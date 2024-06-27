"Сломает хребет". В США оценили новое оружие России
Аналитик Вейхерт: с помощью ФАБ-3000 ВС РФ cокрушат ПВО Украины
© Минобороны РоссииАвиабомба ФАБ-3000
© Минобороны России
Авиабомба ФАБ-3000. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. С помощью бомб ФАБ-3000 М54 российские войска сломают хребет противовоздушной обороне Украины, считает аналитик National Interest Брэндон Вейхерт.
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"Эти бомбы покрывают большую площадь, и их будет очень сложно сбить. Если они будут массово производиться, <...> то обстрел с применением этих гигантов по украинским целям сокрушит ПВО Украины и сломает хребет всей стратегии ПВО", — написал эксперт.
По его мнению, ФАБ-3000 М54 знаменуют начало новой фазы спецоперации, при которой ВСУ станет тяжелее защищаться от воздушных целей.
"Находящаяся под напряжением ПВО Украины не может должным образом защититься от ФАБ-3000 М54, прикрепленной к комплекту планирующих бомб серии УМПК", — заключил аналитик.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно, иногда — повсеместно. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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22 июня 2022, 17:18