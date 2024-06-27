https://ria.ru/20240627/svo-1955836294.html

Подразделения "Южной" группировки уничтожили пять полевых складов ВСУ

Подразделения "Южной" группировки уничтожили пять полевых складов ВСУ - РИА Новости, 27.06.2024

Подразделения "Южной" группировки уничтожили пять полевых складов ВСУ

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 640 военнослужащих, бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T13:20

2024-06-27T13:20

2024-06-27T13:22

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

константиновка

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 640 военнослужащих, бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, противник потерял более 640 военнослужащих, бронетранспортер, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу М198 производства США, три 152-мм гаубицы Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены пять полевых складов боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240627/spetsoperatsiya-1955836081.html

россия

константиновка

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, в мире, константиновка, сша