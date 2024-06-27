Рейтинг@Mail.ru
В Китае прокомментировали заявление США о Тайваньском проливе - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 27.06.2024 (обновлено: 14:56 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/tayvan-1955866651.html
В Китае прокомментировали заявление США о Тайваньском проливе
В Китае прокомментировали заявление США о Тайваньском проливе - РИА Новости, 27.06.2024
В Китае прокомментировали заявление США о Тайваньском проливе
Представители США, выражающие желание превратить Тайваньский пролив в ад, должны приготовиться отправиться туда первыми, заявил официальный представитель... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:52
2024-06-27T14:56
в мире
технологии
китай
сша
тайвань
у цянь
нэнси пелоси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812673223_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_9087db2edb0cde9e84ecd2883a1e0831.jpg
ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. Представители США, выражающие желание превратить Тайваньский пролив в ад, должны приготовиться отправиться туда первыми, заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь. Ранее глава американского Индо-Тихоокеанского командования Самуэль Папаро заявил, что США будут защищать Тайвань от возможной военной операции материкового Китая, разместив в Тайваньском проливе тысячи беспилотных кораблей. Он указал, что хочет превратить Тайваньский пролив в "беспилотный ад", используя ряд засекреченных возможностей. “Те, кто кричат о том, что хотят превратить дома других в ад, должны сначала приготовиться к тому, что прежде сами отправятся в преисподнюю. Некоторые люди в США без колебаний готовы превратить Тайваньский пролив в ад на земле ради того, чтобы с помощью тайваньского вопроса сдержать Китай, они абсолютно потеряли рассудок”, - сказал У Цянь на брифинге в четверг. По его словам, Народно-освободительная армия Китая всегда имела смелость вести тяжелые сражения и одерживать победу в том, что касается защиты суверенитета и территориальной целостности, а также противодействия внешнему вмешательству. “Мы никогда не поддадимся на угрозы и запугивания со стороны некоторых людей”, - подчеркнул У Цянь. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами Америки тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20231116/oruzhie-1909918531.html
https://ria.ru/20240623/tayvan-1954803407.html
https://ria.ru/20240423/tayvan-1941669315.html
китай
сша
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812673223_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_ac103f89960e7f01d877be8e2eda52c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, китай, сша, тайвань, у цянь, нэнси пелоси
В мире, Технологии, Китай, США, Тайвань, У Цянь, Нэнси Пелоси
В Китае прокомментировали заявление США о Тайваньском проливе

В МО КНР осудили стремление США превратить Тайваньский пролив в "беспилотный ад"

© Фото : U.S. 7th FleetРакетный крейсер Chancellorsville в Тайваньском проливе
Ракетный крейсер Chancellorsville в Тайваньском проливе - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : U.S. 7th Fleet
Ракетный крейсер Chancellorsville в Тайваньском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. Представители США, выражающие желание превратить Тайваньский пролив в ад, должны приготовиться отправиться туда первыми, заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.
Ранее глава американского Индо-Тихоокеанского командования Самуэль Папаро заявил, что США будут защищать Тайвань от возможной военной операции материкового Китая, разместив в Тайваньском проливе тысячи беспилотных кораблей. Он указал, что хочет превратить Тайваньский пролив в "беспилотный ад", используя ряд засекреченных возможностей.
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Белый дом заявил, что США продолжат поставки оружия Тайваню
16 ноября 2023, 18:35
“Те, кто кричат о том, что хотят превратить дома других в ад, должны сначала приготовиться к тому, что прежде сами отправятся в преисподнюю. Некоторые люди в США без колебаний готовы превратить Тайваньский пролив в ад на земле ради того, чтобы с помощью тайваньского вопроса сдержать Китай, они абсолютно потеряли рассудок”, - сказал У Цянь на брифинге в четверг.
По его словам, Народно-освободительная армия Китая всегда имела смелость вести тяжелые сражения и одерживать победу в том, что касается защиты суверенитета и территориальной целостности, а также противодействия внешнему вмешательству.
Корабль береговой охраны Китая - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
"Ни единого выстрела": в США описали сценарий возвращения Тайваня Китаем
23 июня, 01:10
“Мы никогда не поддадимся на угрозы и запугивания со стороны некоторых людей”, - подчеркнул У Цянь.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами Америки тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Китай призвал США прекратить вооружать Тайвань
23 апреля, 06:52
 
В миреТехнологииКитайСШАТайваньУ ЦяньНэнси Пелоси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала