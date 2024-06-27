https://ria.ru/20240627/tekhas-1955750739.html
В США казнили мужчину, осужденного почти 20 лет назад
В США казнили мужчину, осужденного почти 20 лет назад - РИА Новости, 27.06.2024
В США казнили мужчину, осужденного почти 20 лет назад
В Техасе казнили 41-летнего Рамиро Гонсалеса, осужденного за убийство, совершенное в 2001 году, сообщил телеканал CNN со ссылкой на департамент уголовного... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T06:49
2024-06-27T06:49
2024-06-27T12:40
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ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. В Техасе казнили 41-летнего Рамиро Гонсалеса, осужденного за убийство, совершенное в 2001 году, сообщил телеканал CNN со ссылкой на департамент уголовного правосудия штата. В соответствии с законами штата осужденному ввели смертельную инъекцию. Таким образом, он стал восьмым по счету человеком, казненным в США с начала года. Суд вынес Гонсалесу смертный приговор в 2006 году, признав его виновным в изнасиловании и убийстве 18-летней Бриджит Таунсенд. На протяжении многих лет адвокаты осужденного подавали в Верховный суд ходатайства, настаивая на отмене казни. Защита утверждала, что Гонсалес больше не представляет угрозы для общества, и ссылалась на его "приверженность христианской вере, готовность служить на благо окружающих" и даже стремление стать анонимным донором почки. Кроме того, свидетель-эксперт, который диагностировал у Гонсалеса склонность к агрессии, полагался на данные о случаях рецидива, которые, как выяснилось впоследствии, оказались ложными. Но Верховный суд США не принял во внимание доводы юристов и не удовлетворил запрос о смягчении наказания для осужденного.
https://ria.ru/20240229/ssha-1930105286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, техас
В США казнили мужчину, осужденного почти 20 лет назад
Власти Техаса казнили мужчину, осужденного за насилие и убийство в 2001 году
ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости.
В Техасе казнили 41-летнего Рамиро Гонсалеса, осужденного за убийство, совершенное в 2001 году, сообщил телеканал CNN
со ссылкой на департамент уголовного правосудия штата.
В соответствии с законами штата осужденному ввели смертельную инъекцию. Таким образом, он стал восьмым по счету человеком, казненным в США
с начала года.
Суд вынес Гонсалесу смертный приговор в 2006 году, признав его виновным в изнасиловании и убийстве 18-летней Бриджит Таунсенд. На протяжении многих лет адвокаты осужденного подавали в Верховный суд ходатайства, настаивая на отмене казни. Защита утверждала, что Гонсалес больше не представляет угрозы для общества, и ссылалась на его "приверженность христианской вере, готовность служить на благо окружающих" и даже стремление стать анонимным донором почки.
Кроме того, свидетель-эксперт, который диагностировал у Гонсалеса склонность к агрессии, полагался на данные о случаях рецидива, которые, как выяснилось впоследствии, оказались ложными. Но Верховный суд США не принял во внимание доводы юристов и не удовлетворил запрос о смягчении наказания для осужденного.