https://ria.ru/20240627/tsifrovizatsiya-1955850858.html

ВЭБ.РФ: цифровизация юрменеджмента открывает новую нишу на рынке права

ВЭБ.РФ: цифровизация юрменеджмента открывает новую нишу на рынке права - РИА Новости, 27.06.2024

ВЭБ.РФ: цифровизация юрменеджмента открывает новую нишу на рынке права

Технологии цифровизации, несмотря на то, что являются мощным инструментом повышения эффективности юридической деятельности, сталкиваются с сопротивлением внутри РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:03

2024-06-27T14:03

2024-06-27T14:03

россия

санкт-петербург

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Технологии цифровизации, несмотря на то, что являются мощным инструментом повышения эффективности юридической деятельности, сталкиваются с сопротивлением внутри самой сферы и необходимостью создавать правовую базу для совершенно новых направлений, заявил исполнительный директор по правовому обеспечению ВЭБ.РФ Игорь Редькин на XII Петербургском международном юридическом форуме. "Технологии цифровизации — сейчас это бесспорные драйверы эффективности юридического менеджмента... Но есть ряд проблем... Консервативно (настроенные — ред.) юристы всегда будут предъявлять очень специфические требования к прорабатываемой предметной области, к интерфейсу, к нормативной регламентации того или иного программного обеспечения", — заявил Редькин, его слова приводит пресс-служба. Автоматизировать управление жизненным циклом договора непросто, поясняет Редькин. Юристу важно анализировать весь объем сопровождаемой информации, делать прогнозы, использовать аналитику, рассматривать возможности интеграции с другими источниками информации. Поэтому в отрасли есть запрос на появление "визионера или супервайзера процесса, своего рода LegalTech-офицера", говорит он. Редькин добавил, что оптимизировать рутинные задачи сейчас пытаются все. Но из этой цифровизации вытекает проблема в сфере кибербезопасности: юристы вынуждены стоять на стыке компетенций с IT-сферой, и им не всегда легко формировать регуляторную среду для новых правоотношений, в которых они не до конца разбираются. "Поэтому здесь в чистом виде ниша, которую, как мне представляется, мы должны заполнять. Либо наращивать компетенции внутри юридического менеджмента и менеджмента в целом, либо говорить о том, что мы должны иметь хорошую практику у возможного привлекаемого внешнего консультанта, чтобы у нас был универсальный боец в сфере защиты информации", — считает Редькин. На юридическом форуме в Санкт-Петербурге также активно обсуждался вопрос правового статуса углеродной единицы. В российском законодательстве нет четкого определения углеродной единицы и ее природы, утверждает руководитель центра законодательных инициатив ВЭБ.РФ Татьяна Медведева. "Есть три закона. Два, - которые касаются добровольных и обязательных единиц, единиц выполнения квот, стыдливо умалчивают о том, какова природа этих единиц. В законе об электроэнергетике... говорится, что углеродные единицы — это атрибуты генерации, сертификаты происхождения электроэнергии — объекты гражданского права. Все. На этом ставится точка", — отметила Медведева. По ее мнению, необходимо двигаться с определением правовой природы углеродных единиц. И при регулировании их оборота можно использовать подходы, применяемые на рынке ценных бумаг. "Я не призываю говорить, что это ценная бумага. Я призываю подумать над тем, что, возможно, правила, которые используются для оборота ценных бумаг, здесь тоже вполне применимы", — резюмировала представитель ВЭБ.РФ. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право, как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.

https://ria.ru/20240607/putin-1951400422.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, санкт-петербург, вэб.рф (вэб)