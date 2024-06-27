Рейтинг@Mail.ru
Правительство предложило признать участников СВО с 2022 года ветеранами - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:48 27.06.2024 (обновлено: 20:05 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/svo-1955946444.html
Правительство предложило признать участников СВО с 2022 года ветеранами
Правительство предложило признать участников СВО с 2022 года ветеранами - РИА Новости, 27.06.2024
Правительство предложило признать участников СВО с 2022 года ветеранами
Кабмин РФ внес в Госдуму проект о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T19:48
2024-06-27T20:05
россия
херсонская область
запорожская область
госдума рф
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942735073_0:377:2969:2047_1920x0_80_0_0_9de7393a669702acf281259ade81085b.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму проект о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, соответствующий проект размещен в думской базе. "Проект федерального закона... подготовлен в целях уточнения территорий и периода обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции лицами, направлявшимися для обеспечения выполнения таких задач, отработавшими установленный при направлении срок либо откомандированными досрочно по уважительным причинам, в связи с принятием с 30 сентября 2022 г. в состав Российской Федерации новых субъектов Российской Федерации - Запорожской области и Херсонской области", - отмечается в пояснительной записке. Законопроект позволит предоставить указанным лицам статус ветерана боевых действий, распространив на них соответствующие меры социальной поддержки, добавляется в документе.
https://ria.ru/20240329/veteran-1936552593.html
россия
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942735073_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_47ae28c47bc1260f3e0d5c6219e7b920.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , запорожская область, госдума рф
Россия, Херсонская область , Запорожская область, Госдума РФ, Специальная военная операция на Украине
Правительство предложило признать участников СВО с 2022 года ветеранами

В Госдуму внесли проект о признании участников СВО с 2022 года ветеранами

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУдостоверения ветерана боевых действий
Удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Удостоверения ветерана боевых действий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму проект о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, соответствующий проект размещен в думской базе.
"Проект федерального закона... подготовлен в целях уточнения территорий и периода обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции лицами, направлявшимися для обеспечения выполнения таких задач, отработавшими установленный при направлении срок либо откомандированными досрочно по уважительным причинам, в связи с принятием с 30 сентября 2022 г. в состав Российской Федерации новых субъектов Российской Федерации - Запорожской области и Херсонской области", - отмечается в пояснительной записке.
Законопроект позволит предоставить указанным лицам статус ветерана боевых действий, распространив на них соответствующие меры социальной поддержки, добавляется в документе.
Ветераны спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
В России упростили порядок присвоения статуса ветерана боевых действий
29 марта, 10:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьЗапорожская областьГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала