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Артиллеристы-десантники уничтожают позиции и технику ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 27.06.2024
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05:39 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/svo-1955747595.html
Артиллеристы-десантники уничтожают позиции и технику ВСУ под Соледаром
Артиллеристы-десантники уничтожают позиции и технику ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 27.06.2024
Артиллеристы-десантники уничтожают позиции и технику ВСУ под Соледаром
Военнослужащие Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожают артиллерию и укрепленные позиций ВСУ под Соледаром, сообщили журналистам в министерстве обороны... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T05:39
2024-06-27T05:39
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
соледар
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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Военнослужащие Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожают артиллерию и укрепленные позиций ВСУ под Соледаром, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Артиллеристы ВДВ продолжают выполнять задачи по уничтожению артиллерийских батарей, огневых средств, вооружения и военной техники ВСУ, разрушению оборонительных сооружений и подавлению пунктов управления противника на соледаро-артемовском направлении", - сообщили в МО. Уточняется, что расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 ведут огонь на дальность более 17 километров. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы ВДВ уничтожают реактивные системы залпового огня, минометные расчеты ВСУ и другие цели, которые передают разведчики и операторы беспилотных летательных аппаратов", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), соледар
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Соледар
Артиллеристы-десантники уничтожают позиции и технику ВСУ под Соледаром

Тульские артиллеристы уничтожили артиллерию и укрепления ВСУ под Соледаром

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские артиллеристы ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Российские артиллеристы ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские артиллеристы ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Военнослужащие Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожают артиллерию и укрепленные позиций ВСУ под Соледаром, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Артиллеристы ВДВ продолжают выполнять задачи по уничтожению артиллерийских батарей, огневых средств, вооружения и военной техники ВСУ, разрушению оборонительных сооружений и подавлению пунктов управления противника на соледаро-артемовском направлении", - сообщили в МО.
Уточняется, что расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 ведут огонь на дальность более 17 километров. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы ВДВ уничтожают реактивные системы залпового огня, минометные расчеты ВСУ и другие цели, которые передают разведчики и операторы беспилотных летательных аппаратов", - добавили в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Соледар
 
 
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