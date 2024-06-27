https://ria.ru/20240627/ukraina-1955804354.html
На Украине сменили руководство тылового обеспечения
На Украине сменили руководство тылового обеспечения - РИА Новости, 27.06.2024
На Украине сменили руководство тылового обеспечения
Министерство обороны Украины после скандала с закупкой армейских фляг по завышенной цене заявило о смене руководства и реорганизации главного управления... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:21
2024-06-27T11:21
2024-06-27T11:33
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Министерство обороны Украины после скандала с закупкой армейских фляг по завышенной цене заявило о смене руководства и реорганизации главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Украинский независимый антикоррупционный центр NGL.media 25 июня сообщал, что минобороны Украины закупает пластиковые армейские фляги для ВСУ по цене в несколько раз превышающей рыночную. "Министерство обороны Украины запустило процесс смены руководства и реорганизации главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Департамент политики закупок минобороны инициировал создание коллегиального органа по вопросам организации развития материального обеспечения ВСУ, который пересмотрит ранее принятую техническую документацию и обеспечит принятие новой в соответствии со стандартами и практиками НАТО", - говорится в Telegram-канале оборонного ведомства. Как утверждает минобороны, одна из целей этой реформы – упростить доступ новых производителей и поставщиков к закупкам для нужд ВСУ, что должно улучшить конкуренцию и, соответственно, цену и качество товара. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. В январе бывший тогда заместителем министра обороны Виталий Половенко сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
https://ria.ru/20240504/bloomberg-1943789165.html
https://ria.ru/20240321/vsu-1934671197.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, служба безопасности украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Служба безопасности Украины
На Украине сменили руководство тылового обеспечения
Минобороны Украины объявило о смене руководства после скандала с закупкой фляг
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Министерство обороны Украины после скандала с закупкой армейских фляг по завышенной цене заявило о смене руководства и реорганизации главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.
Украинский независимый антикоррупционный центр NGL.media 25 июня сообщал, что минобороны Украины закупает пластиковые армейские фляги для ВСУ по цене в несколько раз превышающей рыночную.
"Министерство обороны Украины запустило процесс смены руководства и реорганизации главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Департамент политики закупок минобороны инициировал создание коллегиального органа по вопросам организации развития материального обеспечения ВСУ, который пересмотрит ранее принятую техническую документацию и обеспечит принятие новой в соответствии со стандартами и практиками НАТО
", - говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
Как утверждает минобороны, одна из целей этой реформы – упростить доступ новых производителей и поставщиков к закупкам для нужд ВСУ, что должно улучшить конкуренцию и, соответственно, цену и качество товара.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. В январе бывший тогда заместителем министра обороны Виталий Половенко сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ
19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.