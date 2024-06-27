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В Тюмени выбрали мэра - РИА Новости, 27.06.2024
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10:51 27.06.2024 (обновлено: 10:56 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/tobolsk-1955795253.html
В Тюмени выбрали мэра
В Тюмени выбрали мэра - РИА Новости, 27.06.2024
В Тюмени выбрали мэра
Депутаты Тюменской городской думы тайным голосованием большинством голосов избрали главой Тюмени мэра Тобольска Максима Афанасьева. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T10:51
2024-06-27T10:56
политика
тюмень
тобольск
тюменская область
руслан кухарук
степан киричук
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ТЮМЕНЬ, 27 июн – РИА Новости. Депутаты Тюменской городской думы тайным голосованием большинством голосов избрали главой Тюмени мэра Тобольска Максима Афанасьева. Конкурс по отбору кандидатур на пост главы Тюмени гордума объявила 1 июня в связи с переходом Руслана Кухарука на пост врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 25 июня конкурсная комиссия заявила о том, что зарегистрированы четыре кандидата на должность: председатель регионального отделения партии "Коммунисты России" Динар Абукин, замначальника главного управления строительства Тюменской области Алексей Майер, глава Тобольска Максим Афанасьев и координатор городского отделения ЛДПР Максим Долматов. "По результатам тайного голосования предлагается принять следующее решение Тюменской городской думы. Избрать главой города Тюмени Афанасьева Максима Викторовича. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2024 года… Решение принято", - объявила председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова. В тайном голосовании участвовали 32 депутата, один бюллетень для голосования признан недействительным, остальные - с голосами за Афанасьева. Афанасьев более 25 лет работал в органах местного самоуправления, из них 20 лет в администрации города Тюмени, 5 лет был главой Тобольска. По его словам, он прошел настоящую школу мэра, а его учителями являются бывшие мэры Тюмени Степан Киричук, Владимир Якушев, Евгений Куйвашев, Александр Моор. "Укрепленный многолетним опытом работы, в должности главы Тюмени я направлю все свои силы на решение главной задачи – улучшение качества жизни и повышение благосостояния тюменцев. Главным достижением должно стать воплощение проектов, непосредственно влияющих на жизнь горожан", - подчеркнул Афанасьев.
https://ria.ru/20240626/voronezh-1955572896.html
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политика, тюмень, тобольск, тюменская область, руслан кухарук, степан киричук, коммунисты россии, лдпр
Политика, Тюмень, Тобольск, Тюменская область, Руслан Кухарук, Степан Киричук, Коммунисты России, ЛДПР
В Тюмени выбрали мэра

Депутаты городской думы избрали главой Тюмени мэра Тобольска Максима Афанасьева

CC BY-SA 4.0 / Анна Русакова / Максим Афанасьев
Максим Афанасьев - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
CC BY-SA 4.0 / Анна Русакова /
Максим Афанасьев. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 27 июн – РИА Новости. Депутаты Тюменской городской думы тайным голосованием большинством голосов избрали главой Тюмени мэра Тобольска Максима Афанасьева.
Конкурс по отбору кандидатур на пост главы Тюмени гордума объявила 1 июня в связи с переходом Руслана Кухарука на пост врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 25 июня конкурсная комиссия заявила о том, что зарегистрированы четыре кандидата на должность: председатель регионального отделения партии "Коммунисты России" Динар Абукин, замначальника главного управления строительства Тюменской области Алексей Майер, глава Тобольска Максим Афанасьев и координатор городского отделения ЛДПР Максим Долматов.
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"По результатам тайного голосования предлагается принять следующее решение Тюменской городской думы. Избрать главой города Тюмени Афанасьева Максима Викторовича. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2024 года… Решение принято", - объявила председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.
В тайном голосовании участвовали 32 депутата, один бюллетень для голосования признан недействительным, остальные - с голосами за Афанасьева.
Афанасьев более 25 лет работал в органах местного самоуправления, из них 20 лет в администрации города Тюмени, 5 лет был главой Тобольска. По его словам, он прошел настоящую школу мэра, а его учителями являются бывшие мэры Тюмени Степан Киричук, Владимир Якушев, Евгений Куйвашев, Александр Моор. "Укрепленный многолетним опытом работы, в должности главы Тюмени я направлю все свои силы на решение главной задачи – улучшение качества жизни и повышение благосостояния тюменцев. Главным достижением должно стать воплощение проектов, непосредственно влияющих на жизнь горожан", - подчеркнул Афанасьев.
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ПолитикаТюменьТобольскТюменская областьРуслан КухарукСтепан КиричукКоммунисты РоссииЛДПР
 
 
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