Рейтинг@Mail.ru
На Украине сменили руководство тылового обеспечения - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 27.06.2024 (обновлено: 11:33 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/ukraina-1955804354.html
На Украине сменили руководство тылового обеспечения
На Украине сменили руководство тылового обеспечения - РИА Новости, 27.06.2024
На Украине сменили руководство тылового обеспечения
Министерство обороны Украины после скандала с закупкой армейских фляг по завышенной цене заявило о смене руководства и реорганизации главного управления... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:21
2024-06-27T11:33
в мире
украина
вооруженные силы украины
нато
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934465681_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4680ab1a2c9d6f2d020b9ac7bb64b26.jpg
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Министерство обороны Украины после скандала с закупкой армейских фляг по завышенной цене заявило о смене руководства и реорганизации главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Украинский независимый антикоррупционный центр NGL.media 25 июня сообщал, что минобороны Украины закупает пластиковые армейские фляги для ВСУ по цене в несколько раз превышающей рыночную. "Министерство обороны Украины запустило процесс смены руководства и реорганизации главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Департамент политики закупок минобороны инициировал создание коллегиального органа по вопросам организации развития материального обеспечения ВСУ, который пересмотрит ранее принятую техническую документацию и обеспечит принятие новой в соответствии со стандартами и практиками НАТО", - говорится в Telegram-канале оборонного ведомства. Как утверждает минобороны, одна из целей этой реформы – упростить доступ новых производителей и поставщиков к закупкам для нужд ВСУ, что должно улучшить конкуренцию и, соответственно, цену и качество товара. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. В январе бывший тогда заместителем министра обороны Виталий Половенко сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
https://ria.ru/20240504/bloomberg-1943789165.html
https://ria.ru/20240321/vsu-1934671197.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934465681_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a59857d873dd25559f3d78e81a9599c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, служба безопасности украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Служба безопасности Украины
На Украине сменили руководство тылового обеспечения

Минобороны Украины объявило о смене руководства после скандала с закупкой фляг

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация раненого украинского военного
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация раненого украинского военного. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Министерство обороны Украины после скандала с закупкой армейских фляг по завышенной цене заявило о смене руководства и реорганизации главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.
Украинский независимый антикоррупционный центр NGL.media 25 июня сообщал, что минобороны Украины закупает пластиковые армейские фляги для ВСУ по цене в несколько раз превышающей рыночную.
Военнослужащий на репетиции военного парада в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
СМИ: СВО вскрыла специфические коррупционные риски в минобороны Украины
4 мая, 01:48
"Министерство обороны Украины запустило процесс смены руководства и реорганизации главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Департамент политики закупок минобороны инициировал создание коллегиального органа по вопросам организации развития материального обеспечения ВСУ, который пересмотрит ранее принятую техническую документацию и обеспечит принятие новой в соответствии со стандартами и практиками НАТО", - говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
Как утверждает минобороны, одна из целей этой реформы – упростить доступ новых производителей и поставщиков к закупкам для нужд ВСУ, что должно улучшить конкуренцию и, соответственно, цену и качество товара.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. В январе бывший тогда заместителем министра обороны Виталий Половенко сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Тыловика ВСУ заподозрили в обогащении на полтора миллиона долларов
21 марта, 12:57
 
В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала