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Расчеты дронов группы "Центр" уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ
Расчеты дронов группы "Центр" уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 27.06.2024
Расчеты дронов группы "Центр" уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ
Расчёты FPV-дронов группировки "Центр" уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ в зоне СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T05:18
2024-06-27T05:18
2024-06-27T05:18
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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Расчёты FPV-дронов группировки "Центр" уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ в зоне СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "В зоне проведения специальной военной операции (СВО) военнослужащие расчётов FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что FPV-дроны и тактика их применения постоянно модернизируются, военнослужащие разрабатывают новые виды боеприпасов и способы их применения. Кроме этого, при помощи ударных дронов военнослужащие приспособились доставлять минимальный набор гуманитарной помощи бойцам, находящимся на передовой, если другие пути доставки отрезаны противником.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Расчеты дронов группы "Центр" уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ
Расчеты FPV-дронов "Центра" уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ