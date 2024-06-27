https://ria.ru/20240627/ukraina-1955919744.html

Британия знала о последствиях вступления Украины в НАТО, заявил экс-посол

Британия знала о последствиях вступления Украины в НАТО, заявил экс-посол - РИА Новости, 27.06.2024

Британия знала о последствиях вступления Украины в НАТО, заявил экс-посол

Британия и США в начале 2000-х годов осознавали, что вступление Украины в НАТО недопустимо для России - это скажется на ее отношениях с Западом, заявил... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:56

2024-06-27T17:56

2024-06-27T17:56

специальная военная операция на украине

россия

украина

москва

энтони брентон

владимир путин

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Британия и США в начале 2000-х годов осознавали, что вступление Украины в НАТО недопустимо для России - это скажется на ее отношениях с Западом, заявил экс-посол Британии в РФ в 2004-2008 годах Энтони Брентон. Ранее лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Евросоюз своим постоянным расширением на восток. Брентон в статье для газеты Telegraph отметил, что история подтверждает эти слова Фаража. Он напомнил, что посольство США в Москве передавало, что все россияне рассматривают включение Украины в НАТО как самую яркую из красных линий. "Я был там (в России - ред.) в качестве британского посла, и один из... контактов сказал, что это (членство Украины - ред.) "разрушит доверие всего российского сектора безопасности", - подчеркнул он. Бывший посол также указал на то, что с тех пор требование о том, чтобы Украину не принимали в НАТО, было центральным при взаимодействии России с Западом. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240621/otvetstvennost-1954645318.html

https://ria.ru/20240529/pobeda-1949233242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, москва, энтони брентон, владимир путин, дмитрий песков, нато, в мире