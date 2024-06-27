https://ria.ru/20240627/ukraina-1955815073.html

Китай отверг обвинения Запада во влиянии на украинский кризис

Китай отверг обвинения Запада во влиянии на украинский кризис - РИА Новости, 27.06.2024

Китай отверг обвинения Запада во влиянии на украинский кризис

Запад не только не задумывается о своей роли в украинском кризисе, но еще и сваливает вину на Китай, Пекин против этого, заявил на брифинге в четверг... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:08

2024-06-27T12:08

2024-06-27T12:23

специальная военная операция на украине

в мире

китай

у цянь

украина

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ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. Запад не только не задумывается о своей роли в украинском кризисе, но еще и сваливает вину на Китай, Пекин против этого, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь. Ранее страны G7 опубликовали заявление по результатам саммита, в котором говорится, что страны "Большой семёрки" обеспокоены поддержкой России со стороны Китая и призывают Пекин оказать давление на Москву. Участники саммита также призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы та прекратила специальную военную операцию на Украине. Лидеры стран G7 призвали Китай "поддержать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности, а также принципах и целях устава ООН, в том числе посредством прямого диалога с Украиной". "США и другие западные страны не только не задумываются о своей роли в украинском кризисе, но и много раз перекладывали вину на Китай, мы выступаем решительно против этого", - сказал У Цянь. Он отметил, что "Китай придерживается нормального торгово-экономического взаимодействия со всеми странами в мире, в том числе с Россией, на основе равенства и взаимной выгоды, однако не поставляет оружие никаким сторонам конфликта, а также строго регулирует экспорт товаров двойного назначения". "Китай стоит на стороне мира, на правильной стороне истории, решительно выступает против игнорирующих факты безосновательных обвинений, продолжит играть конструктивную роль в политическом разрешении украинского кризиса", - подчеркнул он.У Цянь также отметил, что, согласно статистике, более 60% комплектующих вооружения и товаров двойного назначения, импортируемых Россией, поступают из США и других западных стран. По его словам, то, что эти страны с одной стороны поддерживают торговое взаимодействие с Россией, а с другой - разрушают нормальное сотрудничество России и Китая, говорит об их крайнем лицемерии.

https://ria.ru/20240617/mid-1953423110.html

https://ria.ru/20240627/politika-1955695378.html

китай

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, у цянь, украина