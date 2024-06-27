https://ria.ru/20240627/terroristy-1955810870.html

Песков прокомментировал заявление Кадырова о родственниках террористов

Песков прокомментировал заявление Кадырова о родственниках террористов - РИА Новости, 27.06.2024

Песков прокомментировал заявление Кадырова о родственниках террористов

Ни у кого не вызывает сомнений, что борьба с терроризмом должна быть жесткой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:55

2024-06-27T11:55

2024-06-27T14:31

россия

рамзан кадыров

дмитрий песков

безопасность

чеченская республика (чечня)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ни у кого не вызывает сомнений, что борьба с терроризмом должна быть жесткой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Так он ответил на вопрос, как в Кремле относятся к заявлению главы Чечни Рамзана Кадырова о кровной мести родственникам террористов."Речь шла о тех, кто попустительствует терроризму, кто так или иначе, прямо или косвенно вовлечен в террористическую деятельность. Ни у кого не вызывает сомнений то, что борьба с терроризмом должна быть непримиримой и максимально жесткой", —сказал чиновник.Чеченский лидер после теракта в Дагестане поручил силовикам республики усилить работу по профилактике терроризма и религиозного экстремизма, а также призвал каждого чеченца проявлять особую бдительность по отношению к родственникам, чтобы уберечь их от пагубного влияния террористической идеологии.

https://ria.ru/20240626/dagestan-1955634415.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, рамзан кадыров, дмитрий песков, безопасность, чеченская республика (чечня)