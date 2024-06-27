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ВС России уничтожили пехоту и укрепрайон ВСУ на Ореховском направлении

ВС России уничтожили пехоту и укрепрайон ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 27.06.2024

ВС России уничтожили пехоту и укрепрайон ВСУ на Ореховском направлении

Гвардейский экипаж БМП-3 группировки войск "Днепр" уничтожил пехоту и укрепрайон ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T05:31

2024-06-27T05:31

2024-06-27T05:31

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Гвардейский экипаж БМП-3 группировки войск "Днепр" уничтожил пехоту и укрепрайон ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 при помощи корректировки с воздуха штатным вооружением боевой машины поразил вражеские блиндажи и уничтожил группу пехоты противника в количестве до 7 человек", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что на кадрах объективного контроля, снятых оператором БПЛА, зафиксировано, как подразделение ВСУ несет потери. "Экипажи БМП-3 постоянно задействованы в оказании помощи штурмовым группам по зачистке вражеских позиций, подвозе боеприпасов и оперативном поражении выявленных целей противника", уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, бмп-3, министерство обороны рф (минобороны рф)