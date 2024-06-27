https://ria.ru/20240627/ukraina-1955849286.html

На Украине с 1 июля могут начать мобилизацию студентов

На Украине с 1 июля могут начать мобилизацию студентов - РИА Новости, 27.06.2024

На Украине с 1 июля могут начать мобилизацию студентов

Студенты трех категорий могут быть мобилизованы на Украине уже с 1 июля, сообщает украинский новостной портал "Цензор" со ссылкой на обновленный закон "О... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T13:57

2024-06-27T13:57

2024-06-27T14:02

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Студенты трех категорий могут быть мобилизованы на Украине уже с 1 июля, сообщает украинский новостной портал "Цензор" со ссылкой на обновленный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук 21 июня сообщал, что правительство Украины утвердило порядок проведения базовой общевойсковой подготовки сотрудников полиции и граждан, получающих высшее образование. Позднее издание "Страна" со ссылкой на постановление кабинета министров Украины сообщало, что украинские студенты, которые откажутся от прохождения базовой общевойсковой подготовки, могут быть отчислены из вузов. "С 1 июля могут мобилизовать три категории студентов. Это студенты, обучающиеся заочно; те, кто получают второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура); те, кто получает любое образование по уровню, ниже уже имеющегося (например, имеет высшее образование, а получает профильное среднее)", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Цензора". Как пишет издание, студенты вузов и учреждений профтехобразования, которые учатся очно, не могут быть мобилизованы. Также в ВСУ не могут призвать педагогических работников учреждений ПТУ и общеобразовательных школ при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки. В "Цензоре" отметили, что студентам, аспирантам и докторантам, получающим образование по дневной или дуальной форме обучения, следует подтвердить это соответствующими документами. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины