https://ria.ru/20240627/tomsk-1955778226.html

Томская область в 2023 году увеличила промпроизводство и ВРП

Томская область в 2023 году увеличила промпроизводство и ВРП - РИА Новости, 27.06.2024

Томская область в 2023 году увеличила промпроизводство и ВРП

Томская область по итогам 2023 года увеличила промышленное производство и показатель валового регионального продукта (ВРП), регион избавляется от сырьевой... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T09:57

2024-06-27T09:57

2024-06-27T09:57

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россия

владимир мазур

денис мантуров

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ТОМСК, 27 июн – РИА Новости. Томская область по итогам 2023 года увеличила промышленное производство и показатель валового регионального продукта (ВРП), регион избавляется от сырьевой зависимости экономики, сообщил губернатор Владимир Мазур в четверг в ходе отчета на собрании облдумы о работе исполнительной власти в 2023 году. "Ключевой индикатор экономического развития - это валовой региональный продукт. По итогам прошлого года, по предварительной оценке, у нас в области он достиг уровня в 853,2 миллиарда рублей. Это на 0,5% больше, чем в 2022 году. Индекс промышленного производства в прошлом году у нас в области составил 102%. О чем говорит рост промпроизводства? О том, что Томская область успешно избавляется от сырьевой зависимости экономики в пользу экономики высоких технологий", - сказал он. Так, по словам губернатора, прирост обрабатывающих производств за год составил 6,7%, в том числе электроники - 25,2% металлургии - 15%, нефтепродуктов - 9,9%, электрооборудования - 8,5%, фармацевтики - 6,3%, химии - 5,2%, пищевой промышленности - 5,8%. "Росту промышленного производства во многом способствовала инвестиционная активность бизнеса. Более 25% всех инвестиций в регионе пришлось на долю обрабатывающего сектора. А всего в прошлом году бизнес инвестировал в производство, в экономику, в новые рабочие места 148,5 миллиарда рублей. Рост капиталовложений составил 11% по сравнению с 2022 годом", - сказал Мазур. Глава региона уточнил, что в 2023 году в Томской области реализовывалось и продолжает реализовываться более 370 инвестпроектов во всех базовых отраслях экономики с общим объемом вложений свыше 885 миллиардов рублей. "Задача эти темпы сохранить, продолжить инвестиции в развитие проектов и производств, которые несут за собой мультипликативный эффект. Это такие проекты, как "Прорыв", "Палеозой" и "Ильменит". Нужно усилить и систематизировать работу с ключевыми инвесторами нашей области. Перед инвестиционно-промышленным блоком администрации также ставлю задачу завершить работу по созданию производственно-технологических кластеров в сфере цветных и редкоземельных металлов, лесопереработки, химии", - отметил губернатор, подчеркнув, что о поддержке кластеров договорился с первым вице-премьером правительства РФ Денисом Мантуровым в ходе его рабочей поездки в регион. Также глава региона поставил задачу усилить и систематизировать работу с ключевыми международными и региональными партнерами.

https://ria.ru/20240412/zavod-1939496954.html

https://ria.ru/20240222/eksportery-1928972711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

томская область, россия, владимир мазур, денис мантуров