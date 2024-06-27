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Расчеты дронов группы "Центр" уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 27.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:18 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/svo-1955746577.html
Расчеты дронов группы "Центр" уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ
Расчеты дронов группы "Центр" уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 27.06.2024
Расчеты дронов группы "Центр" уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ
Расчёты FPV-дронов группировки "Центр" уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ в зоне СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T05:18
2024-06-27T05:18
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
fpv-дрон
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Расчёты FPV-дронов группировки "Центр" уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ в зоне СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "В зоне проведения специальной военной операции (СВО) военнослужащие расчётов FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что FPV-дроны и тактика их применения постоянно модернизируются, военнослужащие разрабатывают новые виды боеприпасов и способы их применения. Кроме этого, при помощи ударных дронов военнослужащие приспособились доставлять минимальный набор гуманитарной помощи бойцам, находящимся на передовой, если другие пути доставки отрезаны противником.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, fpv-дрон, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, FPV-дрон, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчеты дронов группы "Центр" уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ

Расчеты FPV-дронов "Центра" уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV дрон-камикадзе в руках российского разведчика в зоне СВО
FPV дрон-камикадзе в руках российского разведчика в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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FPV дрон-камикадзе в руках российского разведчика в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Расчёты FPV-дронов группировки "Центр" уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ в зоне СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"В зоне проведения специальной военной операции (СВО) военнослужащие расчётов FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что FPV-дроны и тактика их применения постоянно модернизируются, военнослужащие разрабатывают новые виды боеприпасов и способы их применения. Кроме этого, при помощи ударных дронов военнослужащие приспособились доставлять минимальный набор гуманитарной помощи бойцам, находящимся на передовой, если другие пути доставки отрезаны противником.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаFPV-дронМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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