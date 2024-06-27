https://ria.ru/20240627/ukraina-1955883841.html

"Мы в большой беде": в США сделали тревожное заявление об Украине

"Мы в большой беде": в США сделали тревожное заявление об Украине - РИА Новости, 27.06.2024

"Мы в большой беде": в США сделали тревожное заявление об Украине

Положение на Украине будет ухудшаться в течение следующих нескольких месяцев, а высказывания руководства США на этот счет лишены всякого смысла, заявил... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T15:48

2024-06-27T15:48

2024-06-27T19:13

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Положение на Украине будет ухудшаться в течение следующих нескольких месяцев, а высказывания руководства США на этот счет лишены всякого смысла, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive.Так он отреагировал на слова госсекретаря Энтони Блинкена о том, что стратегия Украины показала свою "эффективность"."Ближайшие месяцы ситуация будет ухудшаться, поскольку русские продолжают атаковать энергосистему, а затем, когда наступит осень и особенно зима, все будет действительно ужасно", — сказал Миршаймер.Как отметил аналитик, это наносит огромный ущерб промышленности и вооруженным силам."Поэтому тезис о том, что на Украине все хорошо и мы помогаем им стабилизировать ситуацию, является еще одним примером того, как Тони Блинкен и администрация Байдена в целом дают комментарии, лишенные всякого смысла. Украина в большой беде, и мы в большой беде", — заключил эксперт.ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно, иногда — повсеместно. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240627/zelenskiy-1955918724.html

https://ria.ru/20240627/zapad-1955906285.html

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в мире, украина, сша, энтони блинкен, дмитрий песков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины