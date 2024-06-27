https://ria.ru/20240627/tayvan-1955866651.html

В Китае прокомментировали заявление США о Тайваньском проливе

В Китае прокомментировали заявление США о Тайваньском проливе - РИА Новости, 27.06.2024

В Китае прокомментировали заявление США о Тайваньском проливе

Представители США, выражающие желание превратить Тайваньский пролив в ад, должны приготовиться отправиться туда первыми, заявил официальный представитель... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:52

2024-06-27T14:52

2024-06-27T14:56

в мире

технологии

китай

сша

тайвань

у цянь

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. Представители США, выражающие желание превратить Тайваньский пролив в ад, должны приготовиться отправиться туда первыми, заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь. Ранее глава американского Индо-Тихоокеанского командования Самуэль Папаро заявил, что США будут защищать Тайвань от возможной военной операции материкового Китая, разместив в Тайваньском проливе тысячи беспилотных кораблей. Он указал, что хочет превратить Тайваньский пролив в "беспилотный ад", используя ряд засекреченных возможностей. “Те, кто кричат о том, что хотят превратить дома других в ад, должны сначала приготовиться к тому, что прежде сами отправятся в преисподнюю. Некоторые люди в США без колебаний готовы превратить Тайваньский пролив в ад на земле ради того, чтобы с помощью тайваньского вопроса сдержать Китай, они абсолютно потеряли рассудок”, - сказал У Цянь на брифинге в четверг. По его словам, Народно-освободительная армия Китая всегда имела смелость вести тяжелые сражения и одерживать победу в том, что касается защиты суверенитета и территориальной целостности, а также противодействия внешнему вмешательству. “Мы никогда не поддадимся на угрозы и запугивания со стороны некоторых людей”, - подчеркнул У Цянь. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами Америки тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20231116/oruzhie-1909918531.html

https://ria.ru/20240623/tayvan-1954803407.html

https://ria.ru/20240423/tayvan-1941669315.html

китай

сша

тайвань

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