подмосковье)

кратово

раменский

московская межрегиональная транспортная прокуратура

центральная пригородная пассажирская компания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955855633_0:82:907:592_1920x0_80_0_0_57c69b5aa047a4228f99790a4a30e91b.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку ситуации с саморасцепом между вагонами "Иволги" в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. В четверг Московская железная дорога (МЖД) сообщала, что саморасцеп между вагонами электропоезда "Иволга" на МЦД-3 произошел при отправлении с платформы Кратово, пострадавших нет. "Московско-Рязанской транспортной прокуратурой организована проверка по факту расцепки вагонов поезда пригородного сообщения №7307, курсирующего на участке Московского центрального диаметра – 3, сообщением Раменское - Крюково", - говорится в сообщении. МЖД сообщила, что в 15:43 железнодорожники убрали с пути неисправный электропоезд, и подтвердила, что в настоящее время движение поездов Казанского направления в сторону Москвы осуществляется в штатном режиме. "Принимаются все необходимые меры для стабилизации графика", - добавляется в сообщении. Оператор поездов на D3, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), предупредила, что ряд поездов, в том числе в вечерний час пик, проследует с задержками.

https://ria.ru/20240627/poezd-1955899940.html

московская область (подмосковье)

кратово

раменский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), кратово, раменский, московская межрегиональная транспортная прокуратура, центральная пригородная пассажирская компания