Рейтинг@Mail.ru
"Сломает хребет". В США оценили новое оружие России - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 27.06.2024 (обновлено: 16:43 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/ukraina-1955882239.html
"Сломает хребет". В США оценили новое оружие России
"Сломает хребет". В США оценили новое оружие России - РИА Новости, 27.06.2024
"Сломает хребет". В США оценили новое оружие России
С помощью бомб ФАБ-3000 М54 российские войска сломают хребет противовоздушной обороне Украины, считает аналитик National Interest Брэндон Вейхерт. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T16:20
2024-06-27T16:43
специальная военная операция на украине
украина
россия
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934764527_3:0:1500:842_1920x0_80_0_0_6a470b0b67a7f39c120b790b85ff0a6d.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. С помощью бомб ФАБ-3000 М54 российские войска сломают хребет противовоздушной обороне Украины, считает аналитик National Interest Брэндон Вейхерт.&quot;Эти бомбы покрывают большую площадь, и их будет очень сложно сбить. Если они будут массово производиться, &lt;...&gt; то обстрел с применением этих гигантов по украинским целям сокрушит ПВО Украины и сломает хребет всей стратегии ПВО&quot;, — написал эксперт.По его мнению, ФАБ-3000 М54 знаменуют начало новой фазы спецоперации, при которой ВСУ станет тяжелее защищаться от воздушных целей."Находящаяся под напряжением ПВО Украины не может должным образом защититься от ФАБ-3000 М54, прикрепленной к комплекту планирующих бомб серии УМПК", — заключил аналитик.ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно, иногда — повсеместно. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934764527_377:0:1500:842_1920x0_80_0_0_662e8e81380a42d207537bc817e83d26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, москва, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Москва, В мире
"Сломает хребет". В США оценили новое оружие России

Аналитик Вейхерт: с помощью ФАБ-3000 ВС РФ cокрушат ПВО Украины

© Минобороны РоссииАвиабомба ФАБ-3000
Авиабомба ФАБ-3000
© Минобороны России
Авиабомба ФАБ-3000. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. С помощью бомб ФАБ-3000 М54 российские войска сломают хребет противовоздушной обороне Украины, считает аналитик National Interest Брэндон Вейхерт.
«

"Эти бомбы покрывают большую площадь, и их будет очень сложно сбить. Если они будут массово производиться, <...> то обстрел с применением этих гигантов по украинским целям сокрушит ПВО Украины и сломает хребет всей стратегии ПВО", — написал эксперт.

По его мнению, ФАБ-3000 М54 знаменуют начало новой фазы спецоперации, при которой ВСУ станет тяжелее защищаться от воздушных целей.
"Находящаяся под напряжением ПВО Украины не может должным образом защититься от ФАБ-3000 М54, прикрепленной к комплекту планирующих бомб серии УМПК", — заключил аналитик.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно, иногда — повсеместно. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала