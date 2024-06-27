Кравцов показал макеты обложек новых учебников по истории

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов на Петербургском международном юридическом форуме впервые показал макеты обложек новых учебников по истории для основной школы. "Я впервые хочу показать макеты, это проекты обложек новых учебников по истории для основной школы", - сказал Кравцов на сессии ПМЮФ. На ряде учебников на обложке представлены узнаваемые картины, среди которых "Три богатыря" Васнецова, "Боярыня Морозовы" Сурикова и "Пётр I" Серова. Кравцов напомнил, что новые учебники будут стоить 208-209 рублей, что фактически в 4 раза дешевле коммерческих учебников. По словам министра, новые государственные учебники в твёрдой обложке, что позволяет использовать их несколько лет. Кравцов также впервые показал обложку учебника для 9 класса по обществознанию. На ней изображён памятник "Тысячелетие России", который установлен в Великом Новгороде. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует макет обложки нового учебника по истории для школы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов на Петербургском международном юридическом форуме впервые показал макеты обложек новых учебников по истории для основной школы.
"Я впервые хочу показать макеты, это проекты обложек новых учебников по истории для основной школы", - сказал Кравцов на сессии ПМЮФ.
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