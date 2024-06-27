Николаевское подполье сообщило об ударе по району, откуда шел обстрел Крыма
Подполье сообщило об ударе под Николаевом, где заметили HIMARS, атаковавшую Крым
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удар в районе сел Шевченково и Котлярово, где была замечена установка РСЗО HIMARS, из которой атаковали Крым, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 21:45 в районе небольших сел Шевченково и Котлярово, недалеко от аэродрома Кульбакино, прозвучал взрыв. По сообщениям местных жителей, взрыв был сдвоенный — вероятнее всего, склад с боекомплектом для системы HIMARS. Это место, откуда регулярно стреляли в сторону Херсонской области и Крыма дальнобойными ракетами", — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что подполье сообщало о работающей установке HIMARS и во время последней атаки на Севастополь.
ВСУ в 12:15 мск 23 июня нанесли по Севастополю удар пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе в районе пляжей Учкуевка и Любимовка, это привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей.
По последним данным, погибли четыре человека: двое взрослых и двое детей. Ранения и травмы получили 153 человека, 79 из них потребовалась госпитализация, в том числе 27 детям.
По словам Лебедева, местные жители отправили ему сообщение: "Сергей, здравствуй. Николаев. Примерно 21:45, хороший прилет в районе Шевченково. Со вторичной детонацией. Пожар долго могли наблюдать с окраин города все, у кого вид на Херсон".
Он также отметил, что после удара в этом районе заметили около десятка скорых, которые остановили на блокпосте и держали до выезда с места взрыва трех военных экипажей скорой помощи.
"Военные скорые увозят или высшие офицерские чины ВСУ, или важных иностранных специалистов", — пояснил подпольщик.
В четверг вечером глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что рядом с Николаевом прогремел взрыв.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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