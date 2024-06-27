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Кандидат в сенаторы США высказалась об идее пригласить Украину в НАТО - РИА Новости, 27.06.2024
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04:09 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/ukraina-1955742275.html
Кандидат в сенаторы США высказалась об идее пригласить Украину в НАТО
Кандидат в сенаторы США высказалась об идее пригласить Украину в НАТО - РИА Новости, 27.06.2024
Кандидат в сенаторы США высказалась об идее пригласить Украину в НАТО
Кандидат в сенаторы США Дайан Сэйр в интервью РИА Новости назвала членство Украины в НАТО абсурдной идеей, которой не стоит потакать. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T04:09
2024-06-27T04:09
в мире
украина
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Кандидат в сенаторы США Дайан Сэйр в интервью РИА Новости назвала членство Украины в НАТО абсурдной идеей, которой не стоит потакать. "Украину не стоить поощрять к вступлению в НАТО. Это абсурдная идея", - сказала она. Официально американские власти говорят, что будущее Украины в НАТО, но признают, что в североатлантическом альянсе нет желания расширяться в ближайшем будущем. В недавнем интервью журналу Time президент США Джо Байден поставил под сомнение необходимость вступления Украины в НАТО. "Уровень глубины безумия в трансатлантическом мире не перестают меня изумлять, но я думаю, что это было бы за гранью сумасшествия", - сказала Сэйр, известная своей пацифистской позицией. "Конечно, были сигналы от Байдена и других в США и НАТО, что НАТО – не вариант для Украины, но сейчас вы слышите противоположные заявления. Так что я на самом деле не знаю", - добавила она. Сэйр назвала НАТО анахронизмом и заявила, что миру нужна новая архитектура безопасности. "Мне интересно, как долго НАТО сможет просуществовать в своей нынешней форме, когда некоторые члены, вроде Турции, хотят присоединиться к БРИКС. Венгрия, кажется, не готова к крупному военному конфликту с Россией. Так что у НАТО проблемы", - сказала она. "Лично я считаю, что НАТО следовало упразднить параллельно с роспуском Организации Варшавского договора. Она не нужна. Необходима полностью новая архитектура безопасности", - добавила Сэйр.
https://ria.ru/20240215/nato-1927648248.html
https://ria.ru/20240626/nato-1955651622.html
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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в мире, украина, сша, нато
В мире, Украина, США, НАТО
Кандидат в сенаторы США высказалась об идее пригласить Украину в НАТО

Кандидат в сенаторы США Сэйр назвала членство Украины в НАТО абсурдной идеей

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Кандидат в сенаторы США Дайан Сэйр в интервью РИА Новости назвала членство Украины в НАТО абсурдной идеей, которой не стоит потакать.
"Украину не стоить поощрять к вступлению в НАТО. Это абсурдная идея", - сказала она.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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Официально американские власти говорят, что будущее Украины в НАТО, но признают, что в североатлантическом альянсе нет желания расширяться в ближайшем будущем. В недавнем интервью журналу Time президент США Джо Байден поставил под сомнение необходимость вступления Украины в НАТО.
"Уровень глубины безумия в трансатлантическом мире не перестают меня изумлять, но я думаю, что это было бы за гранью сумасшествия", - сказала Сэйр, известная своей пацифистской позицией.
"Конечно, были сигналы от Байдена и других в США и НАТО, что НАТО – не вариант для Украины, но сейчас вы слышите противоположные заявления. Так что я на самом деле не знаю", - добавила она.
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СМИ: члены НАТО остерегаются долгосрочных обязательств поддержки Украины
Вчера, 17:23
Сэйр назвала НАТО анахронизмом и заявила, что миру нужна новая архитектура безопасности.
"Мне интересно, как долго НАТО сможет просуществовать в своей нынешней форме, когда некоторые члены, вроде Турции, хотят присоединиться к БРИКС. Венгрия, кажется, не готова к крупному военному конфликту с Россией. Так что у НАТО проблемы", - сказала она.
"Лично я считаю, что НАТО следовало упразднить параллельно с роспуском Организации Варшавского договора. Она не нужна. Необходима полностью новая архитектура безопасности", - добавила Сэйр.
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