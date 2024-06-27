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"Мы в большой беде": в США сделали тревожное заявление об Украине - РИА Новости, 27.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 27.06.2024 (обновлено: 19:13 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/ukraina-1955883841.html
"Мы в большой беде": в США сделали тревожное заявление об Украине
"Мы в большой беде": в США сделали тревожное заявление об Украине - РИА Новости, 27.06.2024
"Мы в большой беде": в США сделали тревожное заявление об Украине
Положение на Украине будет ухудшаться в течение следующих нескольких месяцев, а высказывания руководства США на этот счет лишены всякого смысла, заявил... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:48
2024-06-27T19:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
энтони блинкен
дмитрий песков
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Положение на Украине будет ухудшаться в течение следующих нескольких месяцев, а высказывания руководства США на этот счет лишены всякого смысла, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive.Так он отреагировал на слова госсекретаря Энтони Блинкена о том, что стратегия Украины показала свою "эффективность"."Ближайшие месяцы ситуация будет ухудшаться, поскольку русские продолжают атаковать энергосистему, а затем, когда наступит осень и особенно зима, все будет действительно ужасно", — сказал Миршаймер.Как отметил аналитик, это наносит огромный ущерб промышленности и вооруженным силам."Поэтому тезис о том, что на Украине все хорошо и мы помогаем им стабилизировать ситуацию, является еще одним примером того, как Тони Блинкен и администрация Байдена в целом дают комментарии, лишенные всякого смысла. Украина в большой беде, и мы в большой беде", — заключил эксперт.ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно, иногда — повсеместно. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240627/zelenskiy-1955918724.html
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в мире, украина, сша, энтони блинкен, дмитрий песков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Энтони Блинкен, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Мы в большой беде": в США сделали тревожное заявление об Украине

Миршаймер: в ближайшие месяцы ситуация на Украине будет ухудшаться

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Положение на Украине будет ухудшаться в течение следующих нескольких месяцев, а высказывания руководства США на этот счет лишены всякого смысла, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
Так он отреагировал на слова госсекретаря Энтони Блинкена о том, что стратегия Украины показала свою "эффективность".
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"Ближайшие месяцы ситуация будет ухудшаться, поскольку русские продолжают атаковать энергосистему, а затем, когда наступит осень и особенно зима, все будет действительно ужасно", — сказал Миршаймер.
Как отметил аналитик, это наносит огромный ущерб промышленности и вооруженным силам.
«
"Поэтому тезис о том, что на Украине все хорошо и мы помогаем им стабилизировать ситуацию, является еще одним примером того, как Тони Блинкен и администрация Байдена в целом дают комментарии, лишенные всякого смысла. Украина в большой беде, и мы в большой беде", — заключил эксперт.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно, иногда — повсеместно. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЭнтони БлинкенДмитрий ПесковВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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