https://ria.ru/20240627/ukraina-1955742275.html
Кандидат в сенаторы США высказалась об идее пригласить Украину в НАТО
Кандидат в сенаторы США высказалась об идее пригласить Украину в НАТО - РИА Новости, 27.06.2024
Кандидат в сенаторы США высказалась об идее пригласить Украину в НАТО
Кандидат в сенаторы США Дайан Сэйр в интервью РИА Новости назвала членство Украины в НАТО абсурдной идеей, которой не стоит потакать. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T04:09
2024-06-27T04:09
2024-06-27T04:09
в мире
украина
сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg
ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Кандидат в сенаторы США Дайан Сэйр в интервью РИА Новости назвала членство Украины в НАТО абсурдной идеей, которой не стоит потакать. "Украину не стоить поощрять к вступлению в НАТО. Это абсурдная идея", - сказала она. Официально американские власти говорят, что будущее Украины в НАТО, но признают, что в североатлантическом альянсе нет желания расширяться в ближайшем будущем. В недавнем интервью журналу Time президент США Джо Байден поставил под сомнение необходимость вступления Украины в НАТО. "Уровень глубины безумия в трансатлантическом мире не перестают меня изумлять, но я думаю, что это было бы за гранью сумасшествия", - сказала Сэйр, известная своей пацифистской позицией. "Конечно, были сигналы от Байдена и других в США и НАТО, что НАТО – не вариант для Украины, но сейчас вы слышите противоположные заявления. Так что я на самом деле не знаю", - добавила она. Сэйр назвала НАТО анахронизмом и заявила, что миру нужна новая архитектура безопасности. "Мне интересно, как долго НАТО сможет просуществовать в своей нынешней форме, когда некоторые члены, вроде Турции, хотят присоединиться к БРИКС. Венгрия, кажется, не готова к крупному военному конфликту с Россией. Так что у НАТО проблемы", - сказала она. "Лично я считаю, что НАТО следовало упразднить параллельно с роспуском Организации Варшавского договора. Она не нужна. Необходима полностью новая архитектура безопасности", - добавила Сэйр.
https://ria.ru/20240215/nato-1927648248.html
https://ria.ru/20240626/nato-1955651622.html
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_702911a7522ee173da27077f6e752835.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, нато
В мире, Украина, США, НАТО
Кандидат в сенаторы США высказалась об идее пригласить Украину в НАТО
Кандидат в сенаторы США Сэйр назвала членство Украины в НАТО абсурдной идеей
ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Кандидат в сенаторы США Дайан Сэйр в интервью РИА Новости назвала членство Украины в НАТО абсурдной идеей, которой не стоит потакать.
"Украину не стоить поощрять к вступлению в НАТО. Это абсурдная идея", - сказала она.
Официально американские власти говорят, что будущее Украины в НАТО, но признают, что в североатлантическом альянсе нет желания расширяться в ближайшем будущем. В недавнем интервью журналу Time президент США Джо Байден
поставил под сомнение необходимость вступления Украины в НАТО.
"Уровень глубины безумия в трансатлантическом мире не перестают меня изумлять, но я думаю, что это было бы за гранью сумасшествия", - сказала Сэйр, известная своей пацифистской позицией.
"Конечно, были сигналы от Байдена и других в США и НАТО, что НАТО – не вариант для Украины, но сейчас вы слышите противоположные заявления. Так что я на самом деле не знаю", - добавила она.
Сэйр назвала НАТО анахронизмом и заявила, что миру нужна новая архитектура безопасности.
"Мне интересно, как долго НАТО сможет просуществовать в своей нынешней форме, когда некоторые члены, вроде Турции
, хотят присоединиться к БРИКС
. Венгрия
, кажется, не готова к крупному военному конфликту с Россией
. Так что у НАТО проблемы", - сказала она.
"Лично я считаю, что НАТО следовало упразднить параллельно с роспуском Организации Варшавского договора. Она не нужна. Необходима полностью новая архитектура безопасности", - добавила Сэйр.