"Враждебно настроены". Во Франции испугались сильного удара из-за Украины
Депутат Шеню: вступление Украины в ЕС станет тяжелым ударом для Франции
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз неприемлемо для Франции из-за высокой угрозы для сельского хозяйства, заявил депутат Национального собрания от партии "Национальное объединение" Себастьян Шеню в интервью каналу LCI.
По его словам, украинские аграрии получат большое конкурентное преимущество на рынке ЕС за счет крайне низких по европейским меркам зарплат.
"Украина во многом живет за счет своего сельского хозяйства, а значит, если бы она вступила в Европейский союз, это сильно ударило бы по нашему (французскому. — Прим. ред.) фермерству. То же самое касается и других стран", — отметил Шеню.
Политик пообещал, что "Национальное объединение" Марин Ле Пен будет выступать категорически против вступления Киева в европейское объединение.
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"Мы враждебно настроены по отношению к вступлению Украины в Европейский союз. Мы прекрасно понимаем, к каким последствиям это приведет", — подчеркнул депутат.
Во вторник глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении страны в объединение. После торжественного запуска переговоров начнется подготовка к первым консультациям по существу. По словам европейского источника, процесс обычно занимает порядка года, в случае Украины и Молдавии он может быть короче. При этом источник отказался прогнозировать примерные сроки начала переговоров.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36 процента голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
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