https://ria.ru/20240627/tobolsk-1955795253.html

В Тюмени выбрали мэра

В Тюмени выбрали мэра - РИА Новости, 27.06.2024

В Тюмени выбрали мэра

Депутаты Тюменской городской думы тайным голосованием большинством голосов избрали главой Тюмени мэра Тобольска Максима Афанасьева. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T10:51

2024-06-27T10:51

2024-06-27T10:56

политика

тюмень

тобольск

тюменская область

руслан кухарук

степан киричук

коммунисты россии

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ТЮМЕНЬ, 27 июн – РИА Новости. Депутаты Тюменской городской думы тайным голосованием большинством голосов избрали главой Тюмени мэра Тобольска Максима Афанасьева. Конкурс по отбору кандидатур на пост главы Тюмени гордума объявила 1 июня в связи с переходом Руслана Кухарука на пост врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 25 июня конкурсная комиссия заявила о том, что зарегистрированы четыре кандидата на должность: председатель регионального отделения партии "Коммунисты России" Динар Абукин, замначальника главного управления строительства Тюменской области Алексей Майер, глава Тобольска Максим Афанасьев и координатор городского отделения ЛДПР Максим Долматов. "По результатам тайного голосования предлагается принять следующее решение Тюменской городской думы. Избрать главой города Тюмени Афанасьева Максима Викторовича. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2024 года… Решение принято", - объявила председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова. В тайном голосовании участвовали 32 депутата, один бюллетень для голосования признан недействительным, остальные - с голосами за Афанасьева. Афанасьев более 25 лет работал в органах местного самоуправления, из них 20 лет в администрации города Тюмени, 5 лет был главой Тобольска. По его словам, он прошел настоящую школу мэра, а его учителями являются бывшие мэры Тюмени Степан Киричук, Владимир Якушев, Евгений Куйвашев, Александр Моор. "Укрепленный многолетним опытом работы, в должности главы Тюмени я направлю все свои силы на решение главной задачи – улучшение качества жизни и повышение благосостояния тюменцев. Главным достижением должно стать воплощение проектов, непосредственно влияющих на жизнь горожан", - подчеркнул Афанасьев.

https://ria.ru/20240626/voronezh-1955572896.html

https://ria.ru/20240603/post-1950275244.html

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Ольга Фомченкова

политика, тюмень, тобольск, тюменская область, руслан кухарук, степан киричук, коммунисты россии, лдпр