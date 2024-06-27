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Николаевское подполье сообщило об ударе по району, откуда шел обстрел Крыма - РИА Новости, 27.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:59 27.06.2024 (обновлено: 23:37 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/udar-1955965785.html
Николаевское подполье сообщило об ударе по району, откуда шел обстрел Крыма
Николаевское подполье сообщило об ударе по району, откуда шел обстрел Крыма - РИА Новости, 27.06.2024
Николаевское подполье сообщило об ударе по району, откуда шел обстрел Крыма
Российские войска нанесли удар в районе сел Шевченково и Котлярово, где была замечена установка РСЗО HIMARS, из которой атаковали Крым, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T22:59
2024-06-27T23:37
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
украина
сергей лебедев
россия
николаевская область
херсонская область
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удар в районе сел Шевченково и Котлярово, где была замечена установка РСЗО HIMARS, из которой атаковали Крым, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В 21:45 в районе небольших сел Шевченково и Котлярово, недалеко от аэродрома Кульбакино, прозвучал взрыв. По сообщениям местных жителей, взрыв был сдвоенный — вероятнее всего, склад с боекомплектом для системы HIMARS. Это место, откуда регулярно стреляли в сторону Херсонской области и Крыма дальнобойными ракетами", — сказал собеседник агентства.Уточняется, что подполье сообщало о работающей установке HIMARS и во время последней атаки на Севастополь.По словам Лебедева, местные жители отправили ему сообщение: "Сергей, здравствуй. Николаев. Примерно 21:45, хороший прилет в районе Шевченково. Со вторичной детонацией. Пожар долго могли наблюдать с окраин города все, у кого вид на Херсон".Он также отметил, что после удара в этом районе заметили около десятка скорых, которые остановили на блокпосте и держали до выезда с места взрыва трех военных экипажей скорой помощи. "Военные скорые увозят или высшие офицерские чины ВСУ, или важных иностранных специалистов", — пояснил подпольщик.В четверг вечером глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что рядом с Николаевом прогремел взрыв.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html
https://ria.ru/20240627/ataka-1955956612.html
https://ria.ru/20240627/svo-1955378697.html
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николаев (украина)
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николаев (украина), украина, сергей лебедев, россия, николаевская область, херсонская область , вооруженные силы украины, дмитрий песков, севастополь, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Украина, Сергей Лебедев, Россия, Николаевская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Севастополь, Безопасность
Николаевское подполье сообщило об ударе по району, откуда шел обстрел Крыма

Подполье сообщило об ударе под Николаевом, где заметили HIMARS, атаковавшую Крым

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удар в районе сел Шевченково и Котлярово, где была замечена установка РСЗО HIMARS, из которой атаковали Крым, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 21:45 в районе небольших сел Шевченково и Котлярово, недалеко от аэродрома Кульбакино, прозвучал взрыв. По сообщениям местных жителей, взрыв был сдвоенный — вероятнее всего, склад с боекомплектом для системы HIMARS. Это место, откуда регулярно стреляли в сторону Херсонской области и Крыма дальнобойными ракетами", — сказал собеседник агентства.
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Уточняется, что подполье сообщало о работающей установке HIMARS и во время последней атаки на Севастополь.

ВСУ в 12:15 мск 23 июня нанесли по Севастополю удар пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе в районе пляжей Учкуевка и Любимовка, это привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей.

По последним данным, погибли четыре человека: двое взрослых и двое детей. Ранения и травмы получили 153 человека, 79 из них потребовалась госпитализация, в том числе 27 детям.

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По словам Лебедева, местные жители отправили ему сообщение: "Сергей, здравствуй. Николаев. Примерно 21:45, хороший прилет в районе Шевченково. Со вторичной детонацией. Пожар долго могли наблюдать с окраин города все, у кого вид на Херсон".
Он также отметил, что после удара в этом районе заметили около десятка скорых, которые остановили на блокпосте и держали до выезда с места взрыва трех военных экипажей скорой помощи.
"Военные скорые увозят или высшие офицерские чины ВСУ, или важных иностранных специалистов", — пояснил подпольщик.
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В четверг вечером глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что рядом с Николаевом прогремел взрыв.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)УкраинаСергей ЛебедевРоссияНиколаевская областьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковСевастопольБезопасность
 
 
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