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Артиллеристы-десантники уничтожают позиции и технику ВСУ под Соледаром

Артиллеристы-десантники уничтожают позиции и технику ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 27.06.2024

Артиллеристы-десантники уничтожают позиции и технику ВСУ под Соледаром

Военнослужащие Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожают артиллерию и укрепленные позиций ВСУ под Соледаром, сообщили журналистам в министерстве обороны... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T05:39

2024-06-27T05:39

2024-06-27T05:39

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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Военнослужащие Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожают артиллерию и укрепленные позиций ВСУ под Соледаром, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Артиллеристы ВДВ продолжают выполнять задачи по уничтожению артиллерийских батарей, огневых средств, вооружения и военной техники ВСУ, разрушению оборонительных сооружений и подавлению пунктов управления противника на соледаро-артемовском направлении", - сообщили в МО. Уточняется, что расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 ведут огонь на дальность более 17 километров. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы ВДВ уничтожают реактивные системы залпового огня, минометные расчеты ВСУ и другие цели, которые передают разведчики и операторы беспилотных летательных аппаратов", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), соледар