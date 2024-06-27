https://ria.ru/20240627/ukraina-1955882239.html

"Сломает хребет". В США оценили новое оружие России

"Сломает хребет". В США оценили новое оружие России - РИА Новости, 27.06.2024

"Сломает хребет". В США оценили новое оружие России

С помощью бомб ФАБ-3000 М54 российские войска сломают хребет противовоздушной обороне Украины, считает аналитик National Interest Брэндон Вейхерт. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T16:20

2024-06-27T16:20

2024-06-27T16:43

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. С помощью бомб ФАБ-3000 М54 российские войска сломают хребет противовоздушной обороне Украины, считает аналитик National Interest Брэндон Вейхерт."Эти бомбы покрывают большую площадь, и их будет очень сложно сбить. Если они будут массово производиться, <...> то обстрел с применением этих гигантов по украинским целям сокрушит ПВО Украины и сломает хребет всей стратегии ПВО", — написал эксперт.По его мнению, ФАБ-3000 М54 знаменуют начало новой фазы спецоперации, при которой ВСУ станет тяжелее защищаться от воздушных целей."Находящаяся под напряжением ПВО Украины не может должным образом защититься от ФАБ-3000 М54, прикрепленной к комплекту планирующих бомб серии УМПК", — заключил аналитик.ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно, иногда — повсеместно. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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