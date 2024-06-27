https://ria.ru/20240627/udar-1955739440.html

"Враждебно настроены". Во Франции испугались сильного удара из-за Украины

"Враждебно настроены". Во Франции испугались сильного удара из-за Украины - РИА Новости, 27.06.2024

"Враждебно настроены". Во Франции испугались сильного удара из-за Украины

Вступление Украины в Евросоюз неприемлемо для Франции из-за высокой угрозы для сельского хозяйства, заявил депутат Национального собрания от партии... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T03:30

2024-06-27T03:30

2024-06-27T03:30

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украина

франция

евросоюз

марин ле пен

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз неприемлемо для Франции из-за высокой угрозы для сельского хозяйства, заявил депутат Национального собрания от партии "Национальное объединение" Себастьян Шеню в интервью каналу LCI.По его словам, украинские аграрии получат большое конкурентное преимущество на рынке ЕС за счет крайне низких по европейским меркам зарплат."Украина во многом живет за счет своего сельского хозяйства, а значит, если бы она вступила в Европейский союз, это сильно ударило бы по нашему (французскому. — Прим. ред.) фермерству. То же самое касается и других стран", — отметил Шеню.Политик пообещал, что "Национальное объединение" Марин Ле Пен будет выступать категорически против вступления Киева в европейское объединение."Мы враждебно настроены по отношению к вступлению Украины в Европейский союз. Мы прекрасно понимаем, к каким последствиям это приведет", — подчеркнул депутат.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим — с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.Во вторник глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении страны в объединение. После торжественного запуска переговоров начнется подготовка к первым консультациям по существу. По словам европейского источника, процесс обычно занимает порядка года, в случае Украины и Молдавии он может быть короче. При этом источник отказался прогнозировать примерные сроки начала переговоров.На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36 процента голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.

https://ria.ru/20240626/frantsiya-1955663114.html

https://ria.ru/20240627/likvidatsiya-1955734641.html

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в мире, украина, франция, евросоюз, марин ле пен