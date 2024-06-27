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Подразделения "Южной" группировки уничтожили пять полевых складов ВСУ
Подразделения "Южной" группировки уничтожили пять полевых складов ВСУ - РИА Новости, 27.06.2024
Подразделения "Южной" группировки уничтожили пять полевых складов ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 640 военнослужащих, бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:20
2024-06-27T13:20
2024-06-27T13:22
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 640 военнослужащих, бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, противник потерял более 640 военнослужащих, бронетранспортер, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу М198 производства США, три 152-мм гаубицы Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены пять полевых складов боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, константиновка, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Константиновка, США
Подразделения "Южной" группировки уничтожили пять полевых складов ВСУ
МО: бойцы "Юга" уничтожили до 640 солдат ВСУ и 5 полевых складов боеприпасов