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Переданные Украине канадские БТР неэффективны в бою, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:54 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/ukraina-1955947205.html
Переданные Украине канадские БТР неэффективны в бою, сообщили СМИ
Переданные Украине канадские БТР неэффективны в бою, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.06.2024
Переданные Украине канадские БТР неэффективны в бою, сообщили СМИ
Бронетранспортеры Roshel Senator, переданные Канадой Украине, неэффективны в бою, они часто ломаются, сообщает телеканал CBC со ссылкой на командира роты... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T19:54
2024-06-27T19:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
канада
россия
анита ананд
алексей резников
сергей лавров
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Бронетранспортеры Roshel Senator, переданные Канадой Украине, неэффективны в бою, они часто ломаются, сообщает телеканал CBC со ссылкой на командира роты ударных беспилотников ВСУ Юрия Федоренко. В 2023 году глава минобороны Канады Анита Ананд в ходе визита в Киев в среду провела встречу с тогдашним главой оборонного ведомства Алексеем Резниковым и объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей. Телеканал отмечает со ссылкой на интервью Федоренко, что переданные Канадой бронетранспортеры "часто ломались". По его словам, они не приспособлены к движению по бездорожью. "Они (бронетранспортеры- ред.) могут быть хорошим вариантом для полиции... Они больше подходят для асфальтной дороги... Они часто не справляются ", - цитирует телеканал Федоренко, добавив, что украинцам удалось починить сломанные бронетранспортеры. В июне министр обороны североамериканской страны Билл Блэр заявил, что Канада отправила на Украину первые четыре бронетранспортера из обещанных 50. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240627/spetsoperatsiya-1955925938.html
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943170357.html
https://ria.ru/20240627/zelenskiy-1955918724.html
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в мире, украина, канада, россия, анита ананд, алексей резников, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Канада, Россия, Анита Ананд, Алексей Резников, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Переданные Украине канадские БТР неэффективны в бою, сообщили СМИ

CBC: переданные Украине бронетранспортеры Roshel Senator неэффективны в бою

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБронетранспортер М113, брошенный украинскими военными в Авдеевке
Бронетранспортер М113, брошенный украинскими военными в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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Бронетранспортер М113, брошенный украинскими военными в Авдеевке. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Бронетранспортеры Roshel Senator, переданные Канадой Украине, неэффективны в бою, они часто ломаются, сообщает телеканал CBC со ссылкой на командира роты ударных беспилотников ВСУ Юрия Федоренко.
В 2023 году глава минобороны Канады Анита Ананд в ходе визита в Киев в среду провела встречу с тогдашним главой оборонного ведомства Алексеем Резниковым и объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей.
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Телеканал отмечает со ссылкой на интервью Федоренко, что переданные Канадой бронетранспортеры "часто ломались". По его словам, они не приспособлены к движению по бездорожью.
"Они (бронетранспортеры- ред.) могут быть хорошим вариантом для полиции... Они больше подходят для асфальтной дороги... Они часто не справляются ", - цитирует телеканал Федоренко, добавив, что украинцам удалось починить сломанные бронетранспортеры.
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В июне министр обороны североамериканской страны Билл Блэр заявил, что Канада отправила на Украину первые четыре бронетранспортера из обещанных 50.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКанадаРоссияАнита АнандАлексей РезниковСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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