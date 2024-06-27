https://ria.ru/20240627/svo-1955946444.html
Правительство предложило признать участников СВО с 2022 года ветеранами
Правительство предложило признать участников СВО с 2022 года ветеранами - РИА Новости, 27.06.2024
Правительство предложило признать участников СВО с 2022 года ветеранами
Кабмин РФ внес в Госдуму проект о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T19:48
2024-06-27T19:48
2024-06-27T20:05
россия
херсонская область
запорожская область
госдума рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму проект о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, соответствующий проект размещен в думской базе. "Проект федерального закона... подготовлен в целях уточнения территорий и периода обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции лицами, направлявшимися для обеспечения выполнения таких задач, отработавшими установленный при направлении срок либо откомандированными досрочно по уважительным причинам, в связи с принятием с 30 сентября 2022 г. в состав Российской Федерации новых субъектов Российской Федерации - Запорожской области и Херсонской области", - отмечается в пояснительной записке. Законопроект позволит предоставить указанным лицам статус ветерана боевых действий, распространив на них соответствующие меры социальной поддержки, добавляется в документе.
https://ria.ru/20240329/veteran-1936552593.html
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россия, херсонская область , запорожская область, госдума рф
Россия, Херсонская область , Запорожская область, Госдума РФ, Специальная военная операция на Украине
Правительство предложило признать участников СВО с 2022 года ветеранами
В Госдуму внесли проект о признании участников СВО с 2022 года ветеранами