https://ria.ru/20240627/udar-1955965785.html

Николаевское подполье сообщило об ударе по району, откуда шел обстрел Крыма

Николаевское подполье сообщило об ударе по району, откуда шел обстрел Крыма - РИА Новости, 27.06.2024

Николаевское подполье сообщило об ударе по району, откуда шел обстрел Крыма

Российские войска нанесли удар в районе сел Шевченково и Котлярово, где была замечена установка РСЗО HIMARS, из которой атаковали Крым, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T22:59

2024-06-27T22:59

2024-06-27T23:37

специальная военная операция на украине

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херсонская область

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ДОНЕЦК, 27 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удар в районе сел Шевченково и Котлярово, где была замечена установка РСЗО HIMARS, из которой атаковали Крым, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В 21:45 в районе небольших сел Шевченково и Котлярово, недалеко от аэродрома Кульбакино, прозвучал взрыв. По сообщениям местных жителей, взрыв был сдвоенный — вероятнее всего, склад с боекомплектом для системы HIMARS. Это место, откуда регулярно стреляли в сторону Херсонской области и Крыма дальнобойными ракетами", — сказал собеседник агентства.Уточняется, что подполье сообщало о работающей установке HIMARS и во время последней атаки на Севастополь.По словам Лебедева, местные жители отправили ему сообщение: "Сергей, здравствуй. Николаев. Примерно 21:45, хороший прилет в районе Шевченково. Со вторичной детонацией. Пожар долго могли наблюдать с окраин города все, у кого вид на Херсон".Он также отметил, что после удара в этом районе заметили около десятка скорых, которые остановили на блокпосте и держали до выезда с места взрыва трех военных экипажей скорой помощи. "Военные скорые увозят или высшие офицерские чины ВСУ, или важных иностранных специалистов", — пояснил подпольщик.В четверг вечером глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что рядом с Николаевом прогремел взрыв.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html

https://ria.ru/20240627/ataka-1955956612.html

https://ria.ru/20240627/svo-1955378697.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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