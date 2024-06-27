США применяют против Тайваня и Украины одни и те же инструменты, заявил МИД
МИД России: США поддерживают на Тайване те же настроения, что ранее на Украине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. США применяют те же инструменты в отношении тайваньского вопроса, поддерживая там сепаратистские настроения, которые ранее использовали на Украине, заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.
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"С подачи американцев тайваньский вопрос в последнее время стал особым раздражителем в отношениях США и КНР. Вашингтон и его сателлиты в нарушение принципа одного Китая укрепляют военно-политические связи с островом, накачивают его оружием, поощряют сепаратистские настроения. Очевидно, что происходящие на Тайване процессы во многом схожи с теми, которые западники применяли в отношении Украины", - добавил российский дипломат. Он отметил, что позиция России по Тайваню остается неизменной, Москва привержена принципу одного Китая.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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