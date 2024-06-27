https://ria.ru/20240627/tayvan-1955834004.html

США применяют против Тайваня и Украины одни и те же инструменты, заявил МИД

США применяют против Тайваня и Украины одни и те же инструменты, заявил МИД - РИА Новости, 27.06.2024

США применяют против Тайваня и Украины одни и те же инструменты, заявил МИД

США применяют те же инструменты в отношении тайваньского вопроса, поддерживая там сепаратистские настроения, которые ранее использовали на Украине, заявил... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T13:12

2024-06-27T13:12

2024-06-27T13:12

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россия

тайвань

украина

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. США применяют те же инструменты в отношении тайваньского вопроса, поддерживая там сепаратистские настроения, которые ранее использовали на Украине, заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев. "В отношении России и Китая Вашингтон проводит политику двойного сдерживания. Россия и Китай хорошо понимают риски натофикации региона", - сказал Желоховцев, выступая на конференции, организованной Фондом публичной дипломатии им. Горчакова "Азиатский диалог". "С подачи американцев тайваньский вопрос в последнее время стал особым раздражителем в отношениях США и КНР. Вашингтон и его сателлиты в нарушение принципа одного Китая укрепляют военно-политические связи с островом, накачивают его оружием, поощряют сепаратистские настроения. Очевидно, что происходящие на Тайване процессы во многом схожи с теми, которые западники применяли в отношении Украины", - добавил российский дипломат. Он отметил, что позиция России по Тайваню остается неизменной, Москва привержена принципу одного Китая. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html

https://ria.ru/20240504/tayvan-1943734486.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, россия, тайвань, украина, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)