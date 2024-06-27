https://ria.ru/20240627/tekhas-1955750739.html

В США казнили мужчину, осужденного почти 20 лет назад

В США казнили мужчину, осужденного почти 20 лет назад - РИА Новости, 27.06.2024

В США казнили мужчину, осужденного почти 20 лет назад

В Техасе казнили 41-летнего Рамиро Гонсалеса, осужденного за убийство, совершенное в 2001 году, сообщил телеканал CNN со ссылкой на департамент уголовного... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T06:49

2024-06-27T06:49

2024-06-27T12:40

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ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. В Техасе казнили 41-летнего Рамиро Гонсалеса, осужденного за убийство, совершенное в 2001 году, сообщил телеканал CNN со ссылкой на департамент уголовного правосудия штата. В соответствии с законами штата осужденному ввели смертельную инъекцию. Таким образом, он стал восьмым по счету человеком, казненным в США с начала года. Суд вынес Гонсалесу смертный приговор в 2006 году, признав его виновным в изнасиловании и убийстве 18-летней Бриджит Таунсенд. На протяжении многих лет адвокаты осужденного подавали в Верховный суд ходатайства, настаивая на отмене казни. Защита утверждала, что Гонсалес больше не представляет угрозы для общества, и ссылалась на его "приверженность христианской вере, готовность служить на благо окружающих" и даже стремление стать анонимным донором почки. Кроме того, свидетель-эксперт, который диагностировал у Гонсалеса склонность к агрессии, полагался на данные о случаях рецидива, которые, как выяснилось впоследствии, оказались ложными. Но Верховный суд США не принял во внимание доводы юристов и не удовлетворил запрос о смягчении наказания для осужденного.

https://ria.ru/20240229/ssha-1930105286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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