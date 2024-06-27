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"Враждебно настроены". Во Франции испугались сильного удара из-за Украины - РИА Новости, 27.06.2024
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03:30 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/udar-1955739440.html
"Враждебно настроены". Во Франции испугались сильного удара из-за Украины
"Враждебно настроены". Во Франции испугались сильного удара из-за Украины - РИА Новости, 27.06.2024
"Враждебно настроены". Во Франции испугались сильного удара из-за Украины
Вступление Украины в Евросоюз неприемлемо для Франции из-за высокой угрозы для сельского хозяйства, заявил депутат Национального собрания от партии... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T03:30
2024-06-27T03:30
в мире
украина
франция
евросоюз
марин ле пен
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз неприемлемо для Франции из-за высокой угрозы для сельского хозяйства, заявил депутат Национального собрания от партии "Национальное объединение" Себастьян Шеню в интервью каналу LCI.По его словам, украинские аграрии получат большое конкурентное преимущество на рынке ЕС за счет крайне низких по европейским меркам зарплат."Украина во многом живет за счет своего сельского хозяйства, а значит, если бы она вступила в Европейский союз, это сильно ударило бы по нашему (французскому. — Прим. ред.) фермерству. То же самое касается и других стран", — отметил Шеню.Политик пообещал, что "Национальное объединение" Марин Ле Пен будет выступать категорически против вступления Киева в европейское объединение.&quot;Мы враждебно настроены по отношению к вступлению Украины в Европейский союз. Мы прекрасно понимаем, к каким последствиям это приведет&quot;, — подчеркнул депутат.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим — с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.Во вторник глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении страны в объединение. После торжественного запуска переговоров начнется подготовка к первым консультациям по существу. По словам европейского источника, процесс обычно занимает порядка года, в случае Украины и Молдавии он может быть короче. При этом источник отказался прогнозировать примерные сроки начала переговоров.На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36 процента голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
https://ria.ru/20240626/frantsiya-1955663114.html
https://ria.ru/20240627/likvidatsiya-1955734641.html
https://ria.ru/20240626/lepen-1955485879.html
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в мире, украина, франция, евросоюз, марин ле пен
В мире, Украина, Франция, Евросоюз, Марин Ле Пен
"Враждебно настроены". Во Франции испугались сильного удара из-за Украины

Депутат Шеню: вступление Украины в ЕС станет тяжелым ударом для Франции

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз неприемлемо для Франции из-за высокой угрозы для сельского хозяйства, заявил депутат Национального собрания от партии "Национальное объединение" Себастьян Шеню в интервью каналу LCI.
По его словам, украинские аграрии получат большое конкурентное преимущество на рынке ЕС за счет крайне низких по европейским меркам зарплат.
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"Украина во многом живет за счет своего сельского хозяйства, а значит, если бы она вступила в Европейский союз, это сильно ударило бы по нашему (французскому. — Прим. ред.) фермерству. То же самое касается и других стран", — отметил Шеню.
Политик пообещал, что "Национальное объединение" Марин Ле Пен будет выступать категорически против вступления Киева в европейское объединение.
«

"Мы враждебно настроены по отношению к вступлению Украины в Европейский союз. Мы прекрасно понимаем, к каким последствиям это приведет", — подчеркнул депутат.

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В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим — с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Во вторник глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении страны в объединение. После торжественного запуска переговоров начнется подготовка к первым консультациям по существу. По словам европейского источника, процесс обычно занимает порядка года, в случае Украины и Молдавии он может быть короче. При этом источник отказался прогнозировать примерные сроки начала переговоров.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36 процента голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
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