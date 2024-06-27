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Медведев прокомментировал указ Путина об изъятии американских активов - РИА Новости, 27.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:10 27.06.2024 (обновлено: 17:14 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/ukaz-1955906481.html
Медведев прокомментировал указ Путина об изъятии американских активов
Медведев прокомментировал указ Путина об изъятии американских активов - РИА Новости, 27.06.2024
Медведев прокомментировал указ Путина об изъятии американских активов
Указ президента РФ об изъятии активов США затронет существенный объем активов и станет болезненным ударом, заявил заместитель председателя Совета Безопасности... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:10
2024-06-27T17:14
специальная военная операция на украине
россия
сша
дмитрий медведев
владимир путин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Указ президента РФ об изъятии активов США затронет существенный объем активов и станет болезненным ударом, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. В мае президент РФ Владимир Путин издал указ, по которому имущество США или связанных с ними лиц в России может быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации активов России или ЦБ РФ в Соединенных Штатах. "Как вы знаете, в прошлом месяце был издан указ президента России о изъятии активов США И потворствующих им лиц. В ближайшее время будут приняты реализующие его законодательные изменения. Я не буду озвучивать конкретные суммы активов, хотя они известны, но это существенный объем, и будет весьма неприятный, болезненный удар", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html
https://ria.ru/20240627/promyshlennost-1955720242.html
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россия, сша, дмитрий медведев, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, В мире
Медведев прокомментировал указ Путина об изъятии американских активов

Медведев: указ Путина об изъятии активов США станет болезненным ударом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Указ президента РФ об изъятии активов США затронет существенный объем активов и станет болезненным ударом, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
В мае президент РФ Владимир Путин издал указ, по которому имущество США или связанных с ними лиц в России может быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации активов России или ЦБ РФ в Соединенных Штатах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Российские активы разрушают экономику Запада
18 июня, 08:00
"Как вы знаете, в прошлом месяце был издан указ президента России о изъятии активов США И потворствующих им лиц. В ближайшее время будут приняты реализующие его законодательные изменения. Я не буду озвучивать конкретные суммы активов, хотя они известны, но это существенный объем, и будет весьма неприятный, болезненный удар", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАДмитрий МедведевВладимир ПутинВ мире
 
 
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