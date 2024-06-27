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На Украине с 1 июля могут начать мобилизацию студентов - РИА Новости, 27.06.2024
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13:57 27.06.2024 (обновлено: 14:02 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/ukraina-1955849286.html
На Украине с 1 июля могут начать мобилизацию студентов
На Украине с 1 июля могут начать мобилизацию студентов - РИА Новости, 27.06.2024
На Украине с 1 июля могут начать мобилизацию студентов
Студенты трех категорий могут быть мобилизованы на Украине уже с 1 июля, сообщает украинский новостной портал "Цензор" со ссылкой на обновленный закон "О... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:57
2024-06-27T14:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Студенты трех категорий могут быть мобилизованы на Украине уже с 1 июля, сообщает украинский новостной портал "Цензор" со ссылкой на обновленный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук 21 июня сообщал, что правительство Украины утвердило порядок проведения базовой общевойсковой подготовки сотрудников полиции и граждан, получающих высшее образование. Позднее издание "Страна" со ссылкой на постановление кабинета министров Украины сообщало, что украинские студенты, которые откажутся от прохождения базовой общевойсковой подготовки, могут быть отчислены из вузов. "С 1 июля могут мобилизовать три категории студентов. Это студенты, обучающиеся заочно; те, кто получают второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура); те, кто получает любое образование по уровню, ниже уже имеющегося (например, имеет высшее образование, а получает профильное среднее)", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Цензора". Как пишет издание, студенты вузов и учреждений профтехобразования, которые учатся очно, не могут быть мобилизованы. Также в ВСУ не могут призвать педагогических работников учреждений ПТУ и общеобразовательных школ при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки. В "Цензоре" отметили, что студентам, аспирантам и докторантам, получающим образование по дневной или дуальной форме обучения, следует подтвердить это соответствующими документами. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине с 1 июля могут начать мобилизацию студентов

"Цензор": на Украине с 1 июля могут начать мобилизовывать студентов 3 категорий

© AP Photo / Ben BirchallОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Студенты трех категорий могут быть мобилизованы на Украине уже с 1 июля, сообщает украинский новостной портал "Цензор" со ссылкой на обновленный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук 21 июня сообщал, что правительство Украины утвердило порядок проведения базовой общевойсковой подготовки сотрудников полиции и граждан, получающих высшее образование. Позднее издание "Страна" со ссылкой на постановление кабинета министров Украины сообщало, что украинские студенты, которые откажутся от прохождения базовой общевойсковой подготовки, могут быть отчислены из вузов.
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"С 1 июля могут мобилизовать три категории студентов. Это студенты, обучающиеся заочно; те, кто получают второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура); те, кто получает любое образование по уровню, ниже уже имеющегося (например, имеет высшее образование, а получает профильное среднее)", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Цензора".
Как пишет издание, студенты вузов и учреждений профтехобразования, которые учатся очно, не могут быть мобилизованы. Также в ВСУ не могут призвать педагогических работников учреждений ПТУ и общеобразовательных школ при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.
В "Цензоре" отметили, что студентам, аспирантам и докторантам, получающим образование по дневной или дуальной форме обучения, следует подтвердить это соответствующими документами.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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26 декабря 2023, 12:00
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