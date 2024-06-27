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Британия знала о последствиях вступления Украины в НАТО, заявил экс-посол - РИА Новости, 27.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:56 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/ukraina-1955919744.html
Британия знала о последствиях вступления Украины в НАТО, заявил экс-посол
Британия знала о последствиях вступления Украины в НАТО, заявил экс-посол - РИА Новости, 27.06.2024
Британия знала о последствиях вступления Украины в НАТО, заявил экс-посол
Британия и США в начале 2000-х годов осознавали, что вступление Украины в НАТО недопустимо для России - это скажется на ее отношениях с Западом, заявил... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:56
2024-06-27T17:56
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
энтони брентон
владимир путин
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Британия и США в начале 2000-х годов осознавали, что вступление Украины в НАТО недопустимо для России - это скажется на ее отношениях с Западом, заявил экс-посол Британии в РФ в 2004-2008 годах Энтони Брентон. Ранее лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Евросоюз своим постоянным расширением на восток. Брентон в статье для газеты Telegraph отметил, что история подтверждает эти слова Фаража. Он напомнил, что посольство США в Москве передавало, что все россияне рассматривают включение Украины в НАТО как самую яркую из красных линий. "Я был там (в России - ред.) в качестве британского посла, и один из... контактов сказал, что это (членство Украины - ред.) "разрушит доверие всего российского сектора безопасности", - подчеркнул он. Бывший посол также указал на то, что с тех пор требование о том, чтобы Украину не принимали в НАТО, было центральным при взаимодействии России с Западом. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240621/otvetstvennost-1954645318.html
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россия, украина, москва, энтони брентон, владимир путин, дмитрий песков, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Энтони Брентон, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
Британия знала о последствиях вступления Украины в НАТО, заявил экс-посол

Экс-посол Британии Брентон: вступление Украины в НАТО недопустимо для России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Британия и США в начале 2000-х годов осознавали, что вступление Украины в НАТО недопустимо для России - это скажется на ее отношениях с Западом, заявил экс-посол Британии в РФ в 2004-2008 годах Энтони Брентон.
Ранее лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Евросоюз своим постоянным расширением на восток. Брентон в статье для газеты Telegraph отметил, что история подтверждает эти слова Фаража. Он напомнил, что посольство США в Москве передавало, что все россияне рассматривают включение Украины в НАТО как самую яркую из красных линий.
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Британский политик заявил, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и ЕС
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"Я был там (в России - ред.) в качестве британского посла, и один из... контактов сказал, что это (членство Украины - ред.) "разрушит доверие всего российского сектора безопасности", - подчеркнул он.
Бывший посол также указал на то, что с тех пор требование о том, чтобы Украину не принимали в НАТО, было центральным при взаимодействии России с Западом.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
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