https://ria.ru/20240627/svo-1955747264.html
ВС России уничтожили пехоту и укрепрайон ВСУ на Ореховском направлении
ВС России уничтожили пехоту и укрепрайон ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 27.06.2024
ВС России уничтожили пехоту и укрепрайон ВСУ на Ореховском направлении
Гвардейский экипаж БМП-3 группировки войск "Днепр" уничтожил пехоту и укрепрайон ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T05:31
2024-06-27T05:31
2024-06-27T05:31
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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Гвардейский экипаж БМП-3 группировки войск "Днепр" уничтожил пехоту и укрепрайон ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 при помощи корректировки с воздуха штатным вооружением боевой машины поразил вражеские блиндажи и уничтожил группу пехоты противника в количестве до 7 человек", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что на кадрах объективного контроля, снятых оператором БПЛА, зафиксировано, как подразделение ВСУ несет потери. "Экипажи БМП-3 постоянно задействованы в оказании помощи штурмовым группам по зачистке вражеских позиций, подвозе боеприпасов и оперативном поражении выявленных целей противника", уточнили в ведомстве.
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в мире, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, бмп-3, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, БМП-3, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили пехоту и укрепрайон ВСУ на Ореховском направлении
Экипаж БМП-3 уничтожил пехоту и укрепрайон ВСУ на Ореховском направлении
ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Гвардейский экипаж БМП-3 группировки войск "Днепр" уничтожил пехоту и укрепрайон ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 при помощи корректировки с воздуха штатным вооружением боевой машины поразил вражеские блиндажи и уничтожил группу пехоты противника в количестве до 7 человек", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что на кадрах объективного контроля, снятых оператором БПЛА, зафиксировано, как подразделение ВСУ несет потери.
"Экипажи БМП-3 постоянно задействованы в оказании помощи штурмовым группам по зачистке вражеских позиций, подвозе боеприпасов и оперативном поражении выявленных целей противника", уточнили в ведомстве.