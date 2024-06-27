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США применяют против Тайваня и Украины одни и те же инструменты, заявил МИД - РИА Новости, 27.06.2024
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13:12 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/tayvan-1955834004.html
США применяют против Тайваня и Украины одни и те же инструменты, заявил МИД
США применяют против Тайваня и Украины одни и те же инструменты, заявил МИД - РИА Новости, 27.06.2024
США применяют против Тайваня и Украины одни и те же инструменты, заявил МИД
США применяют те же инструменты в отношении тайваньского вопроса, поддерживая там сепаратистские настроения, которые ранее использовали на Украине, заявил... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:12
2024-06-27T13:12
в мире
китай
россия
тайвань
украина
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. США применяют те же инструменты в отношении тайваньского вопроса, поддерживая там сепаратистские настроения, которые ранее использовали на Украине, заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев. "В отношении России и Китая Вашингтон проводит политику двойного сдерживания. Россия и Китай хорошо понимают риски натофикации региона", - сказал Желоховцев, выступая на конференции, организованной Фондом публичной дипломатии им. Горчакова "Азиатский диалог". "С подачи американцев тайваньский вопрос в последнее время стал особым раздражителем в отношениях США и КНР. Вашингтон и его сателлиты в нарушение принципа одного Китая укрепляют военно-политические связи с островом, накачивают его оружием, поощряют сепаратистские настроения. Очевидно, что происходящие на Тайване процессы во многом схожи с теми, которые западники применяли в отношении Украины", - добавил российский дипломат. Он отметил, что позиция России по Тайваню остается неизменной, Москва привержена принципу одного Китая. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html
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в мире, китай, россия, тайвань, украина, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Китай, Россия, Тайвань, Украина, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
США применяют против Тайваня и Украины одни и те же инструменты, заявил МИД

МИД России: США поддерживают на Тайване те же настроения, что ранее на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. США применяют те же инструменты в отношении тайваньского вопроса, поддерживая там сепаратистские настроения, которые ранее использовали на Украине, заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.
"В отношении России и Китая Вашингтон проводит политику двойного сдерживания. Россия и Китай хорошо понимают риски натофикации региона", - сказал Желоховцев, выступая на конференции, организованной Фондом публичной дипломатии им. Горчакова "Азиатский диалог".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
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26 мая, 08:00
"С подачи американцев тайваньский вопрос в последнее время стал особым раздражителем в отношениях США и КНР. Вашингтон и его сателлиты в нарушение принципа одного Китая укрепляют военно-политические связи с островом, накачивают его оружием, поощряют сепаратистские настроения. Очевидно, что происходящие на Тайване процессы во многом схожи с теми, которые западники применяли в отношении Украины", - добавил российский дипломат. Он отметил, что позиция России по Тайваню остается неизменной, Москва привержена принципу одного Китая.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
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4 мая, 08:00
 
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