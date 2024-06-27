https://ria.ru/20240627/top-100-1955930454.html

Названы топ-100 коммуникационных компаний России

Названы топ-100 коммуникационных компаний России - РИА Новости, 27.06.2024

Названы топ-100 коммуникационных компаний России

Подведены итоги XII Национального рейтинга коммуникационных компаний НР2К – 2024, сообщают организаторы. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T18:35

2024-06-27T18:35

2024-06-27T19:02

технологии

россия

виталий расницын

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955937616_0:65:3072:1793_1920x0_80_0_0_4b357b83222ee8d8601882800d71834b.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Подведены итоги XII Национального рейтинга коммуникационных компаний НР2К – 2024, сообщают организаторы. Рейтинг НР2К определил топ-100 федеральных и региональных коммуникационных компаний, в том числе агентства полного цикла, сферы связей с общественностью, диджитал, маркетинговых услуг, исследований и аналитики, событийных коммуникаций. В топ-5 рейтинга вошли компании: "Михайлов и партнеры", АГТ / AGT, Twiga PR, emg и КРОС. В церемонии объявления итогов рейтинга принял участие заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Груздев. "Первый рейтинг НР2К был составлен при поддержке РИА Новости еще в 2013 году. За прошедшие годы ситуация на рынке существенно поменялась, причем в лучшую сторону. Рассчитываем, что все участники топ-100 коммуникационных компаний продолжат вносить вклад в развитие российской экономики", – отметил Груздев. Торжественная церемония вручения дипломов участникам рейтинга НР2К состоялась в Общественной палате Российской Федерации. "Коммуникационные компании не только способствуют развитию отечественной экономики, но и выполняют важные общественные и государственные задачи. В этой связи рейтинг НР2К является хорошим ориентиром как для российского бизнеса, так и для органов публичной власти и организаций некоммерческого сектора", – приводятся в сообщении слова сопредседателя Наблюдательного совета рейтинга, президента Российской академии общественных связей (РАОС) Виталия Расницына. Сопредседатель Наблюдательного совета НР2К, член Общественного совета при Минцифры России Вячеслав Лащевский впервые обнародовал результаты исследования рынка коммуникаций. В 2023 году рынок вырос более чем на 20% и практически достиг отметки в 1,8 триллиона рублей, что составляет более 1% ВВП страны. В числе лидеров роста три коммуникационные индустрии: реклама, цифровые коммуникации и связи с общественностью. "Впервые в российской истории рынок коммуникаций достиг таких объемов, рост по сравнению с 2022 годом составил более 20%. Подобных темпов роста не было даже в послековидный период, поэтому мы говорим об уверенной траектории роста", – отметил Лащевский. Отмечается, что основные задачи Национального рейтинга коммуникационных компаний – повысить открытость и прозрачность рынка коммуникационных услуг, способствовать укреплению доверия между участниками рынка. Генеральный директор оператора НР2К – коммуникационной группы "Византия" Игорь Райхман уточнил, что "рейтинг формируется по ключевым показателям деятельности компаний: объему бизнеса, профессиональному опыту и медиаактивности. Максимальная открытость способствует повышению доверия между участниками рейтинга, а также создает понятные правила игры для заказчиков коммуникационных услуг". Аудиторско-консалтинговая группа Юникон выполнила цикл согласованных процедур, необходимых для проверки результатов рейтинга на соответствие методологии НР2К. "Рейтинг составляется уже 12 лет подряд. Это позволяет говорить о системном подходе, сохранении преемственности и поступательном развитии. При таком подходе в выигрыше оказываются все участники российского рынка коммуникаций", – отметил партнер группы Юникон, которая выступает консультантом рейтинга с 2015 года, Николай Симаков.

https://ria.ru/20240605/it-produkty-1950743239.html

https://ria.ru/20240524/gospodderzhka-1947997696.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, виталий расницын