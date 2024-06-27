Рейтинг@Mail.ru
Кравцов показал макеты обложек новых учебников по истории - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 27.06.2024 (обновлено: 16:52 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/uchebniki-1955875886.html
Кравцов показал макеты обложек новых учебников по истории
Кравцов показал макеты обложек новых учебников по истории - РИА Новости, 27.06.2024
Кравцов показал макеты обложек новых учебников по истории
Министр просвещения России Сергей Кравцов на Петербургском международном юридическом форуме впервые показал макеты обложек новых учебников по истории для... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:21
2024-06-27T16:52
общество
россия
сергей кравцов
петербургский международный юридический форум
образование
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955872344_659:241:2248:1135_1920x0_80_0_0_36c7800715aeeb38b7e6f1d6afa5bfc6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов на Петербургском международном юридическом форуме впервые показал макеты обложек новых учебников по истории для основной школы. "Я впервые хочу показать макеты, это проекты обложек новых учебников по истории для основной школы", - сказал Кравцов на сессии ПМЮФ. На ряде учебников на обложке представлены узнаваемые картины, среди которых "Три богатыря" Васнецова, "Боярыня Морозовы" Сурикова и "Пётр I" Серова. Кравцов напомнил, что новые учебники будут стоить 208-209 рублей, что фактически в 4 раза дешевле коммерческих учебников. По словам министра, новые государственные учебники в твёрдой обложке, что позволяет использовать их несколько лет. Кравцов также впервые показал обложку учебника для 9 класса по обществознанию. На ней изображён памятник "Тысячелетие России", который установлен в Великом Новгороде. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240529/kravtsov-1949160676.html
https://ria.ru/20240517/kravtsov-1946691180.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955872344_360:0:2696:1752_1920x0_80_0_0_93829680dca0f7d52a8e46b30ea7205d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей кравцов, петербургский международный юридический форум, образование, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Петербургский международный юридический форум, Образование, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов показал макеты обложек новых учебников по истории

Кравцов показал макеты обложек новых учебников по истории для основной школы

© РИА НовостиМинистр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует макет обложки нового учебника по истории для школы
Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует макет обложки нового учебника по истории для школы
© РИА Новости
Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует макет обложки нового учебника по истории для школы
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов на Петербургском международном юридическом форуме впервые показал макеты обложек новых учебников по истории для основной школы.
"Я впервые хочу показать макеты, это проекты обложек новых учебников по истории для основной школы", - сказал Кравцов на сессии ПМЮФ.
© РИА Новости

Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует новый учебник по всеобщей истории для 5 класса

Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует макет обложки нового учебника по истории для школы

Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует новый учебник по всеобщей истории для 5 класса

© РИА Новости
1 из 7
© РИА Новости

Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует новый учебник по всеобщей истории для 6 класса

Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует макет обложки нового учебника по истории для школы

Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует новый учебник по всеобщей истории для 6 класса

© РИА Новости
2 из 7
© РИА Новости

Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует новый учебник по всеобщей истории для 7 класса

Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует макет обложки нового учебника по истории для школы

Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует новый учебник по всеобщей истории для 7 класса

© РИА Новости
3 из 7
© РИА Новости

Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует новый учебник по по всеобщей истории для 8 класса

Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует макет обложки нового учебника по истории для школы

Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует новый учебник по по всеобщей истории для 8 класса

© РИА Новости
4 из 7
© РИА Новости

Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует новый учебник по истории России для 8 класса

Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует макет обложки нового учебника по истории для школы

Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует новый учебник по истории России для 8 класса

© РИА Новости
5 из 7
© РИА Новости

Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует новый учебник по всеобщей истории для 9 класса

Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует макет обложки нового учебника по истории для школы

Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует новый учебник по всеобщей истории для 9 класса

© РИА Новости
6 из 7
© РИА Новости

Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует новый учебник по истории России для 9 класса

Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует макет обложки нового учебника по истории для школы

Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует новый учебник по истории России для 9 класса

© РИА Новости
7 из 7

Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует новый учебник по всеобщей истории для 5 класса

© РИА Новости
1 из 7

Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует новый учебник по всеобщей истории для 6 класса

© РИА Новости
2 из 7

Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует новый учебник по всеобщей истории для 7 класса

© РИА Новости
3 из 7

Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует новый учебник по по всеобщей истории для 8 класса

© РИА Новости
4 из 7

Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует новый учебник по истории России для 8 класса

© РИА Новости
5 из 7

Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует новый учебник по всеобщей истории для 9 класса

© РИА Новости
6 из 7

Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует новый учебник по истории России для 9 класса

© РИА Новости
7 из 7
На ряде учебников на обложке представлены узнаваемые картины, среди которых "Три богатыря" Васнецова, "Боярыня Морозовы" Сурикова и "Пётр I" Серова.
Кравцов напомнил, что новые учебники будут стоить 208-209 рублей, что фактически в 4 раза дешевле коммерческих учебников.
Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
Школьниц из Воронежа не заставляли раздеваться перед ЕГЭ, заявил Кравцов
29 мая, 16:00
По словам министра, новые государственные учебники в твёрдой обложке, что позволяет использовать их несколько лет.
Кравцов также впервые показал обложку учебника для 9 класса по обществознанию. На ней изображён памятник "Тысячелетие России", который установлен в Великом Новгороде.
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Кравцов оценил стоимость учебника по истории для колледжей
17 мая, 15:07
 
ОбществоРоссияСергей КравцовПетербургский международный юридический форумОбразованиеСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала