В Тюмени выбрали мэра
Депутаты городской думы избрали главой Тюмени мэра Тобольска Максима Афанасьева
Максим Афанасьев. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 27 июн – РИА Новости. Депутаты Тюменской городской думы тайным голосованием большинством голосов избрали главой Тюмени мэра Тобольска Максима Афанасьева.
Конкурс по отбору кандидатур на пост главы Тюмени гордума объявила 1 июня в связи с переходом Руслана Кухарука на пост врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 25 июня конкурсная комиссия заявила о том, что зарегистрированы четыре кандидата на должность: председатель регионального отделения партии "Коммунисты России" Динар Абукин, замначальника главного управления строительства Тюменской области Алексей Майер, глава Тобольска Максим Афанасьев и координатор городского отделения ЛДПР Максим Долматов.
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"По результатам тайного голосования предлагается принять следующее решение Тюменской городской думы. Избрать главой города Тюмени Афанасьева Максима Викторовича. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2024 года… Решение принято", - объявила председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.
В тайном голосовании участвовали 32 депутата, один бюллетень для голосования признан недействительным, остальные - с голосами за Афанасьева.
Афанасьев более 25 лет работал в органах местного самоуправления, из них 20 лет в администрации города Тюмени, 5 лет был главой Тобольска. По его словам, он прошел настоящую школу мэра, а его учителями являются бывшие мэры Тюмени Степан Киричук, Владимир Якушев, Евгений Куйвашев, Александр Моор. "Укрепленный многолетним опытом работы, в должности главы Тюмени я направлю все свои силы на решение главной задачи – улучшение качества жизни и повышение благосостояния тюменцев. Главным достижением должно стать воплощение проектов, непосредственно влияющих на жизнь горожан", - подчеркнул Афанасьев.
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