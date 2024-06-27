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Песков прокомментировал заявление Кадырова о родственниках террористов - РИА Новости, 27.06.2024
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11:55 27.06.2024 (обновлено: 14:31 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/terroristy-1955810870.html
Песков прокомментировал заявление Кадырова о родственниках террористов
Песков прокомментировал заявление Кадырова о родственниках террористов - РИА Новости, 27.06.2024
Песков прокомментировал заявление Кадырова о родственниках террористов
Ни у кого не вызывает сомнений, что борьба с терроризмом должна быть жесткой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:55
2024-06-27T14:31
россия
рамзан кадыров
дмитрий песков
безопасность
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ни у кого не вызывает сомнений, что борьба с терроризмом должна быть жесткой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Так он ответил на вопрос, как в Кремле относятся к заявлению главы Чечни Рамзана Кадырова о кровной мести родственникам террористов."Речь шла о тех, кто попустительствует терроризму, кто так или иначе, прямо или косвенно вовлечен в террористическую деятельность. Ни у кого не вызывает сомнений то, что борьба с терроризмом должна быть непримиримой и максимально жесткой", —сказал чиновник.Чеченский лидер после теракта в Дагестане поручил силовикам республики усилить работу по профилактике терроризма и религиозного экстремизма, а также призвал каждого чеченца проявлять особую бдительность по отношению к родственникам, чтобы уберечь их от пагубного влияния террористической идеологии.
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россия, рамзан кадыров, дмитрий песков, безопасность, чеченская республика (чечня)
Россия, Рамзан Кадыров, Дмитрий Песков, Безопасность, Чеченская республика (Чечня)
Песков прокомментировал заявление Кадырова о родственниках террористов

Песков: Кадыров, говоря о кровной мести, имел ввиду жесткую борьбу с терроризмом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ни у кого не вызывает сомнений, что борьба с терроризмом должна быть жесткой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос, как в Кремле относятся к заявлению главы Чечни Рамзана Кадырова о кровной мести родственникам террористов.
"Речь шла о тех, кто попустительствует терроризму, кто так или иначе, прямо или косвенно вовлечен в террористическую деятельность. Ни у кого не вызывает сомнений то, что борьба с терроризмом должна быть непримиримой и максимально жесткой", —сказал чиновник.
Чеченский лидер после теракта в Дагестане поручил силовикам республики усилить работу по профилактике терроризма и религиозного экстремизма, а также призвал каждого чеченца проявлять особую бдительность по отношению к родственникам, чтобы уберечь их от пагубного влияния террористической идеологии.
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РоссияРамзан КадыровДмитрий ПесковБезопасностьЧеченская республика (Чечня)
 
 
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