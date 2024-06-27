https://ria.ru/20240627/svo-1955747436.html
Ми-35М поразил опорные пункты и живую силу ВСУ
Ми-35М поразил опорные пункты и живую силу ВСУ - РИА Новости, 27.06.2024
Ми-35М поразил опорные пункты и живую силу ВСУ
Экипаж вертолета Ми-35М Воздушно-космических сил России поразил подразделения украинских войск в зоне ответственности группировки российских войск "Север" в... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T05:36
2024-06-27T05:36
2024-06-27T05:55
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-35М Воздушно-космических сил России поразил подразделения украинских войск в зоне ответственности группировки российских войск "Север" в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М успешно поразил опорные пункты и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика. После нанесения удара они осуществили противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета. "Получили задачу по уничтожению взводного опорного пункта противника. Вылетели на место, отработали объемно-детонирующими боеприпасами, после этого выполнили противоракетный маневр и вернулись на базу. Все цели поражены по докладам авиационного наводчика. Работаем дальше", - приводит МО РФ слова командира вертолета Александра. Кроме того, Минобороны показало видеоролик, где видно, как на вертолет загружают боекомплект, после чего он вылетает на задание. Также показано, как Ми-35М наносит удар с кабрирования (на низкой высоте с задранным в верх "носом" машины"), после чего возвращается на аэродром.
https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html
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россия, ми-35м, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ми-35М, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Ми-35М поразил опорные пункты и живую силу ВСУ
Вертолет Ми-35М поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности "Севера"
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-35М Воздушно-космических сил России поразил подразделения украинских войск в зоне ответственности группировки российских войск "Север" в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М успешно поразил опорные пункты и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика. После нанесения удара они осуществили противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.
"Получили задачу по уничтожению взводного опорного пункта противника. Вылетели на место, отработали объемно-детонирующими боеприпасами, после этого выполнили противоракетный маневр и вернулись на базу. Все цели поражены по докладам авиационного наводчика. Работаем дальше", - приводит МО РФ слова командира вертолета Александра.
Кроме того, Минобороны показало видеоролик, где видно, как на вертолет загружают боекомплект, после чего он вылетает на задание. Также показано, как Ми-35М наносит удар с кабрирования (на низкой высоте с задранным в верх "носом" машины"), после чего возвращается на аэродром.