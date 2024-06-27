https://ria.ru/20240627/ukaz-1955906481.html

Медведев прокомментировал указ Путина об изъятии американских активов

Медведев прокомментировал указ Путина об изъятии американских активов - РИА Новости, 27.06.2024

Медведев прокомментировал указ Путина об изъятии американских активов

Указ президента РФ об изъятии активов США затронет существенный объем активов и станет болезненным ударом, заявил заместитель председателя Совета Безопасности... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:10

2024-06-27T17:10

2024-06-27T17:14

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Указ президента РФ об изъятии активов США затронет существенный объем активов и станет болезненным ударом, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. В мае президент РФ Владимир Путин издал указ, по которому имущество США или связанных с ними лиц в России может быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации активов России или ЦБ РФ в Соединенных Штатах. "Как вы знаете, в прошлом месяце был издан указ президента России о изъятии активов США И потворствующих им лиц. В ближайшее время будут приняты реализующие его законодательные изменения. Я не буду озвучивать конкретные суммы активов, хотя они известны, но это существенный объем, и будет весьма неприятный, болезненный удар", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

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россия, сша, дмитрий медведев, владимир путин, в мире