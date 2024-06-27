https://ria.ru/20240627/uchebniki-1955875886.html

Кравцов показал макеты обложек новых учебников по истории

Кравцов показал макеты обложек новых учебников по истории - РИА Новости, 27.06.2024

Кравцов показал макеты обложек новых учебников по истории

Министр просвещения России Сергей Кравцов на Петербургском международном юридическом форуме впервые показал макеты обложек новых учебников по истории для... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T15:21

2024-06-27T15:21

2024-06-27T16:52

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сергей кравцов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов на Петербургском международном юридическом форуме впервые показал макеты обложек новых учебников по истории для основной школы. "Я впервые хочу показать макеты, это проекты обложек новых учебников по истории для основной школы", - сказал Кравцов на сессии ПМЮФ. На ряде учебников на обложке представлены узнаваемые картины, среди которых "Три богатыря" Васнецова, "Боярыня Морозовы" Сурикова и "Пётр I" Серова. Кравцов напомнил, что новые учебники будут стоить 208-209 рублей, что фактически в 4 раза дешевле коммерческих учебников. По словам министра, новые государственные учебники в твёрдой обложке, что позволяет использовать их несколько лет. Кравцов также впервые показал обложку учебника для 9 класса по обществознанию. На ней изображён памятник "Тысячелетие России", который установлен в Великом Новгороде. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240529/kravtsov-1949160676.html

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общество, россия, сергей кравцов, петербургский международный юридический форум, образование, социальный навигатор, сн_образование